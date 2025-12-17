Reklama

AirBaltic otwiera drugą trasę z Polski. Połączy dwie stolice

Łotewskie linie lotnicze airBaltic uruchomią bezpośrednie loty między Warszawą a stolicą Łotwy, Rygą.

Publikacja: 17.12.2025 13:20

AirBaltic otwiera drugą trasę z Polski. Połączy dwie stolice

Foto: PAP, Albert Zawada

Nelly Kamińska

AirBaltic będzie realizował na trasie Warszawa-Ryga trzy loty tygodniowo – w poniedziałki, środy i piątki – począwszy od 30 marca 2026 roku.

Będzie to druga bezpośrednia trasa tego przewoźnika z Polski, uzupełniająca dotychczasowe połączenie między Krakowem a Wilnem (dwa loty tygodniowo).

Z Łotwy do innych państw bałtyckich i Skandynawii

– Popyt na nasze usługi w Polsce stale rośnie i z przyjemnością uruchamiamy bezpośrednie loty między Warszawą a Rygą w nadchodzącym sezonie letnim. To połączenie zapewni dogodny dojazd między Polską a Łotwą, wzmacniając więzi między tymi dwoma krajami, a jednocześnie oferując płynne połączenia do Estonii, Litwy, Finlandii i Skandynawii przez największe lotnisko w krajach bałtyckich – mówi wiceprezes ds. zarządzania siecią połączeń w airBaltic Mantas Vrubliauskas, cytowany w komunikacie przewoźnika.

Czytaj więcej

Air Albania
Linie Lotnicze
Air Albania zbankrutowała. Zostały długi i niespełnione marzenia o narodowym przewoźniku

Założony w 1995 roku AirBaltic to największa linia lotnicza w krajach bałtyckich, z flotą składającą się z 51 samolotów typu airbus A220-300. Aktualnie łączy kraje bałtyckie z 80 miejscami w Europie i poza nią. W 2025 roku airBaltic stał się pierwszą europejską linią lotniczą oferującą bezpłatny internet SpaceX Starlink na swoich pokładach.

Reklama
Reklama

Większościowym udziałowcem spółki jest państwo łotewskie, posiadające 88,37 procent udziałów, 10 procent ma Deutsche Lufthansa AG, a pozostałe 1,63 procent należy do prywatnych akcjonariuszy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Regiony Europa Łotwa Ryga Warszawa airBaltic
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Airbus A321 linii Wizz Air
Linie Lotnicze
Wizz Air – 15 samolotów w Warszawie i pięć nowych tras
LOT poleci do Bangkoku. „Łączymy Polskę z kluczowymi punktami na mapie świata”
Linie Lotnicze
LOT poleci do Bangkoku. „Łączymy Polskę z kluczowymi punktami na mapie świata”
Air Albania
Linie Lotnicze
Air Albania zbankrutowała. Zostały długi i niespełnione marzenia o narodowym przewoźniku
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Turkish Airlines światowym rekordzistą. Żaden przewoźnik nie lata do tylu krajów, co on
Linie Lotnicze
Turkish Airlines światowym rekordzistą. Żaden przewoźnik nie lata do tylu krajów, co on
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama