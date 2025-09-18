Turcja jednym przepisem załatwiła każdemu pasażerowi w samolocie wodę za darmo

Aktualizacja: 18.09.2025 21:21 Publikacja: 18.09.2025 15:50
Nowe przepisy nakładają na linie lotnicze latające z, do i wewnątrz Turcji obowiązek zapewnienia każdemu pasażerowi co najmniej 200 mililitrów bezpłatnej wody pitnej podczas lotu, bez względu na czas jego trwania – podaje portal turkiyetoday.com.
Specjalną instrukcję w tej sprawie wysłała już do przewoźników turecka Generalna Dyrekcja Lotnictwa Cywilnego.
Cytowany przez tureckie media minister transportu i infrastruktury Abdulkadir Uraloğlu wyjaśnił, że celem jest ochrona zdrowia pasażerów i poprawa komfortu podróży.
Zwrócił uwagę, że szczególnie w miesiącach letnich, podczas długiego oczekiwania lub gdy wentylacja kabiny jest niewystarczająca, pozbawienie pasażerów wody może powodować problemy, od bólów głowy i utraty koncentracji po nagłe przypadki medyczne.
– Dzięki tej praktyce będziemy mogli zmniejszyć ryzyko zdrowotne, jak i zwiększyć satysfakcję z lotu – mówi Uraloğlu.
– Wedle najlepszych praktyk zaspokajanie podstawowych potrzeb pasażerów jest jednym z obowiązków linii lotniczych na całym świecie. Oferowanie bezpłatnej wody pitnej zwiększy zadowolenie pasażerów, a także poprawi międzynarodową reputację naszych przewoźników – dodaje.
Linie lotnicze, z wyjątkiem tych narodowych, wodę butelkowaną na pokładzie zazwyczaj sprzedają, a nie dają za darmo, i to po dość wygórowanych cenach.
