Air France i KLM weszły z zimowym rozkładem lotów. Jakie nowości i kierunki z Polski?

Więcej lotów do popularnych miejsc

W aktualnym sezonie Air France i KLM znacząco zwiększą częstotliwość lotów do wybranych popularnych destynacji na całym świecie, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na podróże, zwłaszcza w okresie jesień-zima. KLM zaoferuje dodatkowe rejsy do takich miast jak Delhi i Panama City (po 10 lotów tygodniowo), a od połowy grudnia zwiększy liczbę połączeń do Bangkoku do 10 tygodniowo oraz do Curaçao – do 11 tygodniowo. Wzrośnie też liczba rejsów KLM do Kapsztadu, Bostonu, Miami, Portland, San Francisco, Bangalore, São Paulo, Limy i San José w Kostaryce.

Z kolei Air France wzmocni ofertę na trasach dalekiego zasięgu z Paryża-Charles de Gaulle, zwiększając częstotliwość lotów m.in. do Rio de Janeiro (do 12 tygodniowo), San José w Kostaryce (do 10 tygodniowo) oraz Bangkoku, który będzie obsługiwany dwa razy dziennie. Wzrośnie liczba lotów Air France do Dubaju (16 tygodniowo), Kapsztadu (7 tygodniowo), Salvador de Bahia (5 tygodniowo) oraz na Zanzibar w ramach lotu łączonego z Kilimandżaro (5 tygodniowo). Ponadto trasy pomiędzy Paryżem (CDG) a Raleigh-Durham (Stany Zjednoczone), Cancún (Meksyk) i Papeete (Polinezja Francuska, lot przez Los Angeles) będą oferowane 7 razy w tygodniu (poprzednio z 5 lotów tygodniowo). W nowym harmonogramie lotów francuski przewoźnik utrzyma też popularne połączenia zainaugurowane w sezonie letnim 2025 – do Orlando (5 tygodniowo) i Riyadhu (3 tygodniowo).

Europejski rozkład KLM będzie obejmował 94 trasy, a Air France zaoferuje do 630 lotów dziennie do ponad 90 destynacji wliczając trasy we Francji, Europie i w Afryce Północnej. W porównaniu z ubiegłym rokiem, w zimowym rozkładzie KLM znajdą się dodatkowe loty do Neapolu, Aten, Bordeaux, Göteborga, Cork, Leeds, Wiednia oraz do Poznania, dokąd zostanie utrzymana druga dzienna rotacja uruchomiona 30 marca tego roku Air France również wzmocni swoją ofertę poprzez zwiększenie oferowania na wybranych trasach, między innymi do: Londynu, Cork, Tuluzy, Marsylii, Nicei, Tangeru, Mediolanu, Zurychu i na Teneryfę.

Inwestowanie Air France i KLM w produkt

Tej zimy obie linie zapowiedziały dalsze inwestycje w produkt. KLM powita swojego ostatniego z zamówionych piętnastu Boeingów 787-10, a także trzy kolejne Airbusy A321neo. To pozwoli mu realizować cichsze i wydajniejsze operacje, a jednocześnie oferować wysoki poziom komfortu swoim pasażerom.

Natomiast Air France kontynuuje stopniowe wdrażanie nowego, szybkiego i całkowicie bezpłatnego* Wi-Fi we wszystkich samolotach swojej floty, na wszystkich trasach, którego instalacja rozpoczęła się we wrześniu b.r. Około 20 maszyn, realizujących loty średnio- i dalekodystansowe jest już wyposażonych w to rozwiązanie, a Air France jest pierwszą dużą europejską linią, która oferuje taki standard łączności pokładowej. Celem jest wyposażenie 30 procent floty do końca 2025 r. i reszty samolotów do końca 2026 roku.