Lotnictwo w 2025 roku – 10 katastrof, 418 ofiar, ale latanie coraz bezpieczniejsze

Rok 2025 przyniósł wzrost liczby ofiar śmiertelnych w katastrofach lotniczych w porównaniu z rokiem poprzednim. Jak wynika z danych Aviation Safety Network (ASN), w lotnictwie cywilnym doszło na świecie do dziesięciu wypadków z udziałem samolotów pasażerskich i towarowych. Zginęło w nich łącznie 418 ludzi – o 84 więcej niż w 2024 roku, kiedy odnotowano 334 ofiary – podaje niemiecki portal Reise vor-9.

Ludzie latają coraz więcej, statystyki śmierci się więc poprawiają

Wśród zabitych w 2025 roku było 352 pasażerów, 33 członków załóg i 33 osoby na ziemi. Mimo tego chwilowego wzrostu, ASN podkreśla, że w ujęciu długoletnim ryzyko związane z podróżowaniem samolotem systematycznie maleje, zwłaszcza w relacji do rosnącego ruchu lotniczego.

Według wyliczeń ASN statystyczne prawdopodobieństwo śmierci w katastrofie lotniczej w 2025 roku wyniosło 1 do 11 459 330. Dla porównania, w latach 70. XX wieku wskaźnik ten sięgał około 1 do 264 000. Oznacza to, że latanie jest dziś statystycznie ponad 40 razy bezpieczniejsze niż pięć dekad temu.

Do poprawy wskaźników bezpieczeństwa przyczynił się też ogromny wzrost liczby pasażerów. Z danych Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) wynika, że w 2025 roku linie lotnicze przewiozły na świecie około 4,7–4,8 miliarda pasażerów. W latach 70. było to zaledwie około 440 milionów osób rocznie. Co istotne, w tamtym okresie – mimo znacznie mniejszego ruchu – w pojedynczych latach w katastrofach lotniczych ginęły ponad 2 tysiące ludzi.