5,7 miliona pasażerów w tym roku na lotnisku w Gdańsku. "Rośniemy zgodnie z planem"

Operacji lotniczych było w tym czasie 46 878, o 7,2 procent więcej niż rok temu. Rekordowe są dane dotyczące wypełnienia samolotów na poziomie 83,8 procent. To najwięcej w historii gdańskiego lotniska – podaje biuro prasowe tego portu lotniczego.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Lotniska Lotnisko Chopina: Lato zakończyliśmy 10-procentowym wzrostem Wrzesień to koniec okresu letniego na Lotnisku Chopina. W tym czasie obsłużyło ono ponad 9,3 mili...

Lotnisko w Gdańsku rośnie zgodnie z planem

– Rośniemy 10 procent w skali roku, czyli realizujemy to, co sobie zaplanowaliśmy – mówi cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski. – Przewiduję, że w skali całego roku obsłużymy w Gdańsku 7,3 miliona pasażerów.

– Na uwagę zasługuje, że ruch czarterowy nam się ustabilizował i wzrósł tylko o niecałe 3 procent, a silnikiem głównym, który napędza nasz rozwój, są realizowane przez linie Wizz Air i Ryanair połączenia regularne. Konsekwencją tego jest między innymi zapowiedź Wizz Aira sprzed kilku dni, że dołoży do swojej bazy w Gdańsku kolejny, dziewiąty samolot. Ponadto mamy najwyższy wskaźnik wypełnienia samolotów w historii spółki, co oznacza, że przewoźnicy będą w Gdańsku lokowali nowe połączenia i nowe samoloty – dodaje Kloskowski.