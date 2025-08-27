LOT prezentuje wnętrza swoich airbusów. „Nowy standard podróży”

LOT zaprezentował wizualizacje wnętrz samolotów airbus A220, które w 2027 roku zaczną latać na trasach krótko- i średniodystansowych. Kabiny odrzutowca, zaprojektowane z myślą o maksymalnej wygodzie i ergonomii, łączą nowoczesną technologię z funkcjonalnością – pisze przewoźnik w komunikacie.

Pasażerowie airbusów A220 będą mogli wybrać jedną z dwóch klas serwisowych – ekonomiczną lub biznes. W klasie biznes skorzystają z dodatkowych przywilejów w podróży, między innymi rozszerzonego serwisu pokładowego, dostępu do saloników biznesowych i zwiększonego limitu bagażowego.

Airbusy A220 w barwach LOT-u pomieszczą 125 pasażerów w modelu A220-100 lub 149 w większym wariancie A220-300. Kabina w układzie foteli 2–3 w rzędzie zapewni większą wygodę, a szerokość fotela wynosząca 18 cali – odczuwalnie większy komfort nawet podczas dłuższych rejsów – pisze przewoźnik.

– Airbus A220 wyznacza nowy standard podróży w LOT. Większy komfort, cichsza kabina i nowoczesne technologie sprawią, że każdy rejs będzie jeszcze przyjemniejszy. Te samoloty zostały skonfigurowane z myślą o naszych pasażerach – mówi dyrektor Biura Rozwoju Produktu i Customer Experience LOT Izabela Leszczyńska, cytowana w komunikacie.