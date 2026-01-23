Reklama

Trzy nowe boeingi przyleciały na Lotnisko Chopina. Dołączą do floty LOT-u

Na Lotnisko Chopina przyleciały wczoraj z fabryki Boeinga w Seattle trzy nowe samoloty typu B737-8 MAX. Zasilą one flotę LOT-u.

Publikacja: 23.01.2026 16:24

Na Lotnisko Chopina przyleciały wczoraj wieczorem trzy nowe boeingi zamówione przez LOT

Na Lotnisko Chopina przyleciały wczoraj wieczorem trzy nowe boeingi zamówione przez LOT

Foto: PLL LOT

Nelly Kamińska

Do floty LOT-u dołączyły wczoraj trzy nowe boeingi B737-8 MAX. Przewoźnik ma już w sumie 23 maszyny tego typu. Mogą one zabrać na pokład 189 pasażerów.

Nowe samoloty wyposażone są w fotele firmy Recaro, mają też nowy wystrój wnętrza i konfigurację pokładu.

Foto: PLL LOT

Flota LOT-u liczy 89 samolotów: sześć boeingów B737-800, 23 B737 MAX, osiem B787-8, siedem B787-9 Dreamlinerów i 45 embraerów różnych typów (E170, E175, E190, E195, E195-E2).

Przewoźnik czeka na dostawę 50 samolotów: 20 airbusów A220-100, 20 A220-300, ośmiu boeingów B737-8 MAX i dwóch B787-8 Dreamlinerów.

Reklama
Reklama

W połowie 2027 roku przewoźnik zacznie wymieniać starsze embraery na nowe airbusy.

Czytaj więcej

Airbus A220-300 w barwach Air France
Linie Lotnicze
Wielkie zamówienie LOT-u na samoloty na trasy europejskie. Polacy postawili na Airbusa

W ciągu dekady flota LOT-u podwoi się

Z informacji portalu money.pl wynika, że w 2030 roku liczba samolotów LOT-u ma wzrosnąć do 125, a w 2035 do 179.

W 2030 roku w barwach LOT-u ma latać 25 maszyn szerokokadłubowych (boeingów 787 Dreamlinerów) i niemal dwa razy więcej wąskokadłubowych (boeing 737 MAX).

W planowanym roku otwarcia Centralnego Portu Komunikacyjnego, 2032, flota LOT-u ma liczyć 132 samolotów – 29 szerokokadłubowych, 53 wąskokadłubowe i 50 regionalnych.

Od stycznia do końca listopada ubiegłego roku LOT przewiózł prawie 10,8 miliona pasażerów, czyli o 9,2 procent więcej w porównaniu z tym samym okresem 2024 roku, wykonując 107 tysięcy operacji lotniczych (wzrost o 7,9 procent). Średnio realizował ponad 350 lotów dziennie.

Reklama
Reklama

Przewoźnik szacował, że do końca grudnia liczba jego pasażerów przekroczy 11,6 miliona, co byłoby najlepszym wynikiem w historii.

Czytaj więcej

LOT rozwija się na lotniskach regionalnych. Zapowiada trzy nowe trasy z Gdańska
Linie Lotnicze
LOT rozwija się na lotniskach regionalnych. Zapowiada trzy nowe trasy z Gdańska

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy PLL LOT Boeing Turystyka Lotniska Lotnisko Chopina w Warszawie
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Bezpłatne wi-fi jest już dostępne w połowie europejskiej floty KLM-u
Linie Lotnicze
KLM wprowadza darmowy internet w samolotach, także na trasach z Polski
Parlament Europejski sprzeciwia się propozycjom ministrów – odszkodowania za opóźnione loty pozostaj
Linie Lotnicze
Bruksela: Odszkodowanie za trzy godziny spóźnienia zostaje. A co bagażem podręcznym?
Choć József Váradi, prezes linii lotniczej Wizz Air, krytuje klasę biznes jako nieekologiczną, sam w
Linie Lotnicze
Klasa biznes w samolotach to samo zło? Głos zabrał prezes Wizz Aira, sam nie bez winy
Trzy nowe wakacyjne trasy Wizz Aira. Na celowniku Bułgaria, Włochy i Grecja
Linie Lotnicze
Trzy nowe wakacyjne trasy Wizz Aira. Na celowniku Bułgaria, Włochy i Grecja
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama