Nowe udogodnienia na gdańskim lotnisku. „Dla osób ze specjalnymi potrzebami”

W terminalu gdańskiego lotniska pojawiły się cztery komfortki – pomieszczenia z regulowanymi kozetkami ściennymi wyposażonymi w podnośniki. Leżanki mogą zmieścić i unieść zarówno dziecko, jak i osobę dorosłą.

Reklama Reklama

Zamontowane zostały w sumie cztery podnośniki sufitowe na szynach oraz cztery składane i regulowane kozetki ścienne.

To odpowiedź na potrzeby pasażerów z niepełnosprawnością – informuje Port Lotniczy Gdańsk w komunikacie.

Jedna komfortka znajduje się w części ogólnodostępnej terminala, za stanowiskami check-in, druga w hali odbioru bagażu, trzecia w hali odlotów, w strefie Schengen, a czwarta w strefie non-Schengen. Pomieszczenia zostały oznakowane specjalną grafiką.