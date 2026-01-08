Zima paraliżuje Amsterdam, Brukselę, Paryż. Czerwone alerty i chaos na lotniskach i dworcach

Aktualizacja: 08.01.2026 13:48 Publikacja: 08.01.2026 12:01
Sytuacja we Francji jest skrajnie trudna. Po fali rekordowych mrozów i śnieżyc, które sparaliżowały kraj w ostatnich dniach, służby meteorologiczne wydały w czwartek rano kolejne, jeszcze poważniejsze ostrzeżenia. Jak podaje portal dziennika „Le Figaro”, nad północną część kraju nadciąga potężna burza Goretti. Najwyższy, czerwony alert został już ogłoszony dla departamentu La Manche, a w Paryżu i całym regionie Ile-de-France obowiązuje alert pomarańczowy.
Zima zdążyła już doprowadzić do historycznego chaosu na drogach – łączna długość korków w regionie paryskim przekroczyła w tym tygodniu barierę 1000 kilometrów. Do problemów pogodowych dołączyły blokady autostrad (m.in. A13) wywołane protestami rolników. Na głównych trasach wciąż obowiązują administracyjne ograniczenia prędkości do 80 kilometrów na godzinę, a tragiczny bilans zimy to już co najmniej pięć ofiar śmiertelnych w całym kraju.
Krytyczna sytuacja panuje w transporcie publicznym. Lotniska Roissy–Charles de Gaulle oraz Orly pracują w trybie awaryjnym, redukując siatkę połączeń o 15 procent. Z kolei operatorzy kolejowi, przygotowując się na uderzenie wichury, podjęli już decyzję o prewencyjnym zawieszeniu ruchu na kluczowej linii RER D od dzisiejszego wieczora (godz. 18). Pociągi dalekobieżne TGV poruszają się z ograniczoną prędkością, co w połączeniu z oblodzeniem torowisk wywołuje paraliż komunikacyjny na trasach krajowych i międzynarodowych.
Intensywne opady śniegu i gołoledź doprowadziły do ogłoszenia żółtego alertu pogodowego w większości regionów Belgii. Lotnisko Zaventem w Brukseli stara się utrzymać operacyjność, jednak – jak wynika z informacji portalu dziennika „Het Laatste Nieuws” – procedury odladzania wydłużają starty nawet o kilkadziesiąt minut.
Największy paraliż dotknął jednak komunikację naziemną. Operatorzy transportu publicznego alarmują o dramatycznej przejezdności dróg. W samej Brukseli przewoźnik STIB musiał unieruchomić znaczną część sieci tramwajowej ze względu na zamarznięte zwrotnice i oblodzone torowiska. Dodatkowo pociągi międzynarodowe Eurostar jadące w kierunku Holandii często kończą bieg w Brukseli, nie mogąc kontynuować jazdy po oblodzonych torach u północnego sąsiada.
Chaos nie omija także Luksemburga. Tamtejsze koleje zmagają się z licznymi awariami sieci trakcyjnej, co niemal całkowicie odcięło połączenia kolejowe w kierunku francuskiego Thionville i belgijskiego Arlon. Na północy kraju transport autobusowy został zawieszony ze względu na ekstremalne oblodzenie dróg.
Najbardziej dramatyczne sceny rozgrywają się na amsterdamskim Schiphol. W ciągu ostatnich dni lotnisko musiało odwołać łącznie ponad 3500 lotów, co czyni kryzys jednym z najpoważniejszych w jego historii. Skalę problemu najlepiej obrazuje sytuacja KLM – w środę narodowy przewoźnik musiał anulować aż 90 procent zaplanowanych rejsów.
Sytuacja linii stała się krytyczna, gdy zapasy płynu do odladzania maszyn zaczęły się wyczerpywać w alarmującym tempie. Aby uniknąć całkowitego uziemienia floty, KLM zdecydował się na nadzwyczajny krok i wysłał własne cysterny do Niemiec, by bezpośrednio odebrać niezbędny płyn do odladzania od tamtejszych dostawców.
Mimo udanej operacji logistycznej na lotnisku ponownie tworzą się gigantyczne kolejki, co dodatkowo pogłębiła awaria zasilania w terminalach, paraliżująca systemy bagażowe i odprawę. Setki pasażerów wciąż koczują na łóżkach polowych. Równolegle holenderskie koleje NS funkcjonują według mocno okrojonego „zimowego rozkładu”.
Linie lotnicze apelują do podróżnych, aby przed udaniem się na lotniska koniecznie sprawdzili status lotu w aplikacjach przewoźników. Kolej i transport miejski pracują w trybie awaryjnym, a osoby planujące przesiadki powinny liczyć się z dodatkowymi kosztami i wydłużeniem podróży nawet o kilkanaście godzin.
