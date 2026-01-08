Lotnictwo w 2025 roku – 10 katastrof, 418 ofiar, ale latanie coraz bezpieczniejsze

Aktualizacja: 08.01.2026 04:09 Publikacja: 08.01.2026 01:05
Samoloty pozostają najbezpieczniejszym środkiem masowego transportu
Foto: Filip Frydrykiewicz
Rok 2025 przyniósł wzrost liczby ofiar śmiertelnych w katastrofach lotniczych w porównaniu z rokiem poprzednim. Jak wynika z danych Aviation Safety Network (ASN), w lotnictwie cywilnym doszło na świecie do dziesięciu wypadków z udziałem samolotów pasażerskich i towarowych. Zginęło w nich łącznie 418 ludzi – o 84 więcej niż w 2024 roku, kiedy odnotowano 334 ofiary – podaje niemiecki portal Reise vor-9.
Wśród zabitych w 2025 roku było 352 pasażerów, 33 członków załóg i 33 osoby na ziemi. Mimo tego chwilowego wzrostu, ASN podkreśla, że w ujęciu długoletnim ryzyko związane z podróżowaniem samolotem systematycznie maleje, zwłaszcza w relacji do rosnącego ruchu lotniczego.
Według wyliczeń ASN statystyczne prawdopodobieństwo śmierci w katastrofie lotniczej w 2025 roku wyniosło 1 do 11 459 330. Dla porównania, w latach 70. XX wieku wskaźnik ten sięgał około 1 do 264 000. Oznacza to, że latanie jest dziś statystycznie ponad 40 razy bezpieczniejsze niż pięć dekad temu.
Do poprawy wskaźników bezpieczeństwa przyczynił się też ogromny wzrost liczby pasażerów. Z danych Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) wynika, że w 2025 roku linie lotnicze przewiozły na świecie około 4,7–4,8 miliarda pasażerów. W latach 70. było to zaledwie około 440 milionów osób rocznie. Co istotne, w tamtym okresie – mimo znacznie mniejszego ruchu – w pojedynczych latach w katastrofach lotniczych ginęły ponad 2 tysiące ludzi.
Statystyki ASN obejmują wyłącznie wypadki cywilnych samolotów o pojemności co najmniej 14 miejsc. Do zestawień nie są wliczane maszyny wojskowe ani mniejsze statki powietrzne.
Najtragiczniejszym wypadkiem minionego roku była katastrofa, do której doszło 12 czerwca w Indiach. Boeing 787 linii Air India rozbił się krótko po starcie z lotniska w Ahmadabadzie. Zginęło 229 pasażerów i 12 członków załogi, przeżył jeden pasażer. Na ziemi śmierć poniosło dodatkowo 19 osób.
Jako prawdopodobną przyczynę wskazuje się jednoczesną utratę ciągu obu silników, jednak końcowego raportu komisji badającej wypadek jeszcze nie opublikowano.
