Turcja: Hotelowe bufety to marnotrawstwo jedzenia. Czas z tym skończyć

Turecka Rada ds. Polityki Rolnej i Żywnościowej pracuje nad projektem mającym na celu ograniczenie marnotrawstwa żywności w branży turystycznej – donosi portal sabah.com.tr.

Proponuje zastąpienie szwedzkiego stołu w hotelach menu à la carte. Dzięki temu turyści będą zamawiać tylko tyle, ile są w stanie zjeść.

Członek rady i prezes stowarzyszenia Türes zrzeszającego restauracje Ramazan Bingöl zwraca uwagę, że w obecnym systemie, na przykład, połowa jedzenia ze śniadania pozostaje niezjedzona.

– Widząc, że jest duży wybór, ludzie biorą wszystko, ale tego nie jedzą. Marnują się miliony lir – mówi Bingöl.