AirBaltic otwiera drugą trasę z Polski. Połączy dwie stolice

Foto: PAP, Albert Zawada
AirBaltic będzie realizował na trasie Warszawa-Ryga trzy loty tygodniowo – w poniedziałki, środy i piątki – począwszy od 30 marca 2026 roku.
Będzie to druga bezpośrednia trasa tego przewoźnika z Polski, uzupełniająca dotychczasowe połączenie między Krakowem a Wilnem (dwa loty tygodniowo).
– Popyt na nasze usługi w Polsce stale rośnie i z przyjemnością uruchamiamy bezpośrednie loty między Warszawą a Rygą w nadchodzącym sezonie letnim. To połączenie zapewni dogodny dojazd między Polską a Łotwą, wzmacniając więzi między tymi dwoma krajami, a jednocześnie oferując płynne połączenia do Estonii, Litwy, Finlandii i Skandynawii przez największe lotnisko w krajach bałtyckich – mówi wiceprezes ds. zarządzania siecią połączeń w airBaltic Mantas Vrubliauskas, cytowany w komunikacie przewoźnika.
Założony w 1995 roku AirBaltic to największa linia lotnicza w krajach bałtyckich, z flotą składającą się z 51 samolotów typu airbus A220-300. Aktualnie łączy kraje bałtyckie z 80 miejscami w Europie i poza nią. W 2025 roku airBaltic stał się pierwszą europejską linią lotniczą oferującą bezpłatny internet SpaceX Starlink na swoich pokładach.
Większościowym udziałowcem spółki jest państwo łotewskie, posiadające 88,37 procent udziałów, 10 procent ma Deutsche Lufthansa AG, a pozostałe 1,63 procent należy do prywatnych akcjonariuszy.
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
