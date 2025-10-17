5,7 miliona pasażerów w tym roku na lotnisku w Gdańsku. "Rośniemy zgodnie z planem"

Aktualizacja: 17.10.2025 14:21 Publikacja: 17.10.2025 13:30
Operacji lotniczych było w tym czasie 46 878, o 7,2 procent więcej niż rok temu. Rekordowe są dane dotyczące wypełnienia samolotów na poziomie 83,8 procent. To najwięcej w historii gdańskiego lotniska – podaje biuro prasowe tego portu lotniczego.
– Rośniemy 10 procent w skali roku, czyli realizujemy to, co sobie zaplanowaliśmy – mówi cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski. – Przewiduję, że w skali całego roku obsłużymy w Gdańsku 7,3 miliona pasażerów.
– Na uwagę zasługuje, że ruch czarterowy nam się ustabilizował i wzrósł tylko o niecałe 3 procent, a silnikiem głównym, który napędza nasz rozwój, są realizowane przez linie Wizz Air i Ryanair połączenia regularne. Konsekwencją tego jest między innymi zapowiedź Wizz Aira sprzed kilku dni, że dołoży do swojej bazy w Gdańsku kolejny, dziewiąty samolot. Ponadto mamy najwyższy wskaźnik wypełnienia samolotów w historii spółki, co oznacza, że przewoźnicy będą w Gdańsku lokowali nowe połączenia i nowe samoloty – dodaje Kloskowski.
Najwięcej pasażerów podróżowało na trasie Gdańsk-Londyn (409 465), Gdańsk-Oslo (370 872) i Gdańsk-Kopenhaga (323 314).
W ruchu nieregularnym (czartery, general aviation, wojskowe, inne) od stycznia do końca września tego roku było w Gdańsku 569 332 pasażerów, o 2,7% więcej niż w porównywalnym czasie 2024.
W okresie od stycznia do końca września spółka Port Lotniczy Gdańsk wypracowała 56,7 miliona złotych zysku netto, o 22 procent więcej niż rok wcześniej.
Największy udział w rynku lotniczym w Gdańsku w trzech kwartałach 2025 w ruchu regularnym miała linia lotnicza Wizz Air. Zrealizowała 43,7 procent połączeń, następny był Ryanair z udziałem 37,6 procent. Na kolejnych miejscach były LOT (4,6 procent), Lufthansa (4,3 procent) i KLM (3,4 procent).
