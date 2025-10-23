Zimowy rozklad lotów z Gdańska. „Stambuł najbardziej oczekiwanym połączeniem”

Najbardziej oczekiwane jest nowe połączenie do Stambułu, które od 14 stycznia obsługiwać będzie LOT – pisze gdańskie lotnisko w komunikacie.

Madryt, Katania, Bukareszt i Poprad to z kolei nowe kierunki oferowane przez Wizz Aira.

– Oferujemy naszym pasażerom wiele ciekawych połączeń. Najbardziej atrakcyjny będzie zapewne Stambuł, kierunek turystyczny, ale także strategiczne centrum biznesowe, kulturalne i logistyczne, nowe okno na świat. Cieszymy się, że możemy zaoferować zupełnie nowe kierunki z Gdańska do Madrytu, Katanii, Bukaresztu i Popradu. Już dziś linie zapowiadają nowe połączenia także w siatce letniej, przyszłość wygląda więc optymistycznie – mówi prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski, cytowany w komunikacie.

W grudniu, podobnie jak w ubiegłym roku, w Gdańsku pojawi się linia lotnicza Jet2.com z lotami z Manchesteru, Birmingham, a w tym roku także z Newcastle. To oferta adresowana między innymi do turystów, którzy chcą odwiedzić jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku.

W zimowej siatce nie brakuje też cieplejszych kierunków, takich jak Cypr, Malta, Teneryfa, Madera, a także włoskie i hiszpańskie miasta.