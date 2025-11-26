Hiszpania zwiększa liczbę miejsc w samolotach. Polacy chcą tam latać bardziej niż inni

Zimowy rozkład lotów, obowiązujący od 26 października 2025 roku do 28 marca 2026 roku, przyniesie rekordową liczbę miejsc i połączeń. Według Aena, liczba operacji handlowych (startów i lądowań) wyniesie 788,4 tysiąca, czyli o 3,3 procent więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku, pisze tamtejszy portal branży turystycznej Hosteltur.

Łącznie linie lotnicze obsłużą w tym czasie 2485 tras – w tym 1960 międzynarodowych i 525 krajowych, co oznacza wzrost o 81 połączeń w porównaniu z ubiegłą zimą.

Największy wzrost liczby tras w ujęciu rok do roku odnotują:

Madryt-Barajas – 25 nowych połączeń

Barcelona-El Prat – 19