Lotnicze rekordy 2025 roku. Wiemy, które lotniska i linie miały najwięcej pasażerów

Aktualizacja: 30.01.2026 07:49 Publikacja: 30.01.2026 06:00
W ubiegłym roku lotnisko w Atlancie ponownie zostało najruchliwszym portem lotniczym świata
Foto: EPA, Erik S. Lesser
Ubiegły rok upłynął w branży lotniczej pod znakiem nowych rekordów. Przyjrzała się im dokładniej brytyjska firma OAG, specjalizująca się w analizowaniu danych o podróżach lotniczych.
Najruchliwszym dniem w lotnictwie w 2025 roku, a zarazem w całej jego historii, był piątek, 1 sierpnia, kiedy linie lotnicze oferowały łącznie prawie 19,9 miliona miejsc w samolotach (w liczbie tej ujęte są również miejsca w lotach zaplanowanych, a następnie odwołanych). Wynik ten był o ponad 555 tysięcy lepszy od poprzedniego rekordu, który padł w 2024 roku.
Z kolei najspokojniejszym dniem był wtorek, 28 stycznia, kiedy w sprzedaży było około 15,2 miliona miejsc.
Pod względem oferowania nie miały sobie równych krótkie połączenia krajowe w Azji. W tym zestawieniu pierwsze miejsce zajmuje trasa z lotniska na wyspie Czedżu do Seulu-Gimpo w Korei Południowej z 14,4 miliona miejsc rocznie, co daje średnio prawie 39 tysięcy miejsc dziennie. Tuż za nią plasowały się trasy japońskie: z Sapporo-Chitose do Tokio-Haneda i z Fukuoki do Tokio-Haneda. Podróże lotnicze na tych trasach cieszą się ogromną popularnością, mimo że można je pokonać także koleją dużych prędkości.
Kolejne popularne trasy to Hanoi–Ho Chi Minh w Wietnamie i Dżedda–Rijad w Arabii Saudyjskiej.
Czytaj więcej
Ogłoszono coroczny ranking najbezpieczniejszych linii lotniczych świata. Miejsce na podium zajęli...
Na ośmiu trasach na świecie odbywało się ponad 100 rejsów dziennie, co oznacza, że samoloty odlatywały co 15 lub mniej minut.
W tej kategorii wygrywa trasa Czedżu–Seul-Gimpo ze 194 lotami dziennie, obsługiwanymi przez siedmiu przewoźników. Kolejne trasy z czołówki to Melbourne–Sydney (134 loty), Dżedda–Rijad (130 lotów), Hanoi–Ho Chi Minh (123 loty), Fukuoka–Tokio-Haneda (113 lotów), Sapporo–Tokio-Haneda (109 lotów), Mumbaj–Delhi (107 lotów) i São Paulo-Congonhas–Rio de Janeiro-Santos Dumont (103 loty).
Aż 10 przewoźników operowało na trasie Tokio-Narita–Tajpej, co czyni ją najbardziej konkurencyjną na świecie (co niewątpliwie przyczyniło się do spadku cen biletów o 15 procent, licząc rok do roku).
Najwięcej lotów wykonali przewoźnicy amerykańscy. American Airlines znalazły się na szczycie zestawienia z wynikiem około 2,3 miliona lotów. Kolejne trzy miejsca zajęły Delta Air Lines (1,8 miliona), United Airlines (1,7 miliona) i Southwest Airlines (1,4 miliona). Na piątej pozycji znalazł się największy europejski przewoźnik, Ryanair (1,1 miliona).
Jeśli wziąć pod uwagę liczbę miejsc w samolotach w całym roku, ranking wygląda podobnie: American Airlines (279,6 miliona miejsc), Delta (246,9 miliona), Southwest Airlines (229,2 miliona), United Airlines (225,5 miliona) i zamykający pierwszą piątkę Ryanair (213,1 miliona).
Czytaj więcej
Parlament Europejski zagłosował za utrzymaniem dotychczasowych praw podróżnych, w tym za trzygodz...
Najszybciej rozwijającą się linią lotniczą był kolumbijski Clic Air, który zwiększył oferowanie o 50 procent, głównie na trasie Bogota–Medellín.
Dżedda–Rijad to z kolei najszybciej rozwijająca się trasa (8 milionów miejsc, wzrost o 22 procent względem 2024 roku).
Rekordzistą wśród portów lotniczych jest natomiast Hongkong. W 2025 roku Cathay Pacific, HK Express, United Airlines i Hong Kong Airlines uruchomiły z niego 24 nowe trasy. Było to możliwe dzięki rozbudowie i modernizacji portu – od zeszłego roku jego trzy pasy startowe pierwszy raz mogły działać jednocześnie.
Z kolei w Europie prym wiedzie Stambuł-Sabiha Gökçen, który odnotował największy, bo 15-procentowy, wzrost przepustowości.
Najruchliwszym lotniskiem świata ponownie została Atlanta – przewoźnicy działający na tym lotnisku oferowali 63,1 miliona miejsc w samolotach. Drugie miejsce zajął Dubaj z wynikiem 62,4 miliona miejsc, a trzecie Tokio-Haneda – 55,4 miliona.
W czołówce lotnisk europejskich znalazły się Londyn-Heathrow – 52,1 miliona miejsc, Stambuł – 51,5 miliona i Paryż-Roissy-Charles de Gaulle – 43,2 miliona.
Czytaj więcej
Miniony rok był dla warszawskiego lotniska wyjątkowy pod wieloma względami. Obsłużyło ono ponad 2...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Linie lotnicze Emirates z Dubaju i Air Peace z Nigerii zawarły umowę, na mocy której rozszerzają współpracę i of...
Na Lotnisko Chopina przyleciały wczoraj z fabryki Boeinga w Seattle trzy nowe samoloty typu B737-8 MAX. Zasilą o...
Holenderski KLM jako jedna z pierwszych europejskich linii lotniczych oferuje bezpłatny dostęp do internetu na t...
Parlament Europejski zagłosował za utrzymaniem dotychczasowych praw podróżnych, w tym za trzygodzinnym limitem o...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas