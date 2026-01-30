Lotnicze rekordy 2025 roku. Wiemy, które lotniska i linie miały najwięcej pasażerów

Ubiegły rok upłynął w branży lotniczej pod znakiem nowych rekordów. Przyjrzała się im dokładniej brytyjska firma OAG, specjalizująca się w analizowaniu danych o podróżach lotniczych.

Najruchliwszym dniem w lotnictwie w 2025 roku, a zarazem w całej jego historii, był piątek, 1 sierpnia, kiedy linie lotnicze oferowały łącznie prawie 19,9 miliona miejsc w samolotach (w liczbie tej ujęte są również miejsca w lotach zaplanowanych, a następnie odwołanych). Wynik ten był o ponad 555 tysięcy lepszy od poprzedniego rekordu, który padł w 2024 roku.

Z kolei najspokojniejszym dniem był wtorek, 28 stycznia, kiedy w sprzedaży było około 15,2 miliona miejsc.

Pod względem oferowania nie miały sobie równych krótkie połączenia krajowe w Azji. W tym zestawieniu pierwsze miejsce zajmuje trasa z lotniska na wyspie Czedżu do Seulu-Gimpo w Korei Południowej z 14,4 miliona miejsc rocznie, co daje średnio prawie 39 tysięcy miejsc dziennie. Tuż za nią plasowały się trasy japońskie: z Sapporo-Chitose do Tokio-Haneda i z Fukuoki do Tokio-Haneda. Podróże lotnicze na tych trasach cieszą się ogromną popularnością, mimo że można je pokonać także koleją dużych prędkości.

Kolejne popularne trasy to Hanoi–Ho Chi Minh w Wietnamie i Dżedda–Rijad w Arabii Saudyjskiej.