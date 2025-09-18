Turcja jednym przepisem załatwiła każdemu pasażerowi w samolocie wodę za darmo

Nowe przepisy nakładają na linie lotnicze latające z, do i wewnątrz Turcji obowiązek zapewnienia każdemu pasażerowi co najmniej 200 mililitrów bezpłatnej wody pitnej podczas lotu, bez względu na czas jego trwania – podaje portal turkiyetoday.com.

Specjalną instrukcję w tej sprawie wysłała już do przewoźników turecka Generalna Dyrekcja Lotnictwa Cywilnego.

Darmowa woda dla zdrowia i komfortu

Cytowany przez tureckie media minister transportu i infrastruktury Abdulkadir Uraloğlu wyjaśnił, że celem jest ochrona zdrowia pasażerów i poprawa komfortu podróży.

Zwrócił uwagę, że szczególnie w miesiącach letnich, podczas długiego oczekiwania lub gdy wentylacja kabiny jest niewystarczająca, pozbawienie pasażerów wody może powodować problemy, od bólów głowy i utraty koncentracji po nagłe przypadki medyczne.