Ponad 16 procent więcej pasażerów w Katowicach. Najlepszy listopad w historii

Był to najlepszy listopad miesiąc w historii lotniska, bo poprzedni rekordowy rezultat w tym miesiącu ustanowiono w 2024 roku, kiedy było 351 tysięcy pasażerów - podaje w komunikacie rzecznik prasowy właściciela lotniska Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Piotr Adamowicz.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Lotniska Milion pasażerów na lotnisku w Krakowie w listopadzie O 25 procent wzrósł w listopadzie ruch pasażerów na lotnisku w Krakowie w porównaniu z listopadem...

Jak dalej pisze Adamowicz, w segmencie przewozów regularnych, obsługiwanym przez linie tradycyjne (LOT, Lufthansa) i niskokosztowe (Wizz Air, Ryanair), zanotowano 246 tysięcy ludzi, to jest o 11 procent więcej niż w listopadzie minionego roku.

W rejsach czarterowych, realizowanych na zlecenie biur podróży, odprawiono z kolei prawie 149 tysięcy podróżnych, czyli o 26,2 procent więcej w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

W jedenastym miesiącu 2025 roku w Katowice Airport odbyło się 3 198 startów i lądowań statków powietrznych. W tej kategorii było to zwiększenie o 11,9 procent wobec listopada zeszłego roku.