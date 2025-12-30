Niechciani pasażerowie samolotów KLM – od pluskiew po szczura nad Atlantykiem

Amerykańscy pasażerowie wytoczyli proces liniom lotniczym KLM, twierdząc, że podczas lotu zostali pogryzieni przez pluskwy domowe obecne na pokładzie samolotu. Domagają się 200 tysięcy dolarów odszkodowania. Jak informuje holenderski dziennik „De Telegraaf”, incydent nie musi być odosobniony, a przewoźnik może mierzyć się z szerszym problemem obecności insektów w swoich samolotach.

Pluskwy? Czasem się zdarzają w samolocie

Ofiary insektów podróżowały w marcu z dwójką dzieci w klasie biznes z Atlanty do Amsterdamu. Po wylądowaniu zobaczyli na swoich ciałach czerwone plamy, które – jak twierdzą – były efektem żerowania pluskiew.

Rzecznik KLM przyznaje, że choć linia priorytetowo traktuje higienę, pluskwy pojawiają się „od czasu do czasu”, co każdorazowo uruchamia natychmiast procedurą czyszczenia kabiny samolotu.

„De Telegraaf” podaje, że podobne skargi pasażerowie zgłaszali już wcześniej, a KLM był zmuszony kilkukrotnie wycofywać samoloty z eksploatacji, by przeprowadzić specjalistyczne czyszczenie.