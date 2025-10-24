Zima na katowickim lotnisku - 75 kierunków, 66 lotnisk, 39 państw

W rozkładzie lotów na zimę 2025/2026 jest sześć nowości – trzy trasy regularne i trzy czarterowe – informuje katowickie lotnisko w komunikacie.

W niedzielę, 26 października, wystartuje regularne połączenie do Porto, a dzień później do Billund i Agadiru. Wszystkie nowe trasy regularne to oferta linii Wizz Air.

Ponadto zimą zadebiutują czartery do Akaby w Jordanii, kolumbijskiej Kartageny i Kayseri w Turcji.

Zima 2025/2026 – połączenia regularne

Wizz Air, Ryanair, LOT i Air Dolomiti/Lufthansa zaoferują 40 regularnych tras na 35 lotnisk położonych w 20 państwach.

Siedem tras połączy Katowice z Włochami. Pięć obsłuży Ryanair (Katania, Mediolan-Bergamo, Reggio Calabria, Rzym-Fiumicino, Trapani), a trzy Wizz Air (Katania, Neapol, Rzym-Fiumicino).