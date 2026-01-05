Atak zimy w Amsterdamie – odwołane loty, wstrzymane pociągi i autobusy

W poniedziałek ruch lotniczy na lotnisku w Amsterdamie został praktycznie sparaliżowany. Do wczesnego popołudnia z portu odlatywały tylko pojedyncze samoloty, a lądowania były niemożliwe z powodu śliskich pasów startowych i braku dróg kołowania. Łącznie odwołano około 700 operacji startów i lądowań, czyli ponad połowę z 1200 zaplanowanych na dzisiaj. Władze lotniska zapowiadają, że ta liczba może jeszcze wzrosnąć, ponieważ pogoda jest nieprzewidywalna.

Wiele rejsów tranzytowych zostało przekierowanych na inne europejskie lotniska, głównie do Düsseldorfu.

Setki odwołanych lotów, tysiące zawiedzionych pasażerów na lotnisku Schiphol

Problemy na lotnisku Schiphol zaczęły się już w piątek. Intensywne opady śniegu oraz oblodzenie pasów startowych spowodowały pierwsze poważne zakłócenia w ruchu lotniczym. Tego dnia linie KLM odwołały kilkadziesiąt rejsów, a setki kolejnych były opóźnione, co zapowiadało eskalację problemów w kolejnych dniach.

W weekend sytuacja się pogorszyła. W niedzielę KLM był zmuszony odwołać prawie 300 lotów z około 900 zaplanowanych. Wśród anulowanych połączeń znalazły się również rejsy do Polski, w tym do Warszawy. Linie lotnicze ograniczały siatkę połączeń, próbując utrzymać minimalną operacyjność lotniska w trudnych warunkach pogodowych.