Więcej połączeń między ZEA, Afryką i Europą dzięki umowie Emirates i Air Peace

Linie lotnicze Emirates z Dubaju i Air Peace z Nigerii zawarły umowę, na mocy której rozszerzają współpracę i oferują wygodniejsze połączenia lotnicze między Afryką, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Londynem.

Publikacja: 27.01.2026 14:39

Linie lotnicze Emirates z Dubaju i Air Peace z Nigerii rozszerzyły współpracę

Foto: Materiały prasowe Emirates

Linie lotnicze Emirates z Dubaju i Air Peace z Nigerii rozszerzyły współpracę

Foto: Materiały prasowe Emirates

Nelly Kamińska

Nowa umowa zapewnia pasażerom obu linii lotniczych możliwość podróżowania na wybranych trasach z bagażem rejestrowanym w ramach jednego biletu – informuje Emirates w komunikacie.

Dla pasażerów Emirates poszerzenie zakresu umowy oznacza możliwość podróżowania trasami Air Peace do miast w Nigerii i dodatkowych portów, takich jak Bandżul, Dakar, Freetown i Monrovia.

Nigeryjskie miasta w sieci Air Peace, dostępne dla pasażerów Emirates przez Lagos to: Asaba, Abudża, Akure, Benin, Calabar, Enugu, Ilorin, Kaduna, Kano, Port Harcourt, Owerri, Warri i Uyo.

Więcej połączeń między Nigerią i Wielką Brytanią

Z kolei podróżujący po Afryce zyskują dostęp do globalnej siatki połączeń Emirates.

Samoloty Air Peace będą latać z Afryki do dubajskiego węzła komunikacyjnego Emirates, skąd pasażerowie mogą udać się do kluczowych miast, na przykład Londynu. Dzięki temu popularne trasy między Nigerią a Wielką Brytanią zostaną odciążone.

Na trasie Dubaj–Lagos kursują samoloty typu boeing 777-300ER z pokładowym systemem rozrywki.

Air Peace to największa linia lotnicza w Nigerii, obsługująca krajowe i międzynarodowe połączenia (operuje w Afryce, Europie i na Bliskim Wschodzie). Flota Air Peace liczy ponad 50 samolotów.

Źródło: rp.pl

