LOT: Mimo dużej konkurencji mieliśmy świetny rok - więcej pasażerów, dobry zysk

W zeszłym roku LOT przewiózł rekordową liczbę 10,7 miliona pasażerów. To wynik lepszy o niemal 0,7 miliona niż w roku 2019. Było to możliwe dzięki zwiększeniu floty o 11 samolotów, w tym siedem boeingów 737 MAX-8, trzy embraery 195 E-2 i jeden embraer 195 pierwszej generacji. Na koniec grudnia miał więc 86 maszyn i była to największa liczba samolotów w jego historii – informuje przewoźnik w komunikacie podsumowującym działalność w zeszłym roku.

Jak pisze dalej, w 2024 roku umocnił też swoją obecność w rejsach czarterowych. „Dzięki współpracy z największymi biurami podróży i wykorzystaniu potencjału rynkowego w Warszawie i portach regionalnych realizacja pracy przewozowej (ASKm) dla rejsów czarterowych w 2024 r. była o 10,6 procent wyższa niż w 2023 r. (4,3 mld ASKm vs. 2023 r. 3,9 mld ASKm)”. W lotach czarterowych przewiózł 1,3 miliona pasażerów, czyli o 18,5 procent więcej niż rok wcześniej, liczba takich rejsów była większa o 16,4 procent.

LOT zarobił prawie 700 milionów złotych na czysto

W roku 2024 LOT odnotował drugi najwyższy w ostatnich dekadach wynik finansowy – przy przychodach 9,93 miliardach złotych zysk netto narodowego przewoźnika wyniósł 688,5 miliona złotych. To drugi wynik w historii, rok wcześniej jego zysk netto sięgnął bowiem 1,074 mld złotych.

Mimo że wzrost konkurencji na rynku spowodował obniżenie cen biletów, a koszty usług rosły, marża operacyjna LOT-u wyniosła 8,1 procent. Stało się tak dzięki zarządzaniu siatką połączeń, „maksymalizowaniu wpływów jednostkowych, dyscyplinie kosztowej i efektywnemu wykorzystaniu możliwości na rynku czarterowym”.