Turcja: Hotelowe bufety to marnotrawstwo jedzenia. Czas z tym skończyć

Turcja rozważa zastąpienie szwedzkiego stołu w hotelach menu à la carte. Zdaniem ekspertów w obecnym systemie marnuje się za dużo jedzenia.

Publikacja: 15.08.2025 08:40

Foto: Nelly Kamińska

Nelly Kamińska

Turecka Rada ds. Polityki Rolnej i Żywnościowej pracuje nad projektem mającym na celu ograniczenie marnotrawstwa żywności w branży turystycznej – donosi portal sabah.com.tr.

Proponuje zastąpienie szwedzkiego stołu w hotelach menu à la carte. Dzięki temu turyści będą zamawiać tylko tyle, ile są w stanie zjeść.

Członek rady i prezes stowarzyszenia Türes zrzeszającego restauracje Ramazan Bingöl zwraca uwagę, że w obecnym systemie, na przykład, połowa jedzenia ze śniadania pozostaje niezjedzona.

– Widząc, że jest duży wybór, ludzie biorą wszystko, ale tego nie jedzą. Marnują się miliony lir – mówi Bingöl.

To marnotrawstwo pogłębiają jeszcze reguły obowiązujące w lokalach gastronomicznych, które nie pozwalają na dzielenie się posiłkami.

– Ilość wyrzucanej żywności rośnie jeszcze bardziej wraz ze wzrostem liczby osób. Na przykład, trzy lub cztery osoby z łatwością mogą się nasycić śniadaniem dla dwóch osób, ale wiele lokali na to nie zezwala. Przynoszą więcej rzeczy. Niektóre z nich są zabierane ze stołu nietknięte i trafiają prosto do kosza – mówi Bingöl.

Konsekwencją marnowania jedzenia, oprócz strat finansowych, jest także wzrost cen żywności.

23 miliony ton żywności idą do kosza

– Przygotowujemy kompleksowy raport na temat zwalczania marnotrawstwa. Przedstawimy go najpierw prezydentowi Recepowi Tayyipowi Erdoğanowi, a następnie odpowiednim instytucjom w ciągu dwóch miesięcy – zapowiada Ramazan Bingöl. 

Według danych Tureckiej Fundacji Zapobiegania Marnotrawstwu w Turcji wyrzuca się około 23 milionów ton żywności rocznie, co daje 102 kilogramy na osobę.

35 procent owoców i warzyw ląduje na śmietniku jeszcze zanim trafi na stoły konsumentów.

Zmniejszenie ilości marnowanej żywności o 5 procent pozwoliłoby zaoszczędzić dziesiątki miliardów lir.

To nie pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Turcji. W ubiegłym roku tureccy hotelarze wyszli z propozycją przekształcenia formuły wyżywienia all inclusive tak, by była zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Źródło: rp.pl

