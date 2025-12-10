LOT rozwija się na lotniskach regionalnych. Zapowiada trzy nowe trasy z Gdańska

Nowe połączenia będą sprzyjać turystyce i współpracy gospodarczej

– Konsekwentny rozwój naszej działalności na lotniskach regionalnych stanowi jeden z filarów strategii PLL LOT. Uruchomienie nowych połączeń z Gdańska do Brukseli, Oslo i Bergen jest wyrazem naszego zaangażowania w zapewnianie mieszkańcom Pomorza dostępu do kluczowych dla tego regionu miast w Europie. Północna Polska jest dla nas ważnym regionem – dynamicznym, pełnym potencjału i coraz mocniej związanym zarówno z biznesem, jak i turystyką. Jestem też przekonany, że dzięki tym połączeniom zintensyfikujemy jeszcze bardziej turystykę przyjazdową – już dziś Gdańsk i region są chętnie wybieranymi celami podróży. Cieszę się, że te połączenia będą sprzyjać zarówno turystyce, jak i współpracy gospodarczej, wspierając rozwój lokalnych przedsiębiorstw i tworząc nowe możliwości dla firm – mówi prezes LOT-u Michał Fijoł, cytowany w komunikacie.

– Cieszy nas, że polski narodowy przewoźnik rozszerza ofertę lotów z Gdańska. Do zapowiadanego uruchomienia w styczniu 2026 roku połączenia do Stambułu dochodzi kilka bardzo atrakcyjnych i oczekiwanych kierunków. Szczególnie ważna jest Bruksela. Od dawna wiemy, że jest to kierunek bardzo oczekiwany przez naszych pasażerów, mieszkańców Trójmiasta i całe Pomorze. Dzięki LOT-owi gdańskie lotnisko zwiększy także ofertę lotów do Bergen i Oslo, bardzo popularnych i atrakcyjnych kierunków lotów z Gdańska. Nowe kierunki to nowe możliwości współpracy, inwestycji i kontaktów międzynarodowych. Każde kolejne połączenie zwiększa konkurencyjność Gdańska, Trójmiasta i całego regionu, dlatego bardzo cieszymy się z konsekwentnego rozwoju siatki LOT-u na naszym lotnisku – dodaje prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski.

Do Brukseli LOT będzie latał cztery razy w tygodniu – w poniedziałki, środy, czwartki i piątki. Samolot odlatywać będzie z gdańskiego lotniska o 17:15, z kolei w drogę powrotną wyruszy o 20:10. Lot potrwa nie dłużej niż godzinę i 55 minut.

Do Oslo LOT zaplanował pięć połączeń tygodniowo – w poniedziałki, wtorki, środy, piątki i soboty. Rejsy startować będą z Gdańska o 7:10, a z powrotem o 9:45. Czas podróży to godzina i 35 minut.