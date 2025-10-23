Zimowy rozklad lotów z Gdańska. „Stambuł najbardziej oczekiwanym połączeniem”

Aktualizacja: 23.10.2025 16:17 Publikacja: 23.10.2025 15:13
Najbardziej oczekiwane jest nowe połączenie do Stambułu, które od 14 stycznia obsługiwać będzie LOT – pisze gdańskie lotnisko w komunikacie.
Madryt, Katania, Bukareszt i Poprad to z kolei nowe kierunki oferowane przez Wizz Aira.
– Oferujemy naszym pasażerom wiele ciekawych połączeń. Najbardziej atrakcyjny będzie zapewne Stambuł, kierunek turystyczny, ale także strategiczne centrum biznesowe, kulturalne i logistyczne, nowe okno na świat. Cieszymy się, że możemy zaoferować zupełnie nowe kierunki z Gdańska do Madrytu, Katanii, Bukaresztu i Popradu. Już dziś linie zapowiadają nowe połączenia także w siatce letniej, przyszłość wygląda więc optymistycznie – mówi prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski, cytowany w komunikacie.
W grudniu, podobnie jak w ubiegłym roku, w Gdańsku pojawi się linia lotnicza Jet2.com z lotami z Manchesteru, Birmingham, a w tym roku także z Newcastle. To oferta adresowana między innymi do turystów, którzy chcą odwiedzić jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku.
W zimowej siatce nie brakuje też cieplejszych kierunków, takich jak Cypr, Malta, Teneryfa, Madera, a także włoskie i hiszpańskie miasta.
Na city break będzie można wybrać się między innymi do Londynu, Paryża, Rzymu, Amsterdamu, Pragi, Sztokholmu i Edynburga.
W ramach rejsów czarterowych biura podróży zabiorą swoich klientów z Gdańska do Egiptu (Hurghada, Marsa Alam, Szarm el-Szejk), Turcji (Antalya), Hiszpanii (Fuerteventura), Maroka (Agadir), Kenii (Mombasa), Sri Lanki (Kolombo), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Dubaj) i Tanzanii (Zanzibar).
Ryanair: Aarhus, Alicante, Barcelona-El Prat, Belfast, Bristol, Cork, Dublin, Edynburg, Göteborg, Hamburg, Kopenhaga, Kraków, Leeds-Bradford, Londyn-Stansted, Malaga, Malta, Manchester, Mediolan-Bergamo, Neapol, Newcastle, Oslo-Torp, Pafos, Paryż-Beauvais, Praga, Rzym-Ciampino, Rzym-Fiumicino, Skelleftea, Sztokholm-Arlanda, Wenecja, Wrocław.
Wizz Air: Aberdeen, Ålesund, Alicante, Barcelona-El Prat, Bergen, Billund, Budapeszt, Bukareszt, Dortmund, Eindhoven, Göteborg, Hamburg, Haugesund, Katania, Kopenhaga, Larnaka, Liverpool, Londyn-Luton, Madera, Madryt, Malaga, Mediolan-Malpensa, Oslo-Gardermoen, Poprad, Rejkiawik-Keflavik, Rzym-Fiumicino, Stavanger, Sztokholm-Arlanda, Teneryfa, Tromsø, Trondheim, Turku, Werona.
LOT: Stambuł, Warszawa
KLM: Amsterdam
SAS: Kopenhaga
Lufthansa: Frankfurt, Monachium
Norwegian: Oslo-Gardermoen
Finnair: Helsinki
Jet2.com: Manchester, Birmingham, Newcastle
