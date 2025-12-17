AirBaltic otwiera drugą trasę z Polski. Połączy dwie stolice

AirBaltic będzie realizował na trasie Warszawa-Ryga trzy loty tygodniowo – w poniedziałki, środy i piątki – począwszy od 30 marca 2026 roku.

Będzie to druga bezpośrednia trasa tego przewoźnika z Polski, uzupełniająca dotychczasowe połączenie między Krakowem a Wilnem (dwa loty tygodniowo).

Z Łotwy do innych państw bałtyckich i Skandynawii

– Popyt na nasze usługi w Polsce stale rośnie i z przyjemnością uruchamiamy bezpośrednie loty między Warszawą a Rygą w nadchodzącym sezonie letnim. To połączenie zapewni dogodny dojazd między Polską a Łotwą, wzmacniając więzi między tymi dwoma krajami, a jednocześnie oferując płynne połączenia do Estonii, Litwy, Finlandii i Skandynawii przez największe lotnisko w krajach bałtyckich – mówi wiceprezes ds. zarządzania siecią połączeń w airBaltic Mantas Vrubliauskas, cytowany w komunikacie przewoźnika.

Założony w 1995 roku AirBaltic to największa linia lotnicza w krajach bałtyckich, z flotą składającą się z 51 samolotów typu airbus A220-300. Aktualnie łączy kraje bałtyckie z 80 miejscami w Europie i poza nią. W 2025 roku airBaltic stał się pierwszą europejską linią lotniczą oferującą bezpłatny internet SpaceX Starlink na swoich pokładach.