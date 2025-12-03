Reklama

„Nie pakuj się w kłopoty” – Urząd Lotnictwa Cywilnego szkoli z zasad przewożenia bagażu

Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczął nową edycję kampanii edukacyjnej „Nie pakuj się w kłopoty”, której celem jest zwiększenie świadomości podróżnych w zakresie bezpiecznego przewożenia bagażu.

Publikacja: 03.12.2025 22:33

„Nie pakuj się w kłopoty" – Urząd Lotnictwa Cywilnego szkoli z zasad przewożenia bagażu

Foto: Adobe Stock

Nelly Kamińska

Kampania zwraca uwagę na problem często bagatelizowany przez pasażerów - do bagażu łatwo mogą trafić przedmioty, których przewóz jest ograniczony lub zabroniony, takie jak baterie i powerbanki, produkty chemiczne, elektronika, aerozole czy materiały pirotechniczne – informuje w komunikacie organizator akcji, Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Brak wiedzy w tym zakresie może powodować opóźnienia i problemy podczas odprawy, a w skrajnych przypadkach stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu.

Foto: ULC

Eksperci pokażą, jak spakować bagaż

W ramach tegorocznej edycji kampanii Urząd Lotnictwa Cywilnego przygotował materiały informacyjne i filmy edukacyjne, w których eksperci wyjaśniają najważniejsze zasady dotyczące przewożenia bagażu, wskazują najczęstsze błędy i tłumaczą, jak właściwie przygotować się do podróży.

ULC zachęca również do korzystania z narzędzia dostępnego na stronie bezpiecznybagaz.ulc.gov.pl, które umożliwia szybkie sprawdzenie, jakie przedmioty można przewozić w bagażu podręcznym lub rejestrowanym, a które są całkowicie zabronione.

- Odpowiednie przygotowanie bagażu jest jednym z kluczowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa w lotnictwie. Równie ważne jest przestrzeganie zasad dotyczących przesyłek kurierskich i pocztowych. Nasza kampania przypomina, co można spakować do walizki oraz jak bezpiecznie przygotować przesyłkę do transportu lotniczego. To szczególnie istotne w okresie przedświątecznym, kiedy wysyłamy prezenty bliskim, często na drugi koniec świata. Dlatego tak ważne jest, aby każda przesyłka była zgodna z obowiązującymi przepisami, a jej zawartość bezpieczna dla całego łańcucha transportowego – podkreśla naczelnik w Inspektoracie Materiałów Niebezpiecznych i Agentów Obsługi Naziemnej w Departamencie Operacyjno-Lotniczym w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego Marek Olech, cytowany w komunikacie.

Więcej informacji o kampanii na stronach internetowych: ulc.gov.pl i bezpiecznybagaz.ulc.gov.pl.

