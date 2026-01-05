Atak zimy w Amsterdamie – odwołane loty, wstrzymane pociągi i autobusy

Aktualizacja: 05.01.2026 21:16 Publikacja: 05.01.2026 14:09
Odwołano do południa 450 samolotów
W poniedziałek ruch lotniczy na lotnisku w Amsterdamie został praktycznie sparaliżowany. Do wczesnego popołudnia z portu odlatywały tylko pojedyncze samoloty, a lądowania były niemożliwe z powodu śliskich pasów startowych i braku dróg kołowania. Łącznie odwołano około 700 operacji startów i lądowań, czyli ponad połowę z 1200 zaplanowanych na dzisiaj. Władze lotniska zapowiadają, że ta liczba może jeszcze wzrosnąć, ponieważ pogoda jest nieprzewidywalna.
Wiele rejsów tranzytowych zostało przekierowanych na inne europejskie lotniska, głównie do Düsseldorfu.
Problemy na lotnisku Schiphol zaczęły się już w piątek. Intensywne opady śniegu oraz oblodzenie pasów startowych spowodowały pierwsze poważne zakłócenia w ruchu lotniczym. Tego dnia linie KLM odwołały kilkadziesiąt rejsów, a setki kolejnych były opóźnione, co zapowiadało eskalację problemów w kolejnych dniach.
W weekend sytuacja się pogorszyła. W niedzielę KLM był zmuszony odwołać prawie 300 lotów z około 900 zaplanowanych. Wśród anulowanych połączeń znalazły się również rejsy do Polski, w tym do Warszawy. Linie lotnicze ograniczały siatkę połączeń, próbując utrzymać minimalną operacyjność lotniska w trudnych warunkach pogodowych.
Problemy nie ograniczyły się jedynie do terminali. Około południa holenderskie koleje wstrzymały kursowanie pociągów do i z lotniska Schiphol z powodu oblodzonych zwrotnic, co dodatkowo pogłębiło chaos i odcięło tysiące pasażerów od innych środków transportu.
Szczególnie dotkliwie skutki załamania pogody odczuli pasażerowie lecący do Polski. Wszystkie poniedziałkowe rejsy KLM do Warszawy zostały odwołane. Nie wystartował, między innymi, samolot LOT-u zaplanowany na 10.30. Jedynie poranny rejs polskiego przewoźnika o 7 zdołał odlecieć do Warszawy, choć z około półgodzinnym opóźnieniem.
Holenderskie media opisują sytuację podróżnych jako dramatyczną. Pasażerowie godzinami koczują w terminalach, stoją w długich kolejkach i biegają między bramkami w poszukiwaniu jakichkolwiek informacji. Relacje świadków, cytowane przez dziennik „De Telegraaf”, mówią o krzykach, frustracji i poczuciu porzucenia przez obsługę lotniska.
Wielu pasażerów skarży się na brak dostępu do wody, jedzenia oraz zakwaterowania. W terminalach zaczyna brakować nawet mleka modyfikowanego dla niemowląt.
Szczególnie drastyczny przypadek, nagłośniony przez lokalną telewizję AT5, dotyczył lotu British Airways do Londynu. Pasażerowie zostali uwięzieni wewnątrz samolotu na osiem godzin, czekając na pokładzie w niedzielę aż do godziny 21, tylko po to, by ostatecznie dowiedzieć się, że nie polecą.
Rzecznik lotniska Schiphol podkreśla, że sytuacja jest dynamiczna, a służby pracują bez przerwy nad przywróceniem normalnego funkcjonowania portu. Jednocześnie zaznaczył, że przy utrzymujących się opadach śniegu i niskich temperaturach należy liczyć się z dalszymi odwołaniami i opóźnieniami lotów.
