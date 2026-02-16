Dwa rejsy dziennie flydubai do Bangkoku. „Optymalne połączenia z Krakowa i Poznania”

Linie lotnicze flydubai ogłosiły dziś uruchomienie połączenia do Bangkoku (na lotnisko Don Mueang) z częstotliwością dwóch lotów dziennie.

Reklama Reklama

Nowa trasa, która wystartuje 15 września 2026 roku, to kluczowy krok w ekspansji przewoźnika w Azji Południowo-Wschodniej, zwiększający łączną liczbę lotów do Tajlandii do 28 tygodniowo – głosi komunikat flydubai.

Dobre połączenie z Dubajem dla Krakowa i Poznania

Dla pasażerów z Polski uruchomienie podwójnej dziennej rotacji do Bangkoku oznacza przede wszystkim radykalną poprawę łączności z lotnisk regionalnych. Dzięki dobrze zaplanowanym czasom przesiadek w hubie w Dubaju podróżni z Krakowa i Poznania zyskują płynny dostęp do stolicy Tajlandii. Nowy rozkład został ułożony tak, aby skrócić czas oczekiwania na połączenie, czyniąc ofertę flydubai jedną z najbardziej konkurencyjnych na polskim rynku dla wylotów spoza Warszawy.

- Tajlandia pozostaje niezwykle popularnym kierunkiem zarówno dla ruchu turystycznego, jak i biznesowego. Uruchomienie rejsów do Bangkoku dwa razy dziennie odzwierciedla niesłabnący popyt w naszej siatce połączeń. Dzięki operacjom z Terminalu 3 w Dubaju i współpracy codeshare z Emirates, pasażerowie, w tym ci startujący z lotnisk regionalnych w Europie, mogą cieszyć się płynnymi przesiadkami przez węzeł lotniczy w Dubaju – mówi dyrektor handlowy flydubai Hamad Obaidalla, cytowany w komunikacie.