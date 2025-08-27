LOT prezentuje wnętrza swoich airbusów. „Nowy standard podróży”

Aktualizacja: 27.08.2025 18:05 Publikacja: 27.08.2025 15:16
Tak będzie wyglądało wnętrze nowych airbusów A220 LOT-u
LOT zaprezentował wizualizacje wnętrz samolotów airbus A220, które w 2027 roku zaczną latać na trasach krótko- i średniodystansowych. Kabiny odrzutowca, zaprojektowane z myślą o maksymalnej wygodzie i ergonomii, łączą nowoczesną technologię z funkcjonalnością – pisze przewoźnik w komunikacie.
Pasażerowie airbusów A220 będą mogli wybrać jedną z dwóch klas serwisowych – ekonomiczną lub biznes. W klasie biznes skorzystają z dodatkowych przywilejów w podróży, między innymi rozszerzonego serwisu pokładowego, dostępu do saloników biznesowych i zwiększonego limitu bagażowego.
Airbusy A220 w barwach LOT-u pomieszczą 125 pasażerów w modelu A220-100 lub 149 w większym wariancie A220-300. Kabina w układzie foteli 2–3 w rzędzie zapewni większą wygodę, a szerokość fotela wynosząca 18 cali – odczuwalnie większy komfort nawet podczas dłuższych rejsów – pisze przewoźnik.
– Airbus A220 wyznacza nowy standard podróży w LOT. Większy komfort, cichsza kabina i nowoczesne technologie sprawią, że każdy rejs będzie jeszcze przyjemniejszy. Te samoloty zostały skonfigurowane z myślą o naszych pasażerach – mówi dyrektor Biura Rozwoju Produktu i Customer Experience LOT Izabela Leszczyńska, cytowana w komunikacie.
Wszystkie fotele zostaną wykonane przez firmę Recaro w zakładzie w Świebodzinie. Na pokład A220 LOT-u trafi model R2 charakteryzujący się lekką, ergonomiczną konstrukcją, z uchwytem na urządzenia mobilne, indywidualnym gniazdem USB-C o mocy 60 i uchwytem na napoje.
Kabinę pasażerską airbusa A220 wyróżnia wyciszenie, które znacząco redukuje poziom hałasu w trakcie lotu. Technologia Airspace, znana z najnowszych modeli koncernu Airbus, zwiększa komfort podróży poprzez między innymi zwiększenie przestrzeni dla pasażerów i ulepszenie oświetlenia LED (dostosowanie barwy i natężenia światła do pory dnia i fazy rejsu). Ponadto wnętrza wyposażone zostaną w powiększone okna i przestronne schowki bagażowe nad fotelami.
Docelowo przewoźnik planuje również udostępnić usługi łączności internetowej na pokładzie.
