Reklama
Rozwiń
Reklama

Krakowskie lotnisko przoduje w europejskim rankingu. Dziś pobiło kolejny rekord

Kraków Airport obsłużył dziś 12 milionów pasażerów. Dotąd, nawet w ciągu całego roku, lotnisku nie udało się przekroczyć tej bariery – ubiegły rok zakończył się wynikiem 11,1 miliona pasażerów.

Publikacja: 26.11.2025 15:15

Krakowskie lotnisko przoduje w europejskim rankingu. Dziś pobiło kolejny rekord

Foto: Kraków Airport

Nelly Kamińska

Dziś Kraków Airport obsłużył 12 milionów pasażerów od początku roku, bijąc ubiegłoroczny rekord.

Rok temu o tej porze (23 listopada) świętował przyjęcie dziesięciomilionowego pasażera, będąc jednocześnie pierwszym lotniskiem regionalnym w Polsce, które obsłużyło 10 milionów pasażerów w jednym roku.

11 milionów pasażerów lotnisko w Balicach zanotowało 28 grudnia 2024 roku. Ostatecznie rok 2024 zakończył się wynikiem 11 080 830 pasażerów.

W tym roku 11-milionowy pasażer został obsłużony już 30 października, a dziś, 26 listopada, przybył kolejny milion.

Z tej okazji w terminalu Kraków Airport na pasażerów czekała niespodzianka – słodki poczęstunek. Zainteresowanie podróżnych wzbudzały też spacerujące maskotki w kształcie cyfr „1” i „2”.

Reklama
Reklama

Foto: Kraków Airport

– Bardzo cieszy nas nowy roczny rekord na naszym lotnisku, ale wszystko wskazuje na to, że na 12 milionach się nie zatrzymamy – podkreśla prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński, cytowany w komunikacie prasowym. – W grudniu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia mamy nadzieję powitać na naszym lotnisku 13-milionowego pasażera – dodaje.

Czytaj więcej

Kraków Airport spodziewa się rekordowej zimy. „Sezonowość ma coraz mniejsze znaczenie”
Lotniska
Kraków Airport spodziewa się rekordowej zimy. „Sezonowość ma coraz mniejsze znaczenie”

Kraków Airport przoduje w europejskim rankingu

Tempo rozwoju Kraków Airport znajduje odzwierciedlenie w tegorocznych rankingach Airport Council International Europe. Krakowskie lotnisko utrzymuje pozycję lidera w Europie w kategorii dużych lotnisk obsługujących między 10 a 25 milionów pasażerów.

W pierwszym kwartale  2025 roku Kraków Airport zajął pierwsze miejsce w Europie pod względem dynamiki wzrostu ruchu pasażerskiego, z wynikiem plus 21,9 procent, wyprzedzając Budapeszt, Alicante i Walencję.

W pierwszym półroczu ponownie znalazł się na pierwszym miejscu z wynikiem plus 18,7 procent, podczas gdy segment dużych portów lotniczych w Europie osiągnął średni wzrost na poziomie plus 5,4 procent. 

Reklama
Reklama

W rankingu ACI Europe za sierpień Kraków Airport ponownie zajął pierwsze miejsce w Europie z wynikiem plus 19,6 procent.

Czytaj więcej

Nowy terminal ma być ujednolicony architektonicznie z obecnym
Lotniska
W 2029 roku Kraków Airport przyjmie pasażerów w nowym terminalu. Rusza przetarg

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska małopolskie Kraków lotnisko Kraków Airport

Dziś Kraków Airport obsłużył 12 milionów pasażerów od początku roku, bijąc ubiegłoroczny rekord.

Rok temu o tej porze (23 listopada) świętował przyjęcie dziesięciomilionowego pasażera, będąc jednocześnie pierwszym lotniskiem regionalnym w Polsce, które obsłużyło 10 milionów pasażerów w jednym roku.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Rekordowa jesień na lotnisku w Poznaniu. „Dwucyfrowe wzrosty we wszystkich segmentach”
Lotniska
Rekordowa jesień na lotnisku w Poznaniu. „Dwucyfrowe wzrosty we wszystkich segmentach”
Na Lotnisku Chopina najlepszy październik w historii, ponad 2 miliony pasażerów
Lotniska
Na Lotnisku Chopina najlepszy październik w historii, ponad 2 miliony pasażerów
PPL zarządza między innymi największym portem lotniczym w Polsce – Lotniskiem Chopina. Ma byćteż inw
Lotniska
Polskie Porty Lotnicze: „Inwestujemy, dajemy pracę, rozwijamy polską gospodarkę”
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
W sezonie letnim 2026 Ryanair zaoferuje loty z Lublina do Trapani na Sycylii
Lotniska
Drugi włoski kierunek w siatce połączeń lotniska w Lublinie
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama