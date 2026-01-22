Nowe udogodnienia na gdańskim lotnisku. „Dla osób ze specjalnymi potrzebami”

Aktualizacja: 22.01.2026 20:50 Publikacja: 22.01.2026 17:48
Na lotnisku w Gdańsku, w różnych punktach terminala, pojawiły się cztery komfortki
Foto: Port Lotniczy Gdańsk
W terminalu gdańskiego lotniska pojawiły się cztery komfortki – pomieszczenia z regulowanymi kozetkami ściennymi wyposażonymi w podnośniki. Leżanki mogą zmieścić i unieść zarówno dziecko, jak i osobę dorosłą.
Zamontowane zostały w sumie cztery podnośniki sufitowe na szynach oraz cztery składane i regulowane kozetki ścienne.
To odpowiedź na potrzeby pasażerów z niepełnosprawnością – informuje Port Lotniczy Gdańsk w komunikacie.
Jedna komfortka znajduje się w części ogólnodostępnej terminala, za stanowiskami check-in, druga w hali odbioru bagażu, trzecia w hali odlotów, w strefie Schengen, a czwarta w strefie non-Schengen. Pomieszczenia zostały oznakowane specjalną grafiką.
– W Porcie Lotniczym Gdańsk staramy się dbać o komfort wszystkich pasażerów, także tych ze specjalnymi potrzebami. Bardzo nam zależy na rozszerzaniu dostępności. Dzięki sygnałom od pasażerów zdecydowaliśmy się w czterech łazienkach w terminalu pasażerskim zamontować specjalne podnośniki i kozetki, by służyły osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom – mówi prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski, cytowany w komunikacie.
Podnośniki i kozetki do lotniskowych komfortek dostarczyła i zamontowała firma LeviCare – polski producent i dystrybutor specjalistycznych systemów i urządzeń medycznych, pomagających w opiece nad osobami z niepełnosprawnością i ograniczoną mobilnością.
Źródło: rp.pl
