Linie lotnicze Emirates będą częściej latać na tokijskie lotnisko Narita

Dodatkowy lot, EK320, będzie startował z Dubaju o godzinie 22.30 i lądował na tokijskim lotnisku Narita o 13.30 następnego dnia. Rejs powrotny, EK321, wystartuje z Tokio o 21.30 i wyląduje w Dubaju o 3.50 następnego dnia – podaje biuro prasowe Emirates w komunikacie.

Na tę trasę przewoźnik wyśle odnowionego boeinga 777‑300ER. Samolot w czteroklasowej konfiguracji ma odświeżone wnętrze, które wyróżnia nowoczesna kolorystyka z motywami drzewa ghaf i drewniane wykończenia we wszystkich klasach.

Ma on 260 foteli w klasie ekonomicznej, 24 miejsca w klasie ekonomicznej premium, 40 miejsc w klasie biznes w układzie 1‑2‑1 i osiem apartamentów w klasie pierwszej.

Podczas podróży serwowane będą posiłki inspirowane kuchnią japońską.