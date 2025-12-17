LOT poleci do Bangkoku. „Łączymy Polskę z kluczowymi punktami na mapie świata”

LOT rozpoczął sprzedaż biletów na nowej, całorocznej trasie Warszawa–Bangkok – zawiadamia biuro prasowe przewoźnika. Stolica Tajlandii to kolejny, po ogłoszonym niedawno San Francisco, kierunek umacniający siatkę połączeń dalekodystansowych LOT-u.

W ostatnich latach Azja zyskuje coraz większą popularność zarówno pod kątem podróży turystycznych, jak i biznesowych – głosi komunikat. LOT, monitorując rynek i podróżnicze trendy, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pasażerów i wprowadza do rozkładu kolejne rejsy dalekiego zasięgu.

Foto: Materiały prasowe PLL LOT

Inauguracyjny rejs do Bangkoku jesienią przyszłego roku

Loty odbywać się będą przez cały rok, pięć razy w tygodniu – w poniedziałki, środy, czwartki, soboty i niedziele, począwszy od 26 października 2026 roku. Samolot startować będzie z warszawskiego Lotniska Chopina o godzinie 14:25 (LO65), z kolei w drogę powrotną wyruszy w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i niedziele o godzinie 8:45 (LO66). Lot potrwa w okresie zimowym 10 godzin i 20 minut, a na trasie powrotnej – 11 godzin i 55 minut.

– Połączenia dalekodystansowe stanowią jeden z kluczowych filarów strategii rozwoju Polskich Linii Lotniczych LOT. Uruchomienie trasy Warszawa–Bangkok to kolejny ważny krok w poszerzaniu naszej globalnej siatki połączeń. Tajlandia od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków wśród polskich podróżnych, łącząc ogromny potencjał turystyczny z rosnącym znaczeniem biznesowym regionu Azji Południowo-Wschodniej. Bangkok to dynamiczna metropolia, będąca bramą do całego regionu, oferująca bogactwo kultury, kuchni i niezapomnianych chwil. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z Warszawy zapewniamy pasażerom wygodną, komfortową i konkurencyjną ofertę podróży, odpowiadającą na realne potrzeby rynku. Cieszymy się, że możemy zaprosić podróżnych do odkrywania Tajlandii na pokładach PLL LOT i jeszcze mocniej łączyć Polskę z kluczowymi punktami na mapie świata – mówi prokurent i dyrektor Biura Siatki Połączeń LOT-u Robert Ludera, cytowany w komunikacie.