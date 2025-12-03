Nowy samolot pozwoli przewieźć o 16 procent więcej pasażerów (300 tysięcy). Ryanair ogłosił, że uruchomi w lecie pięć nowych tras – do Rzymu, Dubrownika, Tirany, Palermo i Bukaresztu. Dodatkowo zwiększy liczbę lotów na już funkcjonujących trasach. W tym wypadku chodzi o takie kierunki jak Alicante, Barcelona, Malaga i Malta.

W sumie rekordowy rozkład lotów Ryanaira na lato 2026 roku w Gdańsku zapewni 2,3 miliona miejsc na 43 trasach.

– Decyzja Ryanaira o zwiększeniu bazy w Gdańsku o szósty samolot i uruchomieniu nowych atrakcyjnych tras wiosną to efekt długoletniej, bardzo dobrej współpracy między nami a linią lotniczą i wyraźny sygnał rosnącego znaczenia naszego lotniska w regionie i w całej Polsce – komentuje cytowany w komunikacie lotniska jego prezes Tomasz Kloskowski. - Cieszymy się, że dzięki tej inwestycji pasażerowie z Pomorza zyskają większy wybór kierunków, a my wspólnie z naszym partnerem będziemy mogli rozwijać siatkę połączeń, umacniając się jako dynamicznie rosnący port lotniczy.