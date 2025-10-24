Zima na katowickim lotnisku - 75 kierunków, 66 lotnisk, 39 państw

Aktualizacja: 24.10.2025 11:58 Publikacja: 24.10.2025 10:56
W rozkładzie lotów na zimę 2025/2026 jest sześć nowości – trzy trasy regularne i trzy czarterowe – informuje katowickie lotnisko w komunikacie.
W niedzielę, 26 października, wystartuje regularne połączenie do Porto, a dzień później do Billund i Agadiru. Wszystkie nowe trasy regularne to oferta linii Wizz Air.
Ponadto zimą zadebiutują czartery do Akaby w Jordanii, kolumbijskiej Kartageny i Kayseri w Turcji.
Wizz Air, Ryanair, LOT i Air Dolomiti/Lufthansa zaoferują 40 regularnych tras na 35 lotnisk położonych w 20 państwach.
Siedem tras połączy Katowice z Włochami. Pięć obsłuży Ryanair (Katania, Mediolan-Bergamo, Reggio Calabria, Rzym-Fiumicino, Trapani), a trzy Wizz Air (Katania, Neapol, Rzym-Fiumicino).
Z siedmiu tras do Hiszpanii sześć obsłuży Wizz Air (Alicante, Barcelona, Fuerteventura, Madryt, Malaga, Teneryfa), a jedną Ryanair (Alicante).
Pasażerowie planujący podróż do Wielkiej Brytanii będą mogli polecieć na trzy lotniska – Ryanairem do Londynu-Stansted i Manchesteru lub Wizz Airem do Londynu-Luton.
Dostępne będą po dwie trasy na Cypr (Larnaka – Wizz Air, Pafos – Ryanair), do Grecji (Ateny – Wizz Air, Ryanair), na Maltę (Wizz Air, Ryanair), do Niemiec (Dortmund – Wizz Air, Frankfurt – Air Dolomiti/Lufthansa) i Portugalii (Madera – Wizz Air, Porto – Wizz Air, nowość).
Zimą będzie można podróżować także do Belgii (Bruksela-Charleroi – Ryanair), Danii (Billund – Wizz Air, nowość), Gruzji (Kutaisi – Wizz Air), Holandii (Eindhoven – Wizz Air), Irlandii (Dublin – Ryanair), na Islandię (Rejkiawik – Wizz Air), do Maroka (Agadir – Wizz Air, nowość), Mołdawii (Kiszyniów – Wizz Air), Norwegii (Oslo-Gardermoen – Ryanair), na Węgry (Budapeszt – Ryanair) i do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Abu Zabi – Wizz Air).
Zimą będzie również dostępne jedno połączenie krajowe – Katowice – Warszawa, obsługiwane przez LOT.
Biura podróży zaoferują w ramach katowickiej siatki połączeń czarterowych 35 tras do 24 państw, w tym pięć do Hiszpanii (Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote, Teneryfa), trzy do Egiptu (Hurghada, Marsa Alam, Szarm el-Szejk), po dwie do Dominikany (Puerto Plata, Punta Cana), Omanu (Maskat, Salalah), Tajlandii (Bangkok, Phuket), Turcji (Antalya, Kayseri – nowość) i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Al-Maktoum, Ras al-Chajma) i po jednej do Bahrajnu (Al-Muharrak), Gambii (Bandżul), Indii (Goa), Jordanii (Akaba – nowość), Kenii (Mombasa), Kolumbii (Kartagena – nowość), na Kubę (Varadero), do Maroka (Agadir), Meksyku (Cancún), Portugalii (Madera), Sri Lanki (Colombo), Tanzanii (Zanzibar), Tunezji (Dżerba), na wenezuelską wyspę Margarita, do Wietnamu (Phu Quoc), Włoch (Cuneo) i na Wyspy Zielonego Przylądka (Amilcar Cabral).
Dziewięć czarterowych tras dalekodystansowych obsługiwać będą samoloty szerokokadłubowe, na przykład airbus A330 i boeing 787 „Dreamliner”. Takimi maszynami pasażerowie polecą do Puerto Plata i Punta Cana w Dominikanie, Kartageny w Kolumbii, Varadero na Kubie, Cancún w Meksyku, Bangkoku i na Phuket w Tajlandii, Phu Quoc w Wietnamie i na wenezuelską wyspę Margaritę.
– Sezon zimowy w Katowice Airport to tradycyjnie najlepsza wśród polskich lotnisk regionalnych oferta bezpośrednich dalekodystansowych połączeń czarterowych. W rozkładzie „Zima 2025/2026” jest ich aż dziewięć, w tym nowy kierunek, czyli Kartagena w Kolumbii. Spodziewamy się, że będzie to najlepszy sezon zimowy w historii, w jego trakcie z siatki połączeń portu powinno skorzystać ponad milion dziewięćset tysięcy pasażerów – mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, cytowany w komunikacie.
