Air France i KLM weszły z zimowym rozkładem lotów. Jakie nowości i kierunki z Polski?

Aktualizacja: 31.10.2025 11:02 Publikacja: 31.10.2025 09:50
Grupa Air France KLM ogłosiła swoje plany na najbliższy sezon jesienno-zimowy, który obowiązuje od 26 października 2025 do 28 marca 2026 r. Oferta Air France obejmie 170 kierunków, w tym 87 tras międzykontynentalnych. W porównaniu z zeszłym rokiem pula miejsc w jego lotach dalekiego zasięgu jest większa o 3 procent - czytamy w komunikacie prasowym Grupy.
Z kolei KLM zaplanował w rozkładzie w sumie 161 tras - 92 w Europie i 69 międzykontynentalnych. W sumie o 6 procent więcej.
W najnowszym rozkładzie Grupy Air France KLM pojawi się kilka nowości, jak karaibskie wyspy Barbados (lot łączony z Georgetown w Gujanie, wznowienie trasy KLM przez Amsterdam w terminie od 26 października 2025 r. do 26 marca 2026 r.), Phuket w Tajlandii (od 13 stycznia do 28 marca 2026 r.), Dominikana (od 13 stycznia do 28 marca 2026 r.) i Kittilä w Laponii (od 23.11.2025 r. do 22.03.2026 r.). Wzrośnie też liczba połączeń do popularnych zimą słonecznych miejsc.
Z Polski linie zaplanowały do 138 lotów tygodniowo do swoich hubów w Paryżu i Amsterdamu, skąd można kontynuować podróż korzystając z bogatej oferty lotów we wszystkie zakątki świata.
Pierwszy raz zimą dostępne będą również trasy uruchomione przez KLM w tegorocznym sezonie letnim: Exeter, Lublana (Ljubljana), Hyderabad i San Diego, co dodatkowo wzmocni globalną ofertę Grupy Air France-KLM.
W sezonie jesień-zima 2025/26 Grupa Air France-KLM utrzyma stabilną pozycję w Polsce oferując do 138 rejsów tygodniowo do Amsterdamu i Paryża z pięciu miast :
Oferta lotów KLM do/z Amsterdamu:
z/do Warszawy – do 28 lotów tygodniowo;
z/do Krakowa – 28-30 lotów tygodniowo;
z/do Gdańska – 28 lotów tygodniowo;
z/do Wrocławia – 11-14 lotów tygodniowo;
z/do Poznania – 12-14 lotów tygodniowo
Oferta lotów Air France do/z Paryża:
z/do Warszawy – do 21 lotów tygodniowo;
z/do Krakowa – do 3 lotów tygodniowo
W aktualnym sezonie Air France i KLM znacząco zwiększą częstotliwość lotów do wybranych popularnych destynacji na całym świecie, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na podróże, zwłaszcza w okresie jesień-zima. KLM zaoferuje dodatkowe rejsy do takich miast jak Delhi i Panama City (po 10 lotów tygodniowo), a od połowy grudnia zwiększy liczbę połączeń do Bangkoku do 10 tygodniowo oraz do Curaçao – do 11 tygodniowo. Wzrośnie też liczba rejsów KLM do Kapsztadu, Bostonu, Miami, Portland, San Francisco, Bangalore, São Paulo, Limy i San José w Kostaryce.
Z kolei Air France wzmocni ofertę na trasach dalekiego zasięgu z Paryża-Charles de Gaulle, zwiększając częstotliwość lotów m.in. do Rio de Janeiro (do 12 tygodniowo), San José w Kostaryce (do 10 tygodniowo) oraz Bangkoku, który będzie obsługiwany dwa razy dziennie. Wzrośnie liczba lotów Air France do Dubaju (16 tygodniowo), Kapsztadu (7 tygodniowo), Salvador de Bahia (5 tygodniowo) oraz na Zanzibar w ramach lotu łączonego z Kilimandżaro (5 tygodniowo). Ponadto trasy pomiędzy Paryżem (CDG) a Raleigh-Durham (Stany Zjednoczone), Cancún (Meksyk) i Papeete (Polinezja Francuska, lot przez Los Angeles) będą oferowane 7 razy w tygodniu (poprzednio z 5 lotów tygodniowo). W nowym harmonogramie lotów francuski przewoźnik utrzyma też popularne połączenia zainaugurowane w sezonie letnim 2025 – do Orlando (5 tygodniowo) i Riyadhu (3 tygodniowo).
Europejski rozkład KLM będzie obejmował 94 trasy, a Air France zaoferuje do 630 lotów dziennie do ponad 90 destynacji wliczając trasy we Francji, Europie i w Afryce Północnej. W porównaniu z ubiegłym rokiem, w zimowym rozkładzie KLM znajdą się dodatkowe loty do Neapolu, Aten, Bordeaux, Göteborga, Cork, Leeds, Wiednia oraz do Poznania, dokąd zostanie utrzymana druga dzienna rotacja uruchomiona 30 marca tego roku Air France również wzmocni swoją ofertę poprzez zwiększenie oferowania na wybranych trasach, między innymi do: Londynu, Cork, Tuluzy, Marsylii, Nicei, Tangeru, Mediolanu, Zurychu i na Teneryfę.
Tej zimy obie linie zapowiedziały dalsze inwestycje w produkt. KLM powita swojego ostatniego z zamówionych piętnastu Boeingów 787-10, a także trzy kolejne Airbusy A321neo. To pozwoli mu realizować cichsze i wydajniejsze operacje, a jednocześnie oferować wysoki poziom komfortu swoim pasażerom.
Natomiast Air France kontynuuje stopniowe wdrażanie nowego, szybkiego i całkowicie bezpłatnego* Wi-Fi we wszystkich samolotach swojej floty, na wszystkich trasach, którego instalacja rozpoczęła się we wrześniu b.r. Około 20 maszyn, realizujących loty średnio- i dalekodystansowe jest już wyposażonych w to rozwiązanie, a Air France jest pierwszą dużą europejską linią, która oferuje taki standard łączności pokładowej. Celem jest wyposażenie 30 procent floty do końca 2025 r. i reszty samolotów do końca 2026 roku.
Ponadto trwa modernizacja klasy pierwszej La Première. Wiosną 2025 roku Air France zaprezentował zupełnie nowe, modułowe kabiny – ekskluzywną, w pełni prywatną przestrzeń z fotelem i szezlongiem, które przekształcają się w płaskie łóżko. Przestronna kabina obejmuje aż pięć okien, co stanowi unikalne rozwiązanie. Nowy produkt jest już dostępny na wybranych trasach z Paryża (CDG) do Nowego Jorku (JFK), Singapuru i Los Angeles, od grudnia 2025 r. pojawi się także na połączeniach do Miami, natomiast od marca 2026 r. – do Tokio-Haneda.
*zastępując obecną ofertę częściowo płatnego internetu pokładowego.
