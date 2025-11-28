LOT przez całą zimę będzie woził pasażerów do Laponii

LOT zainaugurował wczoraj pierwsze rozkładowe połączenie z Rovaniemi w Finlandii. Jest obecnie jedną z nielicznych linii lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej, oferującą regularne, bezpośrednie rejsy do Laponii – podkreśla biuro prasowe przewoźnika w komunikacie prasowym.

Reklama Reklama

Na swoje LOT pokłady zaprasza pasażerów do 1 lutego 2026 roku.

Połączenie realizowane będzie dwa razy w tygodniu – w czwartki i niedziele. Rejsy LO477 będą startować do Rovaniemi o godz. 11:35, z kolei rejsy LO478 w drogę powrotną – o godz. 16:50 w czwartki i 16:40 w niedziele. Podróż na tej trasie trwa około dwie godziny i 40 minut.