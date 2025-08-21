Lipiec 2025 najlepszym miesiącem w historii LOT-u. Padło kilka rekordów

Aktualizacja: 21.08.2025 16:29 Publikacja: 21.08.2025 15:42
Foto: LOT
Lipiec 2025 roku był kolejnym miesiącem rekordowych wyników operacyjnych LOT-u – podaje biuro prasowe przewoźnika.
Po znakomitym pierwszym półroczu LOT notował najlepszy miesiąc w swojej 96-letniej działalności. W lipcu nie tylko obsłużył największą w historii firmy liczbę pasażerów, ale też jego samoloty spędziły w powietrzu rekordową liczbę godzin, pokonując jednocześnie najdłuższy dystans.
· 1 185 946 obsłużonych pasażerów
· 11 072 operacje lotnicze, co daje średnio ponad 350 lotów dziennie
· 25 623 godziny blokowe spędziły w powietrzu samoloty LOT-u (po zsumowaniu wychodzą prawie trzy lata nieprzerwanego lotu) – to o niemal 1000 godzin więcej niż w rekordowym lipcu 2019 roku
· 15,5 miliona kilometrów – dystans, jaki pokonały samoloty LOT-u. To równowartość ponad 400 okrążeń Ziemi po równiku albo 20 podróży w obie strony na Księżyc.
Wśród połączeń europejskich największym zainteresowaniem cieszyły się rejsy do Wilna, Londynu i Amsterdamu. Z kolei w segmencie połączeń dalekodystansowych najczęściej wybieranymi kierunkami były Toronto, Nowy Jork (JFK) i Chicago.
Wynik ten jest efektem konsekwentnego poszerzania siatki połączeń – podkreśla LOT. W 2025 roku przewoźnik uruchomił między innymi połączenia z Krakowa do Paryża-Orly, z Warszawy do Salonik, na Maltę, do Reykjaviku czy Lizbony.
Jesienią tego roku samoloty przewoźnika polecą do Marrakeszu i Rovaniemi, a kolejne trasy zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku.
– Dziękuję każdemu pasażerowi, który gościł na naszych pokładach w lipcu. Okazane nam zaufanie najlepiej ilustruje pozycję PLL LOT jako preferowanego przewoźnika w regionie. Rekordowy miesiąc to efekt pracy całego zespołu i dowód, że nasza strategia rozwoju oparta na modelu hubowym przynosi rezultaty. Przed nami dalszy rozwój siatki połączeń oraz nowe samoloty, które wzmocnią flotę i pozwolą przewieźć jeszcze większą liczbę pasażerów – prezes LOT-u Michał Fijoł, cytowany w komunikacie.
Zwiększając liczbę połączeń, LOT sukcesywnie poprawia ofertę przesiadkową na Lotnisku Chopina. Już dziś niemal 60 procent jego pasażerów to pasażerowie tranzytowi.
Dalszy wzrost liczby połączeń będzie możliwy dzięki pozyskaniu nowych samolotów. Już pod koniec roku do Warszawy z fabryki Boeinga w Seattle przyleci pierwszy z 13 zamówionych boeingów 737 MAX 8. Maszyny te, obok zamówionych airbusów A220, będą służyły realizacji strategii na lata 2024–2028.
