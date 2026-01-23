Trzy nowe boeingi przyleciały na Lotnisko Chopina. Dołączą do floty LOT-u

Aktualizacja: 23.01.2026 19:18 Publikacja: 23.01.2026 16:24
Na Lotnisko Chopina przyleciały wczoraj wieczorem trzy nowe boeingi zamówione przez LOT
Foto: PLL LOT
Do floty LOT-u dołączyły wczoraj trzy nowe boeingi B737-8 MAX. Przewoźnik ma już w sumie 23 maszyny tego typu. Mogą one zabrać na pokład 189 pasażerów.
Nowe samoloty wyposażone są w fotele firmy Recaro, mają też nowy wystrój wnętrza i konfigurację pokładu.
Foto: PLL LOT
Flota LOT-u liczy 89 samolotów: sześć boeingów B737-800, 23 B737 MAX, osiem B787-8, siedem B787-9 Dreamlinerów i 45 embraerów różnych typów (E170, E175, E190, E195, E195-E2).
Przewoźnik czeka na dostawę 50 samolotów: 20 airbusów A220-100, 20 A220-300, ośmiu boeingów B737-8 MAX i dwóch B787-8 Dreamlinerów.
W połowie 2027 roku przewoźnik zacznie wymieniać starsze embraery na nowe airbusy.
Z informacji portalu money.pl wynika, że w 2030 roku liczba samolotów LOT-u ma wzrosnąć do 125, a w 2035 do 179.
W 2030 roku w barwach LOT-u ma latać 25 maszyn szerokokadłubowych (boeingów 787 Dreamlinerów) i niemal dwa razy więcej wąskokadłubowych (boeing 737 MAX).
W planowanym roku otwarcia Centralnego Portu Komunikacyjnego, 2032, flota LOT-u ma liczyć 132 samolotów – 29 szerokokadłubowych, 53 wąskokadłubowe i 50 regionalnych.
Od stycznia do końca listopada ubiegłego roku LOT przewiózł prawie 10,8 miliona pasażerów, czyli o 9,2 procent więcej w porównaniu z tym samym okresem 2024 roku, wykonując 107 tysięcy operacji lotniczych (wzrost o 7,9 procent). Średnio realizował ponad 350 lotów dziennie.
Przewoźnik szacował, że do końca grudnia liczba jego pasażerów przekroczy 11,6 miliona, co byłoby najlepszym wynikiem w historii.
