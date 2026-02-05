Linie lotnicze Emirates będą częściej latać na tokijskie lotnisko Narita

Aktualizacja: 05.02.2026 17:26 Publikacja: 05.02.2026 13:33
Linie lotnicze Emirates wprowadzają drugie codzienne połączenie na lotnisko Narita w Tokio
Foto: Emirates
Dodatkowy lot, EK320, będzie startował z Dubaju o godzinie 22.30 i lądował na tokijskim lotnisku Narita o 13.30 następnego dnia. Rejs powrotny, EK321, wystartuje z Tokio o 21.30 i wyląduje w Dubaju o 3.50 następnego dnia – podaje biuro prasowe Emirates w komunikacie.
Na tę trasę przewoźnik wyśle odnowionego boeinga 777‑300ER. Samolot w czteroklasowej konfiguracji ma odświeżone wnętrze, które wyróżnia nowoczesna kolorystyka z motywami drzewa ghaf i drewniane wykończenia we wszystkich klasach.
Ma on 260 foteli w klasie ekonomicznej, 24 miejsca w klasie ekonomicznej premium, 40 miejsc w klasie biznes w układzie 1‑2‑1 i osiem apartamentów w klasie pierwszej.
Podczas podróży serwowane będą posiłki inspirowane kuchnią japońską.
Dodatkowy lot do Tokio Narita obsługiwać będzie odnowiony boeing 777 300ER
Foto: Emirates
Emirates obsługują połączenia z Japonią od 2002 roku i obecnie realizują trzy codzienne loty do Tokio Narita, Tokio Haneda i Osaki. Wszystkie rejsy obsługują boeingi 777 i airbusy A380.
Od 1 maja Emirates oferować będą ponad 22,5 tysiąca miejsc tygodniowo do i z Japonii w ramach 28 cotygodniowych rejsów obsługujących trzy główne lotniska.
Na lotnisku Narita przewoźnik wprowadził na początku tego miesiąca usługę „chauffeur-drive” (wynajem luksusowego samochodu z kierowcą). Od 1 marca będzie ona dostępna także w Osace.
Emirates oferują również łączność krajową dzięki partnerstwom z Japan Airlines i All Nippon Airways. Linie obsługują łącznie 36 kierunków – 26 krajowych i 10 regionalnych.
