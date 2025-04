Podróżowanie do Włoch będzie łatwiejsze. LOT i ITA Airways mają umowę o współpracy

W siatce połączeń polskiego przewoźnika są rejsy do Mediolanu, Wenecji i Rzymu. Dzięki nowemu partnerstwu pasażerowie zyskają dostęp do 10 nowych miast we Włoszech: Bari, Bolonii, Brindisi, Florencji, Genui, Katanii, Lamezii Terme, Neapolu, Palermo i Turynu - informuje LOT w komunikacie.

Natomiast pasażerowie ITA Airways będą mogli przylecieć z lotniska Rzym-Fiumicino do Warszawy i przesiąść się na rejsy do kolejnych miast z siatki LOT-u.

Zaletą wspólnej oferty jest jednolita polityka bagażowa i warunki taryfowe dla całej podróży. Dzięki współpracy pomiędzy przewoźnikami pasażerowie LOT-u mogą korzystać również z gwarantowanych przesiadek, zbierając przy okazji mile w ramach programu Miles & More.

Włochy bardziej dostępne dla Polaków

- Zawarcie umowy codeshare z ITA Airways to element realizacji naszej strategii, która zakłada między innymi rozszerzanie oferty i poprawę jakości usług. Dzięki tej współpracy, pasażerowie LOT-u zyskują dostęp do szerokiej siatki połączeń krajowych we Włoszech, co znacząco ułatwi podróżowanie po tym pięknym kraju. Zachęcamy do odkrywania Włoch, teraz dostępnych dla podróżnych z Polski bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Będzie nam także miło powitać podróżnych naszego partnera na pokładach LOT-u, zapewniając im dogodne przesiadki - mówi prokurent i dyrektor Biura Siatki Połączeń LOT-u Robert Ludera, cytowany w komunikacie.