Paraliż lotniska w Amsterdamie, 200 odwołanych lotów. "To dopiero początek problemów"

Atak zimy w Holandii doprowadził do chaosu na lotnisku Schiphol, który bezpośrednio dotknął również pasażerów lecących do Polski. W sobotę odwołano już ponad 200 połączeń, w tym rejs do Warszawy obsługiwany przez LOT. Służby portu ostrzegają, że to dopiero początek problemów, ponieważ lotnisko funkcjonuje obecnie przy minimalnej przepustowości.

Publikacja: 03.01.2026 12:18

Amsterdam Airport Schiphol

Amsterdam Airport Schiphol

Foto: Amsterdam Airport Schiphol

Andrzej Pawluszek

Obfite opady mokrego śniegu w połączeniu z porywistym wiatrem zmusiły władze lotniska do czasowego wyłączenia z użytku większości pasów startowych. Obecnie operacje lotnicze odbywają się wyłącznie na jednej drodze startowej, co drastycznie ograniczyło liczbę lądowań – jak podaje rzecznik portu, z typowych 65 do zaledwie 15 maszyn na godzinę.

Opóźnienia samolotów, konieczne odladzanie

Głównym wyzwaniem stała się czasochłonna procedura odladzania samolotów. Rzecznik podkreśla, że konieczność usuwania lodu i zabezpieczania skrzydeł przed zamarzaniem, w połączeniu z ograniczoną widocznością, uczyniła dzisiejszy harmonogram lotów „wyjątkowo nieprzewidywalnym”. Proces ten, niezbędny z punktu widzenia bezpieczeństwa, powoduje zatory już na etapie kołowania, co przekłada się na wielogodzinne opóźnienia rejsów, które formalnie nie zostały jeszcze odwołane.

Największe cięcia w rozkładzie wprowadziła linia KLM. Holenderski przewoźnik zdecydował się na zawieszenie znacznej części połączeń europejskich, starając się jednocześnie utrzymać ciągłość operacji międzykontynentalnych. Poszkodowani są również pasażerowie innych linii – m.in. LOT odwołał poranne połączenie do Warszawy.

Pasażerowie lotów długodystansowych także muszą liczyć się z utrudnieniami, m.in. z powodu wydłużonego czasu załadunku bagażu oraz problemów w transporcie naziemnym wokół lotniska.

Służby meteorologiczne: Będzie więcej śniegu

Królewski Holenderski Instytut Meteorologiczny (KNMI) wprowadził dla prowincji Holandia Północna kod żółty. Według prognoz pokrywa śnieżna może zwiększyć się jeszcze o około 10 centymetrów. Sytuacja wpływa również na transport kolejowy – pociągi kursujące między centrum Amsterdamu a lotniskiem notują opóźnienia z powodu oblodzenia torów.

Władze portu oraz linie lotnicze apelują do podróżnych, aby na bieżąco monitorowali status swoich lotów w aplikacjach mobilnych jeszcze przed wyjazdem z domu. Osoby, których rejsy zostały odwołane, proszone są o kontakt z przewoźnikami drogą elektroniczną, ponieważ punkty obsługi pasażerów na lotnisku są obecnie przeciążone.

Źródło: rp.pl

