LOT otworzył trzecie w tym roku nowe połączenie. „Dla turystyki i biznesu”

- Ale nasze nowe połączenie to coś więcej niż zwykłe loty „tam i z powrotem”. Widzimy duże zainteresowanie wśród pasażerów z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy chętnie wybierają nasze rejsy, przesiadając się w Warszawie w drodze do Reykjaviku. To dla nas jasny sygnał, iż oferta LOT-u, w tym nasz standard podróży i możliwości przesiadkowe, dobrze wpasowują się w oczekiwania pasażerów - dodaje.

Islandia jest trzecim uruchomionym w tym roku kierunkiem narodowego przewoźnika, po otwartych w minionych tygodniach połączeniach Warszawa - Lizbona i Kraków - Paryż-Orly.