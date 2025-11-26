Reklama
Rozwiń
Reklama

Wszyscy pasażerowie Ryanaira muszą mieć cyfrowe karty pokładowe. Czy na pewno?

Irlandzka linia lotnicza, Ryanair, największa w Europie, planowała całkowicie zrezygnować z papierowych kart pokładowych i przenieść odprawę wyłącznie do aplikacji. Okazało się to nie takie proste, jak sobie wyobrażała.

Publikacja: 26.11.2025 09:20

Wszyscy pasażerowie Ryanaira muszą mieć cyfrowe karty pokładowe. Czy na pewno?

Foto: Filip Frydrykiewicz

Marzena Buczkowska-German

Po serii opóźnień wprowadzenia nowego systemu i sprzeciwie ze strony portugalskiej agencji lotniczej ANAC, linia musi zrobić krok wstecz. Musiała ustąpić wobec przepisów i wprowadzić wyjątki – dzięki temu pasażerowie w określonych sytuacjach nadal mogą liczyć na bezpłatną papierową kartę pokładową.

W październiku 2024 roku prezes grupy Ryanair Michael O’Leary, zapowiadał rewolucję: za sześć miesięcy odprawa przy lotniskowym stanowisku całkowicie zniknie. – Chcemy zlikwidować ten proces na lotniskach – deklarował.

Przewoźnik planował pełną digitalizację odprawiania pasażerów, w tym wycofanie papierowych kart pokładowych, które miały ustąpić miejsca ich cyfrowym odpowiednikom w aplikacji.

Czytaj więcej

Ryanair: Koniec papierowych kart pokładowych. Teraz latanie tylko z kodem QR
Linie Lotnicze
Ryanair: Koniec papierowych kart pokładowych. Teraz latanie tylko z kodem QR

Rzeczywistość szybko zweryfikowała ambitne plany. Już w marcu irlandzki przewoźnik przesunął wejście w życie zmian – zamiast w maju, całkowicie cyfrowa odprawa miała zacząć obowiązywać dopiero wraz z początkiem zimowego rozkładu lotów, 3 listopada 2025 roku. Tuż przed inauguracją sezonu Ryanair ponownie odsunął termin, tym razem o dziewięć dni, tłumacząc to chęcią wprowadzenia zmian w okresie niższego ruchu po jesiennych feriach - przypomina portal Aerotelegraph.

Reklama
Reklama

Sprzeciw portugalskiego rządu zatrzymuje rewolucję w Ryanairze

Choć 12 listopada w końcu wprowadzono nowe zasady, niemal natychmiast pojawiła się poważna przeszkoda. Ryanair ogłosił, że od tego momentu pasażerowie muszą mieć cyfrową kartę pokładową, a odprawa odbywa się wyłącznie przez aplikację. Papierowe karty miały być dostępne tylko w nielicznych, wymaganych prawem wyjątkach.

Problem w tym, że portugalska Agencja Lotnictwa Cywilnego ANAC jeszcze przed wprowadzeniem w życie nowej zasady przez przewoźnika zgłosiła istotne zastrzeżenia. Jak informuje portal PYOK, ostrzegła go, że pełna cyfryzacja może prowadzić do dyskryminowania osób z niepełnosprawnościami, pasażerów o ograniczonej mobilności, a także tych, którzy po prostu nie mają smartfona.

ANAC dodatkowo przekazała Ryanair jednoznaczne wytyczne: pasażer, który odprawił się online, musi zostać wpuszczony na pokład, nawet jeśli nie ma cyfrowej karty pokładowej, a linia nie może pobierać dodatkowych opłat za wydanie papierowej karty.

98 procent pasażerów korzysta z wersji cyfrowej, ale papier wraca

W reakcji na presję regulatora Ryanair musiał wycofać się z najbardziej restrykcyjnych elementów swojej polityki. Już pierwszego dnia obowiązywania nowych zasad ogłosił sukces - 98 procent pasażerów skorzystało z cyfrowej karty pokładowej.

Pozostałym 2 procentom przewoźnik – zgodnie z wymogami – wydał papierowe karty pokładowe bez dodatkowych opłat.

Cyfryzacja tak, ale z wyjątkami

Choć kierunek zmian w Ryanairze pozostaje niezmienny – pełna digitalizacja – wydarzenia z Portugalii pokazują, że linia lotnicza nie może całkowicie wyeliminować papierowych kart pokładowych. Regulacje i potrzeby pasażerów wymuszają pozostawienie furtek, a rewolucja technologiczna będzie musiała postępować wolniej i z większą uwagą na dostępność.

Reklama
Reklama

Ryanair przekonuje, że cyfrowa odprawa to przyszłość. Jednak jak pokazał portugalski przypadek, nawet najwięksi gracze europejskiej branży lotniczej muszą dostosowywać swoje plany do realnych możliwości i praw pasażerów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Portugalia Firmy Ryanair linia lotnicza

Po serii opóźnień wprowadzenia nowego systemu i sprzeciwie ze strony portugalskiej agencji lotniczej ANAC, linia musi zrobić krok wstecz. Musiała ustąpić wobec przepisów i wprowadzić wyjątki – dzięki temu pasażerowie w określonych sytuacjach nadal mogą liczyć na bezpłatną papierową kartę pokładową.

W październiku 2024 roku prezes grupy Ryanair Michael O’Leary, zapowiadał rewolucję: za sześć miesięcy odprawa przy lotniskowym stanowisku całkowicie zniknie. – Chcemy zlikwidować ten proces na lotniskach – deklarował.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Kto kupi portugalskie linie lotnicze TAP? Jest trzech chętnych
Linie Lotnicze
Kto kupi portugalskie linie lotnicze TAP? Jest trzech chętnych
Wizz Air ogłasza cztery nowe trasy z Polski nad Adriatyk
Linie Lotnicze
Wizz Air ogłasza cztery nowe trasy z Polski nad Adriatyk
Emirates wyposażą swoją flotę w Starlinki. Internet podczas lotu będzie za darmo
Linie Lotnicze
Emirates wyposażą swoją flotę w Starlinki. Internet podczas lotu będzie za darmo
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Prezes UOKiK-u stawia zarzuty LOT-owi. Chodzi o uszkodzony lub opóźniony bagaż
Linie Lotnicze
Prezes UOKiK-u stawia zarzuty LOT-owi. Chodzi o uszkodzony lub opóźniony bagaż
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama