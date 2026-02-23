Branża lotnicza ostrzega: Nawet sześciogodzinne kolejki na lotniskach

Nowy system kontroli granic Unii Europejskiej grozi paraliżem lotnisk - alarmuje branża turystyczna
Nowy system biometrycznej kontroli granic ma docelowo zastąpić tradycyjne stemple w paszportach. Obejmuje on wszystkich obywateli państw spoza UE wjeżdżających do strefy Schengen.
Podczas pierwszego przekroczenia granicy podróżni muszą zarejestrować odciski palców i zdjęcie twarzy oraz zeskanować paszport. Rejestracja jest ważna przez trzy lata i ma przyspieszyć kolejne wjazdy, jednak w fazie wdrażania system znacząco wydłuża odprawy.
BBC informuje, że pasażerowie już teraz zgłaszają kilkugodzinne oczekiwanie na kontrolę paszportową na popularnych lotniskach. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące nawet trzygodzinne kolejki w Genewie.
Lotnisko, szczególnie obciążone zimą przez ruch narciarski, przyznaje, że nowy system EES spowodował „poważne zatory”, zwłaszcza w soboty. Szwajcarskie służby graniczne i zarząd lotniska określają wdrożenie EES jako jedno z największych wyzwań operacyjnych ostatnich lat, mimo zwiększania liczby personelu.
Problemy pojawiają się także na Teneryfie, jednym z kluczowych zimowych kierunków dla turystów z Wielkiej Brytanii. Jak relacjonuje BBC, przedsiębiorcy działający przy lotnisku obserwują sytuacje, w których część pasażerów przechodzi kontrolę w 20 minut, podczas gdy inni czekają nawet dwie godziny, zwłaszcza gdy kilka samolotów ląduje w krótkim odstępie czasu lub system ulega awarii.
Zdaniem dyrektora generalnego Airports Council International Europe Oliviera Jankoveca, cytowanego przez BBC, czas obsługi pasażerów na granicach wydłużył się nawet pięciokrotnie. Obecnie standardem staje się oczekiwanie do dwóch godzin, a sytuacja może się pogorszyć wraz z masową rejestracją podróżnych w okresie Wielkanocy i wakacji letnich. Przyczyną są między innymi braki kadrowe wśród funkcjonariuszy granicznych i problemy techniczne urządzeń biometrycznych.
Komisja Europejska potwierdza, że system EES jest już częściowo wdrożony – zarejestrowano około 23 milionów wjazdów i wyjazdów oraz 12 tysięcy odmów wjazdu. Rzecznik KE ds. wewnętrznych Markus Lammert podkreśla, że system działa „w dużej mierze bez zakłóceń”, jednak przyznaje, że państwa członkowskie nadal pracują nad jego usprawnieniem.
Od 10 kwietnia EES ma obowiązywać na wszystkich przejściach granicznych, choć kraje będą mogły czasowo zawieszać jego stosowanie w okresach największego natężenia ruchu, przynajmniej do września.
Branża ostrzega, że bez takiej elastyczności sytuacja może wymknąć się spod kontroli. Jankovec w rozmowie z BBC nie wyklucza nawet sześciogodzinnych kolejek, jeśli problemy techniczne i kadrowe nie zostaną szybko rozwiązane.
Podobne stanowisko zajmuje brytyjskie stowarzyszenie ABTA, które zarzuca służbom granicznym niewystarczające korzystanie z procedur awaryjnych pozwalających ograniczać kontrole w sytuacjach kryzysowych.
Eksperci rynku turystycznego apelują do podróżnych o przygotowanie się na opóźnienia, zwłaszcza w okresach szczytowych.
– Lepiej zakładać najgorszy scenariusz – radzi Julia Lo Bue-Said z Advantage Partnership, cytowana przez BBC. – Warto mieć zapas wody, jedzenia i zajęcie dla dzieci, bo długie oczekiwanie może stać się nową normą na europejskich lotniskach.
