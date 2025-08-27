Reklama

LOT prezentuje wnętrza swoich airbusów. „Nowy standard podróży”

LOT zaprezentował wizualizacje wnętrz samolotów airbus A220, które będą sukcesywnie dołączać do jego floty od 2027 roku. Ergonomiczne wnętrza, nowoczesne technologie i zaawansowane udogodnienia pokładowe znacząco poprawią komfort podróży – zapewnia przewoźnik.

Publikacja: 27.08.2025 15:16

Tak będzie wyglądało wnętrze nowych airbusów A220 LOT-u

Tak będzie wyglądało wnętrze nowych airbusów A220 LOT-u

Foto: LOT

Nelly Kamińska

LOT zaprezentował wizualizacje wnętrz samolotów airbus A220, które w 2027 roku zaczną latać na trasach krótko- i średniodystansowych. Kabiny odrzutowca, zaprojektowane z myślą o maksymalnej wygodzie i ergonomii, łączą nowoczesną technologię z funkcjonalnością – pisze przewoźnik w komunikacie.

Pasażerowie airbusów A220 będą mogli wybrać jedną z dwóch klas serwisowych – ekonomiczną lub biznes. W klasie biznes skorzystają z dodatkowych przywilejów w podróży, między innymi rozszerzonego serwisu pokładowego, dostępu do saloników biznesowych i zwiększonego limitu bagażowego.

Airbusy A220 w barwach LOT-u pomieszczą 125 pasażerów w modelu A220-100 lub 149 w większym wariancie A220-300. Kabina w układzie foteli 2–3 w rzędzie zapewni większą wygodę, a szerokość fotela wynosząca 18 cali – odczuwalnie większy komfort nawet podczas dłuższych rejsów – pisze przewoźnik.

Czytaj więcej

Airbus A220-300 w barwach Air France
Linie Lotnicze
Wielkie zamówienie LOT-u na samoloty na trasy europejskie. Polacy postawili na Airbusa

– Airbus A220 wyznacza nowy standard podróży w LOT. Większy komfort, cichsza kabina i nowoczesne technologie sprawią, że każdy rejs będzie jeszcze przyjemniejszy. Te samoloty zostały skonfigurowane z myślą o naszych pasażerach – mówi dyrektor Biura Rozwoju Produktu i Customer Experience LOT Izabela Leszczyńska, cytowana w komunikacie.

Reklama
Reklama

Technologia Airspace zwiększy komfort podróży

Wszystkie fotele zostaną wykonane przez firmę Recaro w zakładzie w Świebodzinie. Na pokład A220 LOT-u trafi model R2 charakteryzujący się lekką, ergonomiczną konstrukcją, z uchwytem na urządzenia mobilne, indywidualnym gniazdem USB-C o mocy 60 i uchwytem na napoje.

Kabinę pasażerską airbusa A220 wyróżnia wyciszenie, które znacząco redukuje poziom hałasu w trakcie lotu. Technologia Airspace, znana z najnowszych modeli koncernu Airbus, zwiększa komfort podróży poprzez między innymi zwiększenie przestrzeni dla pasażerów i ulepszenie oświetlenia LED (dostosowanie barwy i natężenia światła do pory dnia i fazy rejsu). Ponadto wnętrza wyposażone zostaną w powiększone okna i przestronne schowki bagażowe nad fotelami.

Docelowo przewoźnik planuje również udostępnić usługi łączności internetowej na pokładzie.

Czytaj więcej

Lipiec 2025 najlepszym miesiącem w historii LOT-u. Padło kilka rekordów
Linie Lotnicze
Lipiec 2025 najlepszym miesiącem w historii LOT-u. Padło kilka rekordów

Foto: LOT

Foto: LOT

Reklama
Reklama

Foto: LOT

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy PLL LOT Airbus Group

LOT zaprezentował wizualizacje wnętrz samolotów airbus A220, które w 2027 roku zaczną latać na trasach krótko- i średniodystansowych. Kabiny odrzutowca, zaprojektowane z myślą o maksymalnej wygodzie i ergonomii, łączą nowoczesną technologię z funkcjonalnością – pisze przewoźnik w komunikacie.

Pasażerowie airbusów A220 będą mogli wybrać jedną z dwóch klas serwisowych – ekonomiczną lub biznes. W klasie biznes skorzystają z dodatkowych przywilejów w podróży, między innymi rozszerzonego serwisu pokładowego, dostępu do saloników biznesowych i zwiększonego limitu bagażowego.

Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Psy w samolotach jak pasażerowie VIP? Ten biznes się opłaca
Linie Lotnicze
Psy w samolotach jak pasażerowie VIP? Ten biznes się opłaca
Ryanair podpisał umowę o współpracy z Bookingiem. Niedawno się z nim procesował
Linie Lotnicze
Ryanair podpisał umowę o współpracy z Bookingiem. Niedawno się z nim procesował
Pilotki lepiej radzą sobie w sytuacjach awaryjnych niż piloci
Linie Lotnicze
Pilotki lepiej radzą sobie w sytuacjach awaryjnych niż piloci
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Tajlandia chce mieć połączenie lotnicze z Polską. Rozmawia z LOT-em
Linie Lotnicze
Tajlandia chce mieć połączenie lotnicze z Polską. Rozmawia z LOT-em
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie