Reklama
Rozwiń
Reklama

Hiszpania zwiększa liczbę miejsc w samolotach. Polacy chcą tam latać bardziej niż inni

O jedną czwartą wzrośnie liczba miejsc w samolotach między Hiszpanią a Polską w sezonie zimowym – wynika z danych hiszpańskiego operatora lotnisk Aena. Łącznie linie lotnicze zaplanowały 137,6 miliona miejsc w samolotach z i do Hiszpanii, co oznacza wzrost o 3,5 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Publikacja: 26.11.2025 23:25

Hiszpania zwiększa liczbę miejsc w samolotach. Polacy chcą tam latać bardziej niż inni

Foto: PAP/EPA, Fernando Villar

Marzena Buczkowska-German

Zimowy rozkład lotów, obowiązujący od 26 października 2025 roku do 28 marca 2026 roku, przyniesie rekordową liczbę miejsc i połączeń. Według Aena, liczba operacji handlowych (startów i lądowań) wyniesie 788,4 tysiąca, czyli o 3,3 procent więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku, pisze tamtejszy portal branży turystycznej Hosteltur.

Łącznie linie lotnicze obsłużą w tym czasie 2485 tras – w tym 1960 międzynarodowych i 525 krajowych, co oznacza wzrost o 81 połączeń w porównaniu z ubiegłą zimą.

Największy wzrost liczby tras w ujęciu rok do roku odnotują:

Madryt-Barajas – 25 nowych połączeń

Barcelona-El Prat – 19

Reklama
Reklama

Málaga-Costa del Sol – 14

Sewilla – 13

Alicante-Elche Miguel Hernández – 12

Czytaj więcej

Wszyscy pasażerowie Ryanaira muszą mieć cyfrowe karty pokładowe. Czy na pewno?
Linie Lotnicze
Wszyscy pasażerowie Ryanaira muszą mieć cyfrowe karty pokładowe. Czy na pewno?

Które lotniska zyskują najwięcej?

Pod względem dynamiki wzrostu, na czele znajdują się porty regionalne i lotniska, które uruchamiają lub zwiększają operacje komercyjne:

Córdoba – wzrost związany z nową operacją lotniczą

Reklama
Reklama

Reus – plus 110,4 procent

Vitoria – plus 37,8 procent

Murcia (Aeropuerto Internacional Región de Murcia) – plus 29,8 procent

Badajoz – plus 23,4 procent

Natomiast największą liczbą oferowanych miejsc dysponują tradycyjni liderzy:

Madryt-Barajas – 33,9 miliona miejsc (plus 4,6 procent)

Reklama
Reklama

Barcelona-El Prat – 25,7 miliona (plus 4,7 procent)

Málaga-Costa del Sol – 10,4 miliona (plus 6,1 procent)

Gran Canaria – 8,9 miliona (minus 0,4 procent)

Alicante-Elche Miguel Hernández – 8,2 miliona (plus 10,2 procent)

Teneryfa Południe – 7,7 miliona (minus 1,3 procent)

Reklama
Reklama

Palma de Mallorca – 7,5 miliona (minus 1,5 procent)

Czytaj więcej

Kto kupi portugalskie linie lotnicze TAP? Jest trzech chętnych
Linie Lotnicze
Kto kupi portugalskie linie lotnicze TAP? Jest trzech chętnych

Europa nadal kluczowa, ale Azja i Bliski Wschód rosną najszybciej

Największym rynkiem pozostaje Europa, z ponad 77 milionami miejsc w samolotach (plus 5,8 procent). Rynek krajowy Hiszpanii odnotowuje spadek o 3,8 procent, do 44,5 miliona miejsc.

W ujęciu geograficznym największe wzrosty odnotowano w regionach:

Azja-Pacyfik – plus 33,3 procent (ponad 1,1 miliona miejsc),

Reklama
Reklama

Bliski Wschód – plus 28 procent (2,4 miliona miejsc).

Szczególnie silny przyrost zanotowano na trasach do Chin (plus 47,6 procent), Turcji (plus 33,7 procent), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (plus 32,5 procent), Brazylii (plus 29,7 procent) i Polski (plus 26,7 procent).

Najwięksi partnerzy rynkowi Hiszpanii

Poza rynkiem krajowym, z ofertą 44,5 miliona miejsc, największe liczby połączeń zaplanowano z kluczowych rynków europejskich:

Wielka Brytania – 17,8 miliona miejsc (plus 5,7 procent)

Niemcy – 10,8 miliona (minus 2,2 procent)

Reklama
Reklama

Włochy – 9,7 miliona (plus 6,4 procent)

Francja – 6,6 miliona (plus 6,2 procent)

Holandia – 4,2 miliona (plus 2,2 procent)

Wzrost w ruchu z Polską jest jednym z największych w Europie, co odzwierciedla rosnące zainteresowanie hiszpańskimi kierunkami wśród polskich turystów oraz rozwój oferty czarterowej i low-costowej między oboma krajami.

Czytaj więcej

Ryanair planuje nowe połączenie z Katowic. Poleci na południe Hiszpanii
Lotniska
Ryanair planuje nowe połączenie z Katowic. Poleci na południe Hiszpanii

Więcej miejsc – większe możliwości dla branży

Zimowy sezon 2025/2026 zapowiada się rekordowo nie tylko pod względem liczby dostępnych miejsc, ale również różnorodności kierunków. Linie lotnicze zwiększają liczbę połączeń zarówno z głównych hubów, jak i z regionalnych portów turystycznych.

Dla branży oznacza to większą elastyczność w planowaniu ofert, szansę na rozwój ruchu poza sezonem letnim i utrzymanie pozycji Hiszpanii jako całorocznego kierunku turystycznego.

Z punktu widzenia polskich touroperatorów i agentów, rosnąca liczba miejsc i połączeń z Hiszpanią to sygnał stabilnego popytu na kierunki południowe – zwłaszcza Andaluzję, Wyspy Kanaryjskie i Baleary.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Hiszpania lotnisko

Zimowy rozkład lotów, obowiązujący od 26 października 2025 roku do 28 marca 2026 roku, przyniesie rekordową liczbę miejsc i połączeń. Według Aena, liczba operacji handlowych (startów i lądowań) wyniesie 788,4 tysiąca, czyli o 3,3 procent więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku, pisze tamtejszy portal branży turystycznej Hosteltur.

Łącznie linie lotnicze obsłużą w tym czasie 2485 tras – w tym 1960 międzynarodowych i 525 krajowych, co oznacza wzrost o 81 połączeń w porównaniu z ubiegłą zimą.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Materiał Promocyjny
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Krakowskie lotnisko przoduje w europejskim rankingu. Dziś pobiło kolejny rekord
Lotniska
Krakowskie lotnisko przoduje w europejskim rankingu. Dziś pobiło kolejny rekord
Rekordowa jesień na lotnisku w Poznaniu. „Dwucyfrowe wzrosty we wszystkich segmentach”
Lotniska
Rekordowa jesień na lotnisku w Poznaniu. „Dwucyfrowe wzrosty we wszystkich segmentach”
Na Lotnisku Chopina najlepszy październik w historii, ponad 2 miliony pasażerów
Lotniska
Na Lotnisku Chopina najlepszy październik w historii, ponad 2 miliony pasażerów
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
PPL zarządza między innymi największym portem lotniczym w Polsce – Lotniskiem Chopina. Ma byćteż inw
Lotniska
Polskie Porty Lotnicze: „Inwestujemy, dajemy pracę, rozwijamy polską gospodarkę”
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama