Lipiec 2025 najlepszym miesiącem w historii LOT-u. Padło kilka rekordów

· 15,5 miliona kilometrów – dystans, jaki pokonały samoloty LOT-u. To równowartość ponad 400 okrążeń Ziemi po równiku albo 20 podróży w obie strony na Księżyc.

Wśród połączeń europejskich największym zainteresowaniem cieszyły się rejsy do Wilna, Londynu i Amsterdamu. Z kolei w segmencie połączeń dalekodystansowych najczęściej wybieranymi kierunkami były Toronto, Nowy Jork (JFK) i Chicago.

Wynik ten jest efektem konsekwentnego poszerzania siatki połączeń – podkreśla LOT. W 2025 roku przewoźnik uruchomił między innymi połączenia z Krakowa do Paryża-Orly, z Warszawy do Salonik, na Maltę, do Reykjaviku czy Lizbony.

Jesienią tego roku samoloty przewoźnika polecą do Marrakeszu i Rovaniemi, a kolejne trasy zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku.

– Dziękuję każdemu pasażerowi, który gościł na naszych pokładach w lipcu. Okazane nam zaufanie najlepiej ilustruje pozycję PLL LOT jako preferowanego przewoźnika w regionie. Rekordowy miesiąc to efekt pracy całego zespołu i dowód, że nasza strategia rozwoju oparta na modelu hubowym przynosi rezultaty. Przed nami dalszy rozwój siatki połączeń oraz nowe samoloty, które wzmocnią flotę i pozwolą przewieźć jeszcze większą liczbę pasażerów – prezes LOT-u Michał Fijoł, cytowany w komunikacie.