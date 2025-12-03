LOT dodaje kolejny wakacyjny kierunek do rozkładu lotów

Na maj 2026 roku przewiduje ona uruchomienie lotów z Warszawy na Majorkę, wyspę popularną szczególnie wśród niemieckich i brytyjskich turystów.

Sezonowe loty LOT-u do stolicy Majorki, Palmy, będzie się odbywać trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty. Wyloty zaplanowano o 11.35, a rejsy powrotne będą startować w te same dni o 15.50.

"Aby zapewnić pasażerom podróżującym na wakacje maksymalny komfort, przewoźnik obsłuży trasę nowoczesnym i wygodnym samolotem Boeing 737 MAX 8. Lot potrwa około 3 godzin i 10 minut" - podaje biuro prasowe LOT.

Nowy kierunek zachwala cytowany w komunikacie prokurent i dyrektor Biura Siatki Połączeń LOT-u Robert Ludera: Majorka niezmiennie przyciąga osoby poszukujące wyjątkowych wakacji. Zachwyca między innymi zabytkami świadczącymi o jej bogatej historii. Dzięki naszym usługom podróżni z Polski mogą planować wyjazdy z większą swobodą, dopasowując termin i długość pobytu do swoich potrzeb. Nowe połączenie LOT-u to naturalne uzupełnienie naszej oferty kierunków o dużym potencjale turystycznym.