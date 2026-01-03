Paraliż lotniska w Amsterdamie, 200 odwołanych lotów. "To dopiero początek problemów"

Aktualizacja: 03.01.2026 21:20 Publikacja: 03.01.2026 12:18
Amsterdam Airport Schiphol
Foto: Amsterdam Airport Schiphol
Obfite opady mokrego śniegu w połączeniu z porywistym wiatrem zmusiły władze lotniska do czasowego wyłączenia z użytku większości pasów startowych. Obecnie operacje lotnicze odbywają się wyłącznie na jednej drodze startowej, co drastycznie ograniczyło liczbę lądowań – jak podaje rzecznik portu, z typowych 65 do zaledwie 15 maszyn na godzinę.
Głównym wyzwaniem stała się czasochłonna procedura odladzania samolotów. Rzecznik podkreśla, że konieczność usuwania lodu i zabezpieczania skrzydeł przed zamarzaniem, w połączeniu z ograniczoną widocznością, uczyniła dzisiejszy harmonogram lotów „wyjątkowo nieprzewidywalnym”. Proces ten, niezbędny z punktu widzenia bezpieczeństwa, powoduje zatory już na etapie kołowania, co przekłada się na wielogodzinne opóźnienia rejsów, które formalnie nie zostały jeszcze odwołane.
Największe cięcia w rozkładzie wprowadziła linia KLM. Holenderski przewoźnik zdecydował się na zawieszenie znacznej części połączeń europejskich, starając się jednocześnie utrzymać ciągłość operacji międzykontynentalnych. Poszkodowani są również pasażerowie innych linii – m.in. LOT odwołał poranne połączenie do Warszawy.
Pasażerowie lotów długodystansowych także muszą liczyć się z utrudnieniami, m.in. z powodu wydłużonego czasu załadunku bagażu oraz problemów w transporcie naziemnym wokół lotniska.
Królewski Holenderski Instytut Meteorologiczny (KNMI) wprowadził dla prowincji Holandia Północna kod żółty. Według prognoz pokrywa śnieżna może zwiększyć się jeszcze o około 10 centymetrów. Sytuacja wpływa również na transport kolejowy – pociągi kursujące między centrum Amsterdamu a lotniskiem notują opóźnienia z powodu oblodzenia torów.
Władze portu oraz linie lotnicze apelują do podróżnych, aby na bieżąco monitorowali status swoich lotów w aplikacjach mobilnych jeszcze przed wyjazdem z domu. Osoby, których rejsy zostały odwołane, proszone są o kontakt z przewoźnikami drogą elektroniczną, ponieważ punkty obsługi pasażerów na lotnisku są obecnie przeciążone.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Polskie Porty Lotnicze ogłosiły długo zapowiadany przetarg na przebudowę terminala i pirsu południowego Lotniska...
Listopad 2025 roku okazał się najlepszym przedostatnim miesiącem w ponad 90-letniej historii Lotniska Chopina -...
– Holandia stanie się najdroższym krajem w Unii Europejskiej pod względem podróży lotniczych – ostrzega prezes l...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
Kraków Airport i Wizz Air zainaugurowały dziś loty do Bilbao w Kraju Basków. Będą się one odbywać dwa razy w tyg...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas