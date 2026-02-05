Islandzkie narodowe linie lotnicze wchodzą do Polski. Będą latać do Gdańska

Islandzkie narodowe linie lotnicze Icelandair uruchamiają pierwszą trasę do Polski. Samoloty przewoźnika latać będą trzy lub cztery razy w tygodniu między Gdańskiem a międzynarodowym lotniskiem w Keflavíku.

Trasę tę obsługiwać będzie boeing 737-MAX8. Pierwszy rejs odbędzie się 18 września 2026 roku – informuje przewoźnik w komunikacie.

Więcej możliwości podróżowania do Ameryki Północnej

Pasażerowie lądujący w islandzkim hubie w Keflavíku będą mogli skorzystać z rozbudowanej siatki lotów transatlantyckich i przesiąść się na jeden z lotów do największych miast Ameryki Północnej (Islandia leży w połowie drogi z Europy na ten kontynent).

Nowe połączenie będzie również służyć licznej grupie Polaków mieszkających na Islandii, a także podróżnym z Ameryki Północnej, którzy chcieliby odwiedzić Gdańsk (bez konieczności przesiadania się w dużych europejskich portach lotniczych).