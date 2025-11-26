Hiszpania zwiększa liczbę miejsc w samolotach. Polacy chcą tam latać bardziej niż inni

Aktualizacja: 27.11.2025 00:15 Publikacja: 26.11.2025 23:25
Zimowy rozkład lotów, obowiązujący od 26 października 2025 roku do 28 marca 2026 roku, przyniesie rekordową liczbę miejsc i połączeń. Według Aena, liczba operacji handlowych (startów i lądowań) wyniesie 788,4 tysiąca, czyli o 3,3 procent więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku, pisze tamtejszy portal branży turystycznej Hosteltur.
Łącznie linie lotnicze obsłużą w tym czasie 2485 tras – w tym 1960 międzynarodowych i 525 krajowych, co oznacza wzrost o 81 połączeń w porównaniu z ubiegłą zimą.
Największy wzrost liczby tras w ujęciu rok do roku odnotują:
Madryt-Barajas – 25 nowych połączeń
Barcelona-El Prat – 19
Málaga-Costa del Sol – 14
Sewilla – 13
Alicante-Elche Miguel Hernández – 12
Pod względem dynamiki wzrostu, na czele znajdują się porty regionalne i lotniska, które uruchamiają lub zwiększają operacje komercyjne:
Córdoba – wzrost związany z nową operacją lotniczą
Reus – plus 110,4 procent
Vitoria – plus 37,8 procent
Murcia (Aeropuerto Internacional Región de Murcia) – plus 29,8 procent
Badajoz – plus 23,4 procent
Natomiast największą liczbą oferowanych miejsc dysponują tradycyjni liderzy:
Madryt-Barajas – 33,9 miliona miejsc (plus 4,6 procent)
Barcelona-El Prat – 25,7 miliona (plus 4,7 procent)
Málaga-Costa del Sol – 10,4 miliona (plus 6,1 procent)
Gran Canaria – 8,9 miliona (minus 0,4 procent)
Alicante-Elche Miguel Hernández – 8,2 miliona (plus 10,2 procent)
Teneryfa Południe – 7,7 miliona (minus 1,3 procent)
Palma de Mallorca – 7,5 miliona (minus 1,5 procent)
Największym rynkiem pozostaje Europa, z ponad 77 milionami miejsc w samolotach (plus 5,8 procent). Rynek krajowy Hiszpanii odnotowuje spadek o 3,8 procent, do 44,5 miliona miejsc.
W ujęciu geograficznym największe wzrosty odnotowano w regionach:
Azja-Pacyfik – plus 33,3 procent (ponad 1,1 miliona miejsc),
Bliski Wschód – plus 28 procent (2,4 miliona miejsc).
Szczególnie silny przyrost zanotowano na trasach do Chin (plus 47,6 procent), Turcji (plus 33,7 procent), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (plus 32,5 procent), Brazylii (plus 29,7 procent) i Polski (plus 26,7 procent).
Poza rynkiem krajowym, z ofertą 44,5 miliona miejsc, największe liczby połączeń zaplanowano z kluczowych rynków europejskich:
Wielka Brytania – 17,8 miliona miejsc (plus 5,7 procent)
Niemcy – 10,8 miliona (minus 2,2 procent)
Włochy – 9,7 miliona (plus 6,4 procent)
Francja – 6,6 miliona (plus 6,2 procent)
Holandia – 4,2 miliona (plus 2,2 procent)
Wzrost w ruchu z Polską jest jednym z największych w Europie, co odzwierciedla rosnące zainteresowanie hiszpańskimi kierunkami wśród polskich turystów oraz rozwój oferty czarterowej i low-costowej między oboma krajami.
Zimowy sezon 2025/2026 zapowiada się rekordowo nie tylko pod względem liczby dostępnych miejsc, ale również różnorodności kierunków. Linie lotnicze zwiększają liczbę połączeń zarówno z głównych hubów, jak i z regionalnych portów turystycznych.
Dla branży oznacza to większą elastyczność w planowaniu ofert, szansę na rozwój ruchu poza sezonem letnim i utrzymanie pozycji Hiszpanii jako całorocznego kierunku turystycznego.
Z punktu widzenia polskich touroperatorów i agentów, rosnąca liczba miejsc i połączeń z Hiszpanią to sygnał stabilnego popytu na kierunki południowe – zwłaszcza Andaluzję, Wyspy Kanaryjskie i Baleary.
