Nowe udogodnienia na gdańskim lotnisku. „Dla osób ze specjalnymi potrzebami”

Z myślą o pasażerach z niepełnosprawnościami Port Lotniczy Gdańsk urządził w czterech punktach terminala tak zwane komfortki, czyli pomieszczenia wyposażone w specjalne podnośniki i leżanki.

Publikacja: 22.01.2026 17:48

Na lotnisku w Gdańsku, w różnych punktach terminala, pojawiły się cztery komfortki

Foto: Port Lotniczy Gdańsk

Nelly Kamińska

W terminalu gdańskiego lotniska pojawiły się cztery komfortki – pomieszczenia z regulowanymi kozetkami ściennymi wyposażonymi w podnośniki. Leżanki mogą zmieścić i unieść zarówno dziecko, jak i osobę dorosłą.

Zamontowane zostały w sumie cztery podnośniki sufitowe na szynach oraz cztery składane i regulowane kozetki ścienne.

To odpowiedź na potrzeby pasażerów z niepełnosprawnością – informuje Port Lotniczy Gdańsk w komunikacie.

Jedna komfortka znajduje się w części ogólnodostępnej terminala, za stanowiskami check-in, druga w hali odbioru bagażu, trzecia w hali odlotów, w strefie Schengen, a czwarta w strefie non-Schengen. Pomieszczenia zostały oznakowane specjalną grafiką.

Lotnisko w Gdańsku dba o dostępność

– W Porcie Lotniczym Gdańsk staramy się dbać o komfort wszystkich pasażerów, także tych ze specjalnymi potrzebami. Bardzo nam zależy na rozszerzaniu dostępności. Dzięki sygnałom od pasażerów zdecydowaliśmy się w czterech łazienkach w terminalu pasażerskim zamontować specjalne podnośniki i kozetki, by służyły osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom – mówi prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski, cytowany w komunikacie.

Podnośniki i kozetki do lotniskowych komfortek dostarczyła i zamontowała firma LeviCare – polski producent i dystrybutor specjalistycznych systemów i urządzeń medycznych, pomagających w opiece nad osobami z niepełnosprawnością i ograniczoną mobilnością.

Źródło: rp.pl

lotnisko Port Lotniczy Gdańsk
