„Nie pakuj się w kłopoty” – Urząd Lotnictwa Cywilnego szkoli z zasad przewożenia bagażu

Kampania zwraca uwagę na problem często bagatelizowany przez pasażerów - do bagażu łatwo mogą trafić przedmioty, których przewóz jest ograniczony lub zabroniony, takie jak baterie i powerbanki, produkty chemiczne, elektronika, aerozole czy materiały pirotechniczne – informuje w komunikacie organizator akcji, Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Brak wiedzy w tym zakresie może powodować opóźnienia i problemy podczas odprawy, a w skrajnych przypadkach stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu.

Eksperci pokażą, jak spakować bagaż

W ramach tegorocznej edycji kampanii Urząd Lotnictwa Cywilnego przygotował materiały informacyjne i filmy edukacyjne, w których eksperci wyjaśniają najważniejsze zasady dotyczące przewożenia bagażu, wskazują najczęstsze błędy i tłumaczą, jak właściwie przygotować się do podróży.

ULC zachęca również do korzystania z narzędzia dostępnego na stronie bezpiecznybagaz.ulc.gov.pl, które umożliwia szybkie sprawdzenie, jakie przedmioty można przewozić w bagażu podręcznym lub rejestrowanym, a które są całkowicie zabronione.