LOT uruchamia czwartą trasę do Grecji. Włącza Kretę do letniej siatki połączeń

W związku z dużym potencjałem turystycznym Krety i rosnącą liczbą turystów z Polski podróżujących do Grecji na wakacje, LOT zdecydował o dołączeniu stolicy Krety, Heraklionu do swojej oferty wakacyjnych kierunków – informuje biuro prasowe przewoźnika w komunikacie.

Reklama Reklama

Heraklion to czwarty, po Atenach, Salonikach i Prewezie, grecki kierunek w siatce połączeń LOT-u.

Rejsy do Heraklionu w sezonie letnim, trzy razy w tygodniu

Rejsy odbywać się będą trzy razy w tygodniu, pierwszy wystartuje 30 maja 2026 roku.

Z Lotniska Chopina boeingi 737 MAX 8 zabierać będą pasażerów w poniedziałki i soboty, rejsem LO619 o godzinie 11:45, a w piątki o 10:20. Z kolei rejsy powrotne o numerze LO620 zaplanowano odpowiednio na 16:40 i 15:20. Podróż potrwa dwie godziny i 55 minut.