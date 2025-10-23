Lotnisko w Poznaniu zapowiada rekordowy wynik. „Konsekwentnie rośniemy”

Wrzesień przyniósł Portowi Lotniczemu Poznań-Ławica kolejny wzrost liczby pasażerów – podaje lotnisko w komunikacie. Z jego usług skorzystało w tym miesiącu 464 tysiące podróżnych.

Największy udział w ruchu pasażerskim tradycyjnie miały tanie linie lotnicze, które przewiozły ponad 223 tysiące pasażerów. Z kolei przewoźnicy sieciowi obsłużyli ponad 56 tysięcy podróżnych, o 15 procent więcej niż przed rokiem. Wzrósł również, o 7 procent względem ubiegłorocznego września, segment lotów czarterowych, notując wynik niemal 184 tysiące pasażerów.

Ponad 4 miliony pasażerów w Poznaniu w tym roku

Od początku roku do końca września przez poznańskie lotnisko przewinęło się już prawie 3,3 miliona pasażerów, czyli o 14 procent więcej w porównaniu z 2024 rokiem.

Największą dynamikę wzrostu notują przewoźnicy sieciowi (plus 16 procent) i tanie linie lotnicze (plus 19 procent), co potwierdza rosnące zainteresowanie połączeniami zarówno biznesowymi, jak i turystycznymi z Poznania.