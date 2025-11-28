LOT przez całą zimę będzie woził pasażerów do Laponii

Aktualizacja: 28.11.2025 16:10 Publikacja: 28.11.2025 09:58
LOT zainaugurował zimową trasę z warszawskiego Lotniska Chopina do fińskiego Rovaniemi
Foto: Materiały prasowe PLL LOT
LOT zainaugurował wczoraj pierwsze rozkładowe połączenie z Rovaniemi w Finlandii. Jest obecnie jedną z nielicznych linii lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej, oferującą regularne, bezpośrednie rejsy do Laponii – podkreśla biuro prasowe przewoźnika w komunikacie prasowym.
Na swoje LOT pokłady zaprasza pasażerów do 1 lutego 2026 roku.
Połączenie realizowane będzie dwa razy w tygodniu – w czwartki i niedziele. Rejsy LO477 będą startować do Rovaniemi o godz. 11:35, z kolei rejsy LO478 w drogę powrotną – o godz. 16:50 w czwartki i 16:40 w niedziele. Podróż na tej trasie trwa około dwie godziny i 40 minut.
Foto: Materiały prasowe PLL LOT
Czytaj więcej
LOT uruchomił sprzedaż biletów na kolejne transatlantyckie połączenie w regularnej siatce przewoź...
– Połączenie do Rovaniemi to nie tylko kolejny kierunek w naszej siatce, ale przede wszystkim podróż do miejsca, gdzie naprawdę można poczuć magię świąt. To symboliczna trasa, pełna emocji i wspólnych chwil z najbliższymi. Cieszymy się, że możemy spełniać marzenia naszych pasażerów i zabrać ich w podróż do samego serca Laponii, zwłaszcza, że północna Finlandia idealnie wpisuje się w naszą strategię rozwoju połączeń do regionów o dużym potencjale turystycznym. Jestem przekonany, że Laponia, która przyciąga pięknem krajobrazów i szeroką ofertą zimowych atrakcji, będzie jednym z ulubionych kierunków w sezonie – mówi rzecznik prasowy LOT-u Krzysztof Moczulski, cytowany w komunikacie.
Rovaniemi znane jest przede wszystkim z wioski św. Mikołaja, licznie odwiedzanej w okresie okołoświątecznym.
Znajdują się tam również Korundi House of Culture, w którym odbywają się koncerty Lapońskiej Orkiestry Kameralnej, i Muzeum Sztuki Rovaniemi z wystawami artystów z regionu arktycznego.
Czytaj więcej
Marrakesz, Malaga i Stambuł to nowe południowe kierunki z zimowego rozkładu lotów polskiego przew...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
LOT zainaugurował wczoraj pierwsze rozkładowe połączenie z Rovaniemi w Finlandii. Jest obecnie jedną z nielicznych linii lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej, oferującą regularne, bezpośrednie rejsy do Laponii – podkreśla biuro prasowe przewoźnika w komunikacie prasowym.
Na swoje LOT pokłady zaprasza pasażerów do 1 lutego 2026 roku.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Największa polska czarterowa linia lotnicza, Enter Air, zadowolona jest z sezonu letniego i współpracy z polskim...
Inauguracyjny rejs z Warszawy do Heraklionu odbędzie się 30 maja 2026 roku, a operacje na tej trasie realizowane...
Od 1 kwietnia 2026 roku bilety na loty z Singapuru będą objęte nową opłatą ekologiczną „green fuel levy”. Podate...
Polskie lotnictwo jest w trakcie bezprecedensowego wzrostu. Lotnisko Chopina notuje historyczne wyniki, a dynami...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas