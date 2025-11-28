LOT uruchamia czwartą trasę do Grecji. Włącza Kretę do letniej siatki połączeń

Aktualizacja: 28.11.2025 16:23 Publikacja: 28.11.2025 10:38
W sezonie letnim 2026 LOT będzie latał do stolicy Krety Heraklionu
Foto: Materiały prasowe PLL LOT
W związku z dużym potencjałem turystycznym Krety i rosnącą liczbą turystów z Polski podróżujących do Grecji na wakacje, LOT zdecydował o dołączeniu stolicy Krety, Heraklionu do swojej oferty wakacyjnych kierunków – informuje biuro prasowe przewoźnika w komunikacie.
Heraklion to czwarty, po Atenach, Salonikach i Prewezie, grecki kierunek w siatce połączeń LOT-u.
Rejsy odbywać się będą trzy razy w tygodniu, pierwszy wystartuje 30 maja 2026 roku.
Z Lotniska Chopina boeingi 737 MAX 8 zabierać będą pasażerów w poniedziałki i soboty, rejsem LO619 o godzinie 11:45, a w piątki o 10:20. Z kolei rejsy powrotne o numerze LO620 zaplanowano odpowiednio na 16:40 i 15:20. Podróż potrwa dwie godziny i 55 minut.
– Greckie wyspy od kilku lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród polskich podróżnych, dlatego uruchomienie tego kierunku było dla nas naturalnym krokiem w rozwoju siatki połączeń w regionie Morza Śródziemnego. Nasi pasażerowie latem poszukują nie tylko słońca, ale także miejsc inspirujących do odkrywania piękna natury i historii. Dzięki nowej trasie Polskie Linie Lotnicze LOT zapewnią wygodne i szybkie połączenie z jednym z najciekawszych regionów Grecji – mówi prokurent i dyrektor Biura Siatki Połączeń LOT-u Robert Ludera, cytowany w komunikacie.
