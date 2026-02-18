Większy ruch na lotnisku w Poznaniu. "Wielkopolanie chcą latać daleko"

Rok 2025 poznańskie lotnisko zakończyło rekordowym wynikiem ponad 4,1 miliona obsłużonych pasażerów. Styczeń 2026 roku przyniósł kolejny wzrost ruchu – w ciągu pierwszego miesiąca roku swoją podróż rozpoczęło lub zakończyło na Ławicy 217 331 pasażerów, co oznaczało wynik o 8 procent lepszy niż w styczniu 2025 roku – informuje w komunikacie rzecznik tego portu lotniczego Marcin Wesołek.
Mroźna zima w Polsce i bogata oferta lotów do cieplejszych krajów sprawiły, że w styczniu najmocniej na lotnisku w Poznaniu urósł ruch czarterowy. Skorzystało z niego niemal 42 tysięcy pasażerów, o 16 procent więcej niż w styczniu 2025 roku – pisze dalej Wesołek.
Zimą z Poznania można polecieć do Wietnamu, Kambodży, na Sri Lankę i do Zanzibaru.
Najwięcej pasażerów skorzystało w styczniu w Poznaniu z usług przewoźników niskokosztowych – ponad 137 tysiące, o 7 procent więcej niż przed rokiem. Stabilny wzrost zanotowały również linie regularne (legacy), które w styczniu przewiozły ponad 38 tysięcy pasażerów, notując 3-procentowy wzrost liczony rok do roku.
– Ostatnie lata były okresem spektakularnego wzrostu na poznańskim lotnisku – mówi cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Grzegorz Bykowski. – W porównaniu z ostatnim rokiem przed pandemią COVID-19 ruch na Ławicy wzrósł o 75 procent, żadne inne lotnisko w Polsce nie rosło tak szybko. Jednocześnie mocno poprawiliśmy obsługę pasażerów, instalując nowe linie do skanowania bagażu podręcznego i czyniąc tę część usług błyskawiczną i bezstresową. Teraz czas na ustabilizowanie pozycji jednego z wiodących portów regionalnych w kraju, a także na kolejne prace zwiększające komfort podróżnych – deklaruje.
W najbliższych dniach rozpocznie się na Ławicy remont części toalet, a w kolejnych miesiącach terminal lotniska powiększy się o rozbudowane części hali nadawania bagażu rejestrowanego i przylotów.
