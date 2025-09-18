Reklama

Turcja jednym przepisem załatwiła każdemu pasażerowi w samolocie wodę za darmo

Pasażerowie samolotów mają prawo do bezpłatnej wody pitnej – głosi nowa dyrektywa wydana przez tureckie Ministerstwo Infrastruktury i Transportu. Każda linia lotnicza, która wozi pasażerów do i z Turcji ma tego przestrzegać.

Publikacja: 18.09.2025 15:50

Foto: Adobe Stock

Nelly Kamińska

Nowe przepisy nakładają na linie lotnicze latające z, do i wewnątrz Turcji obowiązek zapewnienia każdemu pasażerowi co najmniej 200 mililitrów bezpłatnej wody pitnej podczas lotu, bez względu na czas jego trwania – podaje portal turkiyetoday.com.

Specjalną instrukcję w tej sprawie wysłała już do przewoźników turecka Generalna Dyrekcja Lotnictwa Cywilnego.

Darmowa woda dla zdrowia i komfortu

Cytowany przez tureckie media minister transportu i infrastruktury Abdulkadir Uraloğlu wyjaśnił, że celem jest ochrona zdrowia pasażerów i poprawa komfortu podróży.

Zwrócił uwagę, że szczególnie w miesiącach letnich, podczas długiego oczekiwania lub gdy wentylacja kabiny jest niewystarczająca, pozbawienie pasażerów wody może powodować problemy, od bólów głowy i utraty koncentracji po nagłe przypadki medyczne.

– Dzięki tej praktyce będziemy mogli zmniejszyć ryzyko zdrowotne, jak i zwiększyć satysfakcję z lotu – mówi Uraloğlu.

– Wedle najlepszych praktyk zaspokajanie podstawowych potrzeb pasażerów jest jednym z obowiązków linii lotniczych na całym świecie. Oferowanie bezpłatnej wody pitnej zwiększy zadowolenie pasażerów, a także poprawi międzynarodową reputację naszych przewoźników – dodaje.

Linie lotnicze, z wyjątkiem tych narodowych, wodę butelkowaną na pokładzie zazwyczaj sprzedają, a nie dają za darmo, i to po dość wygórowanych cenach.

Źródło: rp.pl

