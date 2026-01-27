Więcej połączeń między ZEA, Afryką i Europą dzięki umowie Emirates i Air Peace

Aktualizacja: 27.01.2026 20:13 Publikacja: 27.01.2026 14:39
Linie lotnicze Emirates z Dubaju i Air Peace z Nigerii rozszerzyły współpracę
Foto: Materiały prasowe Emirates
Nowa umowa zapewnia pasażerom obu linii lotniczych możliwość podróżowania na wybranych trasach z bagażem rejestrowanym w ramach jednego biletu – informuje Emirates w komunikacie.
Dla pasażerów Emirates poszerzenie zakresu umowy oznacza możliwość podróżowania trasami Air Peace do miast w Nigerii i dodatkowych portów, takich jak Bandżul, Dakar, Freetown i Monrovia.
Nigeryjskie miasta w sieci Air Peace, dostępne dla pasażerów Emirates przez Lagos to: Asaba, Abudża, Akure, Benin, Calabar, Enugu, Ilorin, Kaduna, Kano, Port Harcourt, Owerri, Warri i Uyo.
Czytaj więcej
Linie lotnicze Emirates wprowadzą system satelitarny Starlink do całej swojej floty, zaczynając o...
Z kolei podróżujący po Afryce zyskują dostęp do globalnej siatki połączeń Emirates.
Samoloty Air Peace będą latać z Afryki do dubajskiego węzła komunikacyjnego Emirates, skąd pasażerowie mogą udać się do kluczowych miast, na przykład Londynu. Dzięki temu popularne trasy między Nigerią a Wielką Brytanią zostaną odciążone.
Na trasie Dubaj–Lagos kursują samoloty typu boeing 777-300ER z pokładowym systemem rozrywki.
Air Peace to największa linia lotnicza w Nigerii, obsługująca krajowe i międzynarodowe połączenia (operuje w Afryce, Europie i na Bliskim Wschodzie). Flota Air Peace liczy ponad 50 samolotów.
Czytaj więcej
Prezes EgyptAir Holding Ahmed Ade ogłosił plan modernizacji i ekspansji narodowego przewoźnika. L...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Na Lotnisko Chopina przyleciały wczoraj z fabryki Boeinga w Seattle trzy nowe samoloty typu B737-8 MAX. Zasilą o...
Holenderski KLM jako jedna z pierwszych europejskich linii lotniczych oferuje bezpłatny dostęp do internetu na t...
Parlament Europejski zagłosował za utrzymaniem dotychczasowych praw podróżnych, w tym za trzygodzinnym limitem o...
Walka o klimat stała się jednym z najczęściej używanych argumentów w debacie o przyszłości lotnictwa. Coraz częś...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas