Ponad 16 procent więcej pasażerów w Katowicach. Najlepszy listopad w historii

Był to najlepszy listopad miesiąc w historii lotniska, bo poprzedni rekordowy rezultat w tym miesiącu ustanowiono w 2024 roku, kiedy było 351 tysięcy pasażerów - podaje w komunikacie rzecznik prasowy właściciela lotniska Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Piotr Adamowicz.
Jak dalej pisze Adamowicz, w segmencie przewozów regularnych, obsługiwanym przez linie tradycyjne (LOT, Lufthansa) i niskokosztowe (Wizz Air, Ryanair), zanotowano 246 tysięcy ludzi, to jest o 11 procent więcej niż w listopadzie minionego roku.
W rejsach czarterowych, realizowanych na zlecenie biur podróży, odprawiono z kolei prawie 149 tysięcy podróżnych, czyli o 26,2 procent więcej w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.
W jedenastym miesiącu 2025 roku w Katowice Airport odbyło się 3 198 startów i lądowań statków powietrznych. W tej kategorii było to zwiększenie o 11,9 procent wobec listopada zeszłego roku.
- Listopadowe statystyki potwierdzają, że rok 2025 jest dla Katowic okresem dynamicznego rozwoju – mówi cytowany w komunikacie prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik. - Cieszy nas nie tylko kolejny miesięczny rekord, ale przede wszystkim stabilny, dwucyfrowy wzrost w obu kluczowych segmentach ruchu.
- Te doskonałe wyniki zbliżają nas do historycznego momentu. Zgodnie z naszymi prognozami, w grudniu pierwszy raz w historii lotniska w ciągu jednego roku zanotujemy siedem milionów podróżnych - dodaje Tomasik.
Od stycznia do końca listopada 2025 roku w Pyrzowicach odprawiono prawie 6,9 miliona pasażerów, czyli o 14,35 procent więcej niż przed rokiem.
Z połączeń regularnych skorzystało ponad 3,2 miliona osób (+11,8 procent), a z lotów czarterowych prawie 3,6 miliona (+16,1 procent).
Między styczniem a listopadem 2025 roku w Katowice Airport wykonano 50,6 tysiąca startów i lądowań statków powietrznych, a więc o 5 tysięcy więcej (+11,1 procent) niż w 2024 roku.
