LOT rozwija się na lotniskach regionalnych. Zapowiada trzy nowe trasy z Gdańska

LOT konsekwentnie zwiększa swoją obecność na lotniskach regionalnych. Ogłosił właśnie uruchomienie kolejnych całorocznych połączeń z Gdańska – informuje w komunikacie biuro prasowe przewoźnika.
29 kwietnia 2026 roku odbędą się inauguracyjne rejsy do Brukseli i Oslo, a dzień później – do Bergen. 14 stycznia z kolei wystartuje zapowiedziane wcześniej bezpośrednie połączenie ze Stambułem.
Uruchomienie trzech nowych połączeń z Gdańska to dla LOT-u następny krok w realizacji planu rozwoju siatki regionalnej.
Nowe trasy zapewnią Pomorzu bezpośredni dostęp do popularnych kierunków turystycznych i biznesowych, jednocześnie umożliwiając zagranicznym gościom odkrywanie uroków Pomorza i Trójmiasta – czytamy w komunikacie.
– Konsekwentny rozwój naszej działalności na lotniskach regionalnych stanowi jeden z filarów strategii PLL LOT. Uruchomienie nowych połączeń z Gdańska do Brukseli, Oslo i Bergen jest wyrazem naszego zaangażowania w zapewnianie mieszkańcom Pomorza dostępu do kluczowych dla tego regionu miast w Europie. Północna Polska jest dla nas ważnym regionem – dynamicznym, pełnym potencjału i coraz mocniej związanym zarówno z biznesem, jak i turystyką. Jestem też przekonany, że dzięki tym połączeniom zintensyfikujemy jeszcze bardziej turystykę przyjazdową – już dziś Gdańsk i region są chętnie wybieranymi celami podróży. Cieszę się, że te połączenia będą sprzyjać zarówno turystyce, jak i współpracy gospodarczej, wspierając rozwój lokalnych przedsiębiorstw i tworząc nowe możliwości dla firm – mówi prezes LOT-u Michał Fijoł, cytowany w komunikacie.
– Cieszy nas, że polski narodowy przewoźnik rozszerza ofertę lotów z Gdańska. Do zapowiadanego uruchomienia w styczniu 2026 roku połączenia do Stambułu dochodzi kilka bardzo atrakcyjnych i oczekiwanych kierunków. Szczególnie ważna jest Bruksela. Od dawna wiemy, że jest to kierunek bardzo oczekiwany przez naszych pasażerów, mieszkańców Trójmiasta i całe Pomorze. Dzięki LOT-owi gdańskie lotnisko zwiększy także ofertę lotów do Bergen i Oslo, bardzo popularnych i atrakcyjnych kierunków lotów z Gdańska. Nowe kierunki to nowe możliwości współpracy, inwestycji i kontaktów międzynarodowych. Każde kolejne połączenie zwiększa konkurencyjność Gdańska, Trójmiasta i całego regionu, dlatego bardzo cieszymy się z konsekwentnego rozwoju siatki LOT-u na naszym lotnisku – dodaje prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski.
Do Brukseli LOT będzie latał cztery razy w tygodniu – w poniedziałki, środy, czwartki i piątki. Samolot odlatywać będzie z gdańskiego lotniska o 17:15, z kolei w drogę powrotną wyruszy o 20:10. Lot potrwa nie dłużej niż godzinę i 55 minut.
Do Oslo LOT zaplanował pięć połączeń tygodniowo – w poniedziałki, wtorki, środy, piątki i soboty. Rejsy startować będą z Gdańska o 7:10, a z powrotem o 9:45. Czas podróży to godzina i 35 minut.
Rejsy na trasie Gdańsk-Bergen odbywać się będą trzy razy w tygodniu – w każdy wtorek, czwartek i niedzielę. Rejsy czwartkowe startować będą z Gdańska o 7:00, z kolei te realizowane we wtorki i niedziele o 17:15. W drogę powrotną pasażerowie wyruszą odpowiednio o 9:50 i 20:05. Lot potrwa godzinę i 50 minut.
