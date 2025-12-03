Aktualizacja: 03.12.2025 18:04 Publikacja: 03.12.2025 16:08
Foto: Materiały prasowe lotniska w Gdańsku
Nowy samolot pozwoli przewieźć o 16 procent więcej pasażerów (300 tysięcy). Ryanair ogłosił, że uruchomi w lecie pięć nowych tras – do Rzymu, Dubrownika, Tirany, Palermo i Bukaresztu. Dodatkowo zwiększy liczbę lotów na już funkcjonujących trasach. W tym wypadku chodzi o takie kierunki jak Alicante, Barcelona, Malaga i Malta.
Czytaj więcej
LOT kontynuuje rozwijanie swojej siatki połączeń na trasach "o wysokim potencjale turystycznym" -...
W sumie rekordowy rozkład lotów Ryanaira na lato 2026 roku w Gdańsku zapewni 2,3 miliona miejsc na 43 trasach.
– Decyzja Ryanaira o zwiększeniu bazy w Gdańsku o szósty samolot i uruchomieniu nowych atrakcyjnych tras wiosną to efekt długoletniej, bardzo dobrej współpracy między nami a linią lotniczą i wyraźny sygnał rosnącego znaczenia naszego lotniska w regionie i w całej Polsce – komentuje cytowany w komunikacie lotniska jego prezes Tomasz Kloskowski. - Cieszymy się, że dzięki tej inwestycji pasażerowie z Pomorza zyskają większy wybór kierunków, a my wspólnie z naszym partnerem będziemy mogli rozwijać siatkę połączeń, umacniając się jako dynamicznie rosnący port lotniczy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
W związku z planami latania z lotniska w podwarszawskim Modlinie linia lotnicza Wizz Air uruchomiła tam bazę ope...
O 25 procent wzrósł w listopadzie ruch pasażerów na lotnisku w Krakowie w porównaniu z listopadem zeszłego roku.
O jedną czwartą wzrośnie liczba miejsc w samolotach między Hiszpanią a Polską w sezonie zimowym – wynika z danyc...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Kraków Airport obsłużył dziś 12 milionów pasażerów. Dotąd, nawet w ciągu całego roku, lotnisku nie udało się prz...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas