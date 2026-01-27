Więcej połączeń między ZEA, Afryką i Europą dzięki umowie Emirates i Air Peace

Nowa umowa zapewnia pasażerom obu linii lotniczych możliwość podróżowania na wybranych trasach z bagażem rejestrowanym w ramach jednego biletu – informuje Emirates w komunikacie.

Dla pasażerów Emirates poszerzenie zakresu umowy oznacza możliwość podróżowania trasami Air Peace do miast w Nigerii i dodatkowych portów, takich jak Bandżul, Dakar, Freetown i Monrovia.

Nigeryjskie miasta w sieci Air Peace, dostępne dla pasażerów Emirates przez Lagos to: Asaba, Abudża, Akure, Benin, Calabar, Enugu, Ilorin, Kaduna, Kano, Port Harcourt, Owerri, Warri i Uyo.

Więcej połączeń między Nigerią i Wielką Brytanią

Z kolei podróżujący po Afryce zyskują dostęp do globalnej siatki połączeń Emirates.