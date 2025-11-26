Krakowskie lotnisko przoduje w europejskim rankingu. Dziś pobiło kolejny rekord

Dziś Kraków Airport obsłużył 12 milionów pasażerów od początku roku, bijąc ubiegłoroczny rekord.

Rok temu o tej porze (23 listopada) świętował przyjęcie dziesięciomilionowego pasażera, będąc jednocześnie pierwszym lotniskiem regionalnym w Polsce, które obsłużyło 10 milionów pasażerów w jednym roku.

11 milionów pasażerów lotnisko w Balicach zanotowało 28 grudnia 2024 roku. Ostatecznie rok 2024 zakończył się wynikiem 11 080 830 pasażerów.

W tym roku 11-milionowy pasażer został obsłużony już 30 października, a dziś, 26 listopada, przybył kolejny milion.

Z tej okazji w terminalu Kraków Airport na pasażerów czekała niespodzianka – słodki poczęstunek. Zainteresowanie podróżnych wzbudzały też spacerujące maskotki w kształcie cyfr „1” i „2”.