Lotnicze rekordy 2025 roku. Wiemy, które lotniska i linie miały najwięcej pasażerów

Jakie trasy lotnicze cieszyły się największą popularnością w 2025 roku? Która linia lotnicza wykonała najwięcej lotów? Które lotnisko uruchomiło najwięcej tras? Dane przeanalizowane przez firmę OAG pokazują, że branża lotnicza rozwija się głównie dzięki popytowi na rynkach Azji i Pacyfiku i w Stanach Zjednoczonych.

Publikacja: 30.01.2026 06:00

W ubiegłym roku lotnisko w Atlancie ponownie zostało najruchliwszym portem lotniczym świata

Foto: EPA, Erik S. Lesser

Nelly Kamińska

Ubiegły rok upłynął w branży lotniczej pod znakiem nowych rekordów. Przyjrzała się im dokładniej brytyjska firma OAG, specjalizująca się w analizowaniu danych o podróżach lotniczych.

Najruchliwszym dniem w lotnictwie w 2025 roku, a zarazem w całej jego historii, był piątek, 1 sierpnia, kiedy linie lotnicze oferowały łącznie prawie 19,9 miliona miejsc w samolotach (w liczbie tej ujęte są również miejsca w lotach zaplanowanych, a następnie odwołanych). Wynik ten był o ponad 555 tysięcy lepszy od poprzedniego rekordu, który padł w 2024 roku.

Z kolei najspokojniejszym dniem był wtorek, 28 stycznia, kiedy w sprzedaży było około 15,2 miliona miejsc.

Pod względem oferowania nie miały sobie równych krótkie połączenia krajowe w Azji. W tym zestawieniu pierwsze miejsce zajmuje trasa z lotniska na wyspie Czedżu do Seulu-Gimpo w Korei Południowej z 14,4 miliona miejsc rocznie, co daje średnio prawie 39 tysięcy miejsc dziennie. Tuż za nią plasowały się trasy japońskie: z Sapporo-Chitose do Tokio-Haneda i z Fukuoki do Tokio-Haneda. Podróże lotnicze na tych trasach cieszą się ogromną popularnością, mimo że można je pokonać także koleją dużych prędkości.

Kolejne popularne trasy to Hanoi–Ho Chi Minh w Wietnamie i Dżedda–Rijad w Arabii Saudyjskiej.

Czytaj więcej

Etihad zajął pierwsze miejsce w rankingu bezpieczeństwa w kategorii tradycyjnych linii lotniczych
Linie Lotnicze
Najbezpieczniejsze linie lotnicze? W europejskiej stawce Wizz Air i Ryanair

Przewoźnicy ze Stanów Zjednoczonych latali najwięcej

Na ośmiu trasach na świecie odbywało się ponad 100 rejsów dziennie, co oznacza, że samoloty odlatywały co 15 lub mniej minut.

W tej kategorii wygrywa trasa Czedżu–Seul-Gimpo ze 194 lotami dziennie, obsługiwanymi przez siedmiu przewoźników. Kolejne trasy z czołówki to Melbourne–Sydney (134 loty), Dżedda–Rijad (130 lotów), Hanoi–Ho Chi Minh (123 loty), Fukuoka–Tokio-Haneda (113 lotów), Sapporo–Tokio-Haneda (109 lotów), Mumbaj–Delhi (107 lotów) i São Paulo-Congonhas–Rio de Janeiro-Santos Dumont (103 loty).

Aż 10 przewoźników operowało na trasie Tokio-Narita–Tajpej, co czyni ją najbardziej konkurencyjną na świecie (co niewątpliwie przyczyniło się do spadku cen biletów o 15 procent, licząc rok do roku).

Najwięcej lotów wykonali przewoźnicy amerykańscy. American Airlines znalazły się na szczycie zestawienia z wynikiem około 2,3 miliona lotów. Kolejne trzy miejsca zajęły Delta Air Lines (1,8 miliona), United Airlines (1,7 miliona) i Southwest Airlines (1,4 miliona). Na piątej pozycji znalazł się największy europejski przewoźnik, Ryanair (1,1 miliona).

Jeśli wziąć pod uwagę liczbę miejsc w samolotach w całym roku, ranking wygląda podobnie: American Airlines (279,6 miliona miejsc), Delta (246,9 miliona), Southwest Airlines (229,2 miliona), United Airlines (225,5 miliona) i zamykający pierwszą piątkę Ryanair (213,1 miliona).

Czytaj więcej

Parlament Europejski sprzeciwia się propozycjom ministrów – odszkodowania za opóźnione loty pozostaj
Linie Lotnicze
Bruksela: Odszkodowanie za trzy godziny spóźnienia zostaje. A co bagażem podręcznym?

Hongkong najszybciej rozwijającym się lotniskiem na świecie

Najszybciej rozwijającą się linią lotniczą był kolumbijski Clic Air, który zwiększył oferowanie o 50 procent, głównie na trasie Bogota–Medellín.

Dżedda–Rijad to z kolei najszybciej rozwijająca się trasa (8 milionów miejsc, wzrost o 22 procent względem 2024 roku).

Rekordzistą wśród portów lotniczych jest natomiast Hongkong. W 2025 roku Cathay Pacific, HK Express, United Airlines i Hong Kong Airlines uruchomiły z niego 24 nowe trasy. Było to możliwe dzięki rozbudowie i modernizacji portu – od zeszłego roku jego trzy pasy startowe pierwszy raz mogły działać jednocześnie.

Z kolei w Europie prym wiedzie Stambuł-Sabiha Gökçen, który odnotował największy, bo 15-procentowy, wzrost przepustowości.

Najruchliwszym lotniskiem świata ponownie została Atlanta – przewoźnicy działający na tym lotnisku oferowali 63,1 miliona miejsc w samolotach. Drugie miejsce zajął Dubaj z wynikiem 62,4 miliona miejsc, a trzecie Tokio-Haneda – 55,4 miliona.

W czołówce lotnisk europejskich znalazły się Londyn-Heathrow – 52,1 miliona miejsc, Stambuł – 51,5 miliona i Paryż-Roissy-Charles de Gaulle – 43,2 miliona.

Czytaj więcej

Lotnisko Chopina zamknęło 2025 rok rekordowymi wynikami
Lotniska
Rok rekordów na Lotnisku Chopina. „Budujemy silny hub przed otwarciem CPK”

Źródło: rp.pl

Transport lotnisko linia lotnicza Lotnictwo
