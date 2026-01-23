Trzy nowe boeingi przyleciały na Lotnisko Chopina. Dołączą do floty LOT-u

W połowie 2027 roku przewoźnik zacznie wymieniać starsze embraery na nowe airbusy.

W ciągu dekady flota LOT-u podwoi się

Z informacji portalu money.pl wynika, że w 2030 roku liczba samolotów LOT-u ma wzrosnąć do 125, a w 2035 do 179.

W 2030 roku w barwach LOT-u ma latać 25 maszyn szerokokadłubowych (boeingów 787 Dreamlinerów) i niemal dwa razy więcej wąskokadłubowych (boeing 737 MAX).

W planowanym roku otwarcia Centralnego Portu Komunikacyjnego, 2032, flota LOT-u ma liczyć 132 samolotów – 29 szerokokadłubowych, 53 wąskokadłubowe i 50 regionalnych.

Od stycznia do końca listopada ubiegłego roku LOT przewiózł prawie 10,8 miliona pasażerów, czyli o 9,2 procent więcej w porównaniu z tym samym okresem 2024 roku, wykonując 107 tysięcy operacji lotniczych (wzrost o 7,9 procent). Średnio realizował ponad 350 lotów dziennie.