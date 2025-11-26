Krakowskie lotnisko przoduje w europejskim rankingu. Dziś pobiło kolejny rekord

Aktualizacja: 26.11.2025 17:41 Publikacja: 26.11.2025 15:15
Foto: Kraków Airport
Dziś Kraków Airport obsłużył 12 milionów pasażerów od początku roku, bijąc ubiegłoroczny rekord.
Rok temu o tej porze (23 listopada) świętował przyjęcie dziesięciomilionowego pasażera, będąc jednocześnie pierwszym lotniskiem regionalnym w Polsce, które obsłużyło 10 milionów pasażerów w jednym roku.
11 milionów pasażerów lotnisko w Balicach zanotowało 28 grudnia 2024 roku. Ostatecznie rok 2024 zakończył się wynikiem 11 080 830 pasażerów.
W tym roku 11-milionowy pasażer został obsłużony już 30 października, a dziś, 26 listopada, przybył kolejny milion.
Z tej okazji w terminalu Kraków Airport na pasażerów czekała niespodzianka – słodki poczęstunek. Zainteresowanie podróżnych wzbudzały też spacerujące maskotki w kształcie cyfr „1” i „2”.
Foto: Kraków Airport
– Bardzo cieszy nas nowy roczny rekord na naszym lotnisku, ale wszystko wskazuje na to, że na 12 milionach się nie zatrzymamy – podkreśla prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński, cytowany w komunikacie prasowym. – W grudniu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia mamy nadzieję powitać na naszym lotnisku 13-milionowego pasażera – dodaje.
Czytaj więcej
W sezonie zimowym 26 przewoźników realizować będzie loty z Krakowa do 34 krajów, oferując w sumie...
Tempo rozwoju Kraków Airport znajduje odzwierciedlenie w tegorocznych rankingach Airport Council International Europe. Krakowskie lotnisko utrzymuje pozycję lidera w Europie w kategorii dużych lotnisk obsługujących między 10 a 25 milionów pasażerów.
W pierwszym kwartale 2025 roku Kraków Airport zajął pierwsze miejsce w Europie pod względem dynamiki wzrostu ruchu pasażerskiego, z wynikiem plus 21,9 procent, wyprzedzając Budapeszt, Alicante i Walencję.
W pierwszym półroczu ponownie znalazł się na pierwszym miejscu z wynikiem plus 18,7 procent, podczas gdy segment dużych portów lotniczych w Europie osiągnął średni wzrost na poziomie plus 5,4 procent.
W rankingu ACI Europe za sierpień Kraków Airport ponownie zajął pierwsze miejsce w Europie z wynikiem plus 19,6 procent.
Czytaj więcej
Rusza procedura związana z rozbudową terminalu pasażerskiego w części zachodniej T6 na lotnisku w...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dziś Kraków Airport obsłużył 12 milionów pasażerów od początku roku, bijąc ubiegłoroczny rekord.
Rok temu o tej porze (23 listopada) świętował przyjęcie dziesięciomilionowego pasażera, będąc jednocześnie pierwszym lotniskiem regionalnym w Polsce, które obsłużyło 10 milionów pasażerów w jednym roku.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
W grudniu Port Lotniczy Poznań-Ławica pierwszy raz w swojej historii przekroczy barierę 4 milionów obsłużonych p...
W tym roku na Lotnisku Chopina pierwszy raz w historii w październiku odprawiono ponad 2 miliony pasażerów. W ci...
Polskie Porty Lotnicze ruszają z kampanią wizerunkową pod hasłem „Jesteśmy wpisani w rozwój Polski”. Chcemy, aby...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Ryanair ogłosił uruchomienie nowego połączenia z Lublina - do sycylijskiego Trapani. Pierwsze loty zaplanował na...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas