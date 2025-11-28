Reklama
Rozwiń
Reklama

LOT przez całą zimę będzie woził pasażerów do Laponii

LOT zainaugurował wczoraj rejsy z Warszawy do fińskiego Rovaniemi. To kolejny kierunek przewoźnika wpisujący się w strategię rozwoju połączeń do regionów o dużym potencjale turystycznym. Połączenie będzie realizowane sezonowo, do 1 lutego 2026 roku.

Publikacja: 28.11.2025 09:58

LOT zainaugurował zimową trasę z warszawskiego Lotniska Chopina do fińskiego Rovaniemi

LOT zainaugurował zimową trasę z warszawskiego Lotniska Chopina do fińskiego Rovaniemi

Foto: Materiały prasowe PLL LOT

Nelly Kamińska

LOT zainaugurował wczoraj pierwsze rozkładowe połączenie z Rovaniemi w Finlandii. Jest obecnie jedną z nielicznych linii lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej, oferującą regularne, bezpośrednie rejsy do Laponii – podkreśla biuro prasowe przewoźnika w komunikacie prasowym.

Na swoje LOT pokłady zaprasza pasażerów do 1 lutego 2026 roku.

Połączenie realizowane będzie dwa razy w tygodniu – w czwartki i niedziele. Rejsy LO477 będą startować do Rovaniemi o godz. 11:35, z kolei rejsy LO478 w drogę powrotną – o godz. 16:50 w czwartki i 16:40 w niedziele. Podróż na tej trasie trwa około dwie godziny i 40 minut.

Foto: Materiały prasowe PLL LOT

Czytaj więcej

LOT dodaje kolejne miasto do siatki połączeń ze Stanami Zjednoczonymi
Linie Lotnicze
LOT dodaje kolejne miasto do siatki połączeń ze Stanami Zjednoczonymi
Reklama
Reklama

LOT stawia na regiony turystyczne

– Połączenie do Rovaniemi to nie tylko kolejny kierunek w naszej siatce, ale przede wszystkim podróż do miejsca, gdzie naprawdę można poczuć magię świąt. To symboliczna trasa, pełna emocji i wspólnych chwil z najbliższymi. Cieszymy się, że możemy spełniać marzenia naszych pasażerów i zabrać ich w podróż do samego serca Laponii, zwłaszcza, że północna Finlandia idealnie wpisuje się w naszą strategię rozwoju połączeń do regionów o dużym potencjale turystycznym. Jestem przekonany, że Laponia, która przyciąga pięknem krajobrazów i szeroką ofertą zimowych atrakcji, będzie jednym z ulubionych kierunków w sezonie – mówi rzecznik prasowy LOT-u Krzysztof Moczulski, cytowany w komunikacie.

Rovaniemi znane jest przede wszystkim z wioski św. Mikołaja, licznie odwiedzanej w okresie okołoświątecznym.

Znajdują się tam również Korundi House of Culture, w którym odbywają się koncerty Lapońskiej Orkiestry Kameralnej, i Muzeum Sztuki Rovaniemi z wystawami artystów z regionu arktycznego.

Czytaj więcej

Zimowa siatka połączeń LOT-u. Nowe trasy i powrót popularnych kierunków
Linie Lotnicze
Zimowa siatka połączeń LOT-u. Nowe trasy i powrót popularnych kierunków

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Finlandia Firmy PLL LOT Turystyka Lotniska Lotnisko Chopina w Warszawie Laponia Rovaniemi

LOT zainaugurował wczoraj pierwsze rozkładowe połączenie z Rovaniemi w Finlandii. Jest obecnie jedną z nielicznych linii lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej, oferującą regularne, bezpośrednie rejsy do Laponii – podkreśla biuro prasowe przewoźnika w komunikacie prasowym.

Na swoje LOT pokłady zaprasza pasażerów do 1 lutego 2026 roku.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Enter Air: Rośniemy razem z polską turystyką. W planach sześć nowych samolotów
Linie Lotnicze
Enter Air: Rośniemy razem z polską turystyką. W planach sześć nowych samolotów
W sezonie letnim 2026 LOT będzie latał do stolicy Krety Heraklionu
Linie Lotnicze
LOT uruchamia czwartą trasę do Grecji. Włącza Kretę do letniej siatki połączeń
Singapur wprowadza nowy podatek. Doliczy go do biletów lotniczych
Linie Lotnicze
Singapur wprowadza nowy podatek. Doliczy go do biletów lotniczych
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Materiał Promocyjny
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Rekordy warszawskiego portu i najszybszy w UE wzrost rynku. Polska stoi przed historycznym momentem
Materiał Promocyjny
Rekordy warszawskiego portu i najszybszy w UE wzrost rynku. Polska stoi przed historycznym momentem dla lotnictwa
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama