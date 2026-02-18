Reklama

Większy ruch na lotnisku w Poznaniu. "Wielkopolanie chcą latać daleko"

Ponad 217 tysięcy podróżnych skorzystało w styczniu z lotniska w Poznaniu. W statystykach wyraźnie widać rosnącą popularność zimowych wyjazdów do krajów dalekich.

Publikacja: 18.02.2026 13:26

Foto: DominikTryba

Filip Frydrykiewicz

Rok 2025 poznańskie lotnisko zakończyło rekordowym wynikiem ponad 4,1 miliona obsłużonych pasażerów. Styczeń 2026 roku przyniósł kolejny wzrost ruchu – w ciągu pierwszego miesiąca roku swoją podróż rozpoczęło lub zakończyło na Ławicy 217 331 pasażerów, co oznaczało wynik o 8 procent lepszy niż w styczniu 2025 roku – informuje w komunikacie rzecznik tego portu lotniczego Marcin Wesołek.

Czartery nakręcają ruch na lotnisku w Ławicy

Mroźna zima w Polsce i bogata oferta lotów do cieplejszych krajów sprawiły, że w styczniu najmocniej na lotnisku w Poznaniu urósł ruch czarterowy. Skorzystało z niego niemal 42 tysięcy pasażerów, o 16 procent więcej niż w styczniu 2025 roku – pisze dalej Wesołek.

Zimą z Poznania można polecieć do Wietnamu, Kambodży, na Sri Lankę i do Zanzibaru.

Najwięcej pasażerów skorzystało w styczniu w Poznaniu z usług przewoźników niskokosztowych – ponad 137 tysiące, o 7 procent więcej niż przed rokiem. Stabilny wzrost zanotowały również linie regularne (legacy), które w styczniu przewiozły ponad 38 tysięcy pasażerów, notując 3-procentowy wzrost liczony rok do roku.

Lotnisko w Poznaniu poprawia usługi, odnawia toalety

– Ostatnie lata były okresem spektakularnego wzrostu na poznańskim lotnisku – mówi cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Grzegorz Bykowski. – W porównaniu z ostatnim rokiem przed pandemią COVID-19 ruch na Ławicy wzrósł o 75 procent, żadne inne lotnisko w Polsce nie rosło tak szybko. Jednocześnie mocno poprawiliśmy obsługę pasażerów, instalując nowe linie do skanowania bagażu podręcznego i czyniąc tę część usług błyskawiczną i bezstresową. Teraz czas na ustabilizowanie pozycji jednego z wiodących portów regionalnych w kraju, a także na kolejne prace zwiększające komfort podróżnych – deklaruje.

W najbliższych dniach rozpocznie się na Ławicy remont części toalet, a w kolejnych miesiącach terminal lotniska powiększy się o rozbudowane części hali nadawania bagażu rejestrowanego i przylotów.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
