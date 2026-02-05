Islandzkie narodowe linie lotnicze wchodzą do Polski. Będą latać do Gdańska

Aktualizacja: 05.02.2026 17:23 Publikacja: 05.02.2026 14:44
Icelandair wchodzi na polski rynek - połączy Gdańsk z Keflavíkiem
Foto: CTK, Katerina Sulova
Islandzkie narodowe linie lotnicze Icelandair uruchamiają pierwszą trasę do Polski. Samoloty przewoźnika latać będą trzy lub cztery razy w tygodniu między Gdańskiem a międzynarodowym lotniskiem w Keflavíku.
Trasę tę obsługiwać będzie boeing 737-MAX8. Pierwszy rejs odbędzie się 18 września 2026 roku – informuje przewoźnik w komunikacie.
Pasażerowie lądujący w islandzkim hubie w Keflavíku będą mogli skorzystać z rozbudowanej siatki lotów transatlantyckich i przesiąść się na jeden z lotów do największych miast Ameryki Północnej (Islandia leży w połowie drogi z Europy na ten kontynent).
Nowe połączenie będzie również służyć licznej grupie Polaków mieszkających na Islandii, a także podróżnym z Ameryki Północnej, którzy chcieliby odwiedzić Gdańsk (bez konieczności przesiadania się w dużych europejskich portach lotniczych).
Ponadto pasażerowie Icelandaira podróżujący między Polską a Ameryką Północną mogą wzbogacić swoją wyprawę o stopover na Islandii trwający do siedmiu dni.
– Nowe połączenie to kamień milowy dla Icelandaira – pierwszy raz wchodzimy na polski rynek. Jest to krok pozytywny na wielu poziomach: ułatwia powroty do domu Polonii i Islandczykom, a jednocześnie pozycjonuje Islandię jako węzeł dla podróżnych szukających bezpośredniego połączenia na Islandię lub dalszych połączeń do Ameryki Północnej. Lokalizacja naszego hubu pozwala nam efektywnie obsługiwać rynek i cieszymy się, że możemy otworzyć drzwi dla Polski – mówi dyrektor generalny Icelandaira Bogi Nils Bogason, cytowany w komunikacie.
Źródło: rp.pl
