Dwa rejsy dziennie flydubai do Bangkoku. „Optymalne połączenia z Krakowa i Poznania”

Linie lotnicze flydubai ogłosiły dziś uruchomienie połączenia do Bangkoku (na lotnisko Don Mueang) z częstotliwością dwóch lotów dziennie.
Nowa trasa, która wystartuje 15 września 2026 roku, to kluczowy krok w ekspansji przewoźnika w Azji Południowo-Wschodniej, zwiększający łączną liczbę lotów do Tajlandii do 28 tygodniowo – głosi komunikat flydubai.
Dla pasażerów z Polski uruchomienie podwójnej dziennej rotacji do Bangkoku oznacza przede wszystkim radykalną poprawę łączności z lotnisk regionalnych. Dzięki dobrze zaplanowanym czasom przesiadek w hubie w Dubaju podróżni z Krakowa i Poznania zyskują płynny dostęp do stolicy Tajlandii. Nowy rozkład został ułożony tak, aby skrócić czas oczekiwania na połączenie, czyniąc ofertę flydubai jedną z najbardziej konkurencyjnych na polskim rynku dla wylotów spoza Warszawy.
- Tajlandia pozostaje niezwykle popularnym kierunkiem zarówno dla ruchu turystycznego, jak i biznesowego. Uruchomienie rejsów do Bangkoku dwa razy dziennie odzwierciedla niesłabnący popyt w naszej siatce połączeń. Dzięki operacjom z Terminalu 3 w Dubaju i współpracy codeshare z Emirates, pasażerowie, w tym ci startujący z lotnisk regionalnych w Europie, mogą cieszyć się płynnymi przesiadkami przez węzeł lotniczy w Dubaju – mówi dyrektor handlowy flydubai Hamad Obaidalla, cytowany w komunikacie.
Czytaj więcej
Emirates zapowiedziały powiększenie swojej siatki połączeń do Tokio. Drugi codzienny lot na lotni...
Położone blisko centrum Bangkoku lotnisko Don Mueang jest nie tylko bramą do samej stolicy, ale i doskonałym punktem przesiadkowym na dalsze loty po Tajlandii i do innych krajów regionu.
- Cieszymy się ze wzmocnienia naszej obecności w Tajlandii. Nasza oferta pozwala na unikalną elastyczność – pasażerowie mogą teraz swobodnie łączyć zwiedzanie Bangkoku z wypoczynkiem w Krabi na jednym bilecie, korzystając z komfortu naszej nowoczesnej floty boeingów 737 MAX 8 – mówi starszy wiceprezes ds. operacji handlowych we flydubai Sudhir Sreedharan.
Pasażerowie klasy ekonomicznej dostają darmowe posiłki i bezpłatny dostęp do pełnego systemu rozrywki HD na indywidualnych monitorach.
Dostępna jest również klasa biznes z 10 fotelami typu lie-flat (rozkładanymi do pozycji płaskiego łóżka) w kameralnej kabinie.
Bilety są już w sprzedaży na stronie flydubai.com, w aplikacji mobilnej i u autoryzowanych partnerów handlowych.
Czytaj więcej
Linie lotnicze Emirates z Dubaju i Air Peace z Nigerii zawarły umowę, na mocy której rozszerzają...
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Sąd gospodarczy w Barcelonie zaostrzył stanowisko wobec Ryanaira w sporze linii lotniczej z internetowym agentem...
W poznańskiej siatce lotów Ryanaira na sezon letni 2026 znalazło się w sumie 39 tras. W lotniskowej bazie przewo...
Niskokosztowa brytyjska linia lotnicza EasyJet zapowiada współpracę z biurami podróży w Niemczech. Chce do 2030...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas