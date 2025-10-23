Reklama

Lotnisko w Poznaniu zapowiada rekordowy wynik. „Konsekwentnie rośniemy”

We wrześniu lotnisko w Poznaniu obsłużyło 464 tysiące pasażerów, a od początku roku już prawie 3,3 miliona.

Publikacja: 23.10.2025 09:56

Lotnisko w Poznaniu zapowiada rekordowy wynik. „Konsekwentnie rośniemy”

Foto: PAP, Jakub Kaczmarczyk

Nelly Kamińska

Wrzesień przyniósł Portowi Lotniczemu Poznań-Ławica kolejny wzrost liczby pasażerów – podaje lotnisko w komunikacie. Z jego usług skorzystało w tym miesiącu 464 tysiące podróżnych.

Największy udział w ruchu pasażerskim tradycyjnie miały tanie linie lotnicze, które przewiozły ponad 223 tysiące pasażerów. Z kolei przewoźnicy sieciowi obsłużyli ponad 56 tysięcy podróżnych, o 15 procent więcej niż przed rokiem. Wzrósł również, o 7 procent względem ubiegłorocznego września, segment lotów czarterowych, notując wynik niemal 184 tysiące pasażerów.

Ponad 4 miliony pasażerów w Poznaniu w tym roku

Od początku roku do końca września przez poznańskie lotnisko przewinęło się już prawie 3,3 miliona pasażerów, czyli o 14 procent więcej w porównaniu z 2024 rokiem.

Największą dynamikę wzrostu notują przewoźnicy sieciowi (plus 16 procent) i tanie linie lotnicze (plus 19 procent), co potwierdza rosnące zainteresowanie połączeniami zarówno biznesowymi, jak i turystycznymi z Poznania.

Rok 2025 poznańskie lotnisko planuje zakończyć rekordowym wynikiem ponad 4 milionów pasażerów.

– Konsekwentnie rośniemy i potwierdzamy mocną pozycję Poznania na lotniczej mapie Polski. Wrześniowe wyniki dowodzą, że nasze lotnisko jest atrakcyjnym punktem wylotu dla mieszkańców całej Wielkopolski, a także coraz częściej wybieranym przez pasażerów tranzytowych i turystów z innych regionów – mówi prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Grzegorz Bykowski, cytowany w komunikacie.

Nowości w siatce poznańskiego lotniska

W rozkładzie lotów z Poznania pojawiły się nowe kierunki. 27 października Ryanair wznowi bezpośrednie połączenie z Ammanem w Jordanii. Z kolei w grudniu ruszą pierwsze bezpośrednie loty czarterowe do Bangkoku w Tajlandii i na wietnamską wyspę Phu Quoc.

