Lotnisko Chopina ogłosiło przetarg na rozbudowę. Kiedy skorzystają pierwsi pasażerowie?

Aktualizacja: 29.12.2025 19:41 Publikacja: 29.12.2025 16:34
Polskie Porty Lotnicze ogłosiły przetarg na przebudowę terminala Lotniska Chopina wraz pirsem południowym
Foto: PAP, Albert Zawada
Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą to kwiecień 2027 roku – podaje portal rynek-lotniczy.pl. Jej realizacja ma potrwać najpóźniej do czerwca 2029 roku. Z kolei uruchomienie infrastruktury planowane jest na lipiec 2029 roku.
Zadaniem wykonawcy będzie zmodernizowanie terminala (rozbudowa sortowni i hali odbioru bagażu, zmiana układu gate’ów, stref kontroli dokumentów i bezpieczeństwa oraz lokali komercyjnych), poszerzenie i przedłużenie pirsu południowego, a także budowa nowego układu drogowego do przedłużonego pirsu wraz z rampą zjazdową na poziom -1, rozbiórka parkingów kolidujących z planowanymi inwestycjami, a później ich odtworzenie w nowych lokalizacjach.
Inwestycja ma zwiększyć przepustowość Lotniska Chopina do 30 milionów pasażerów rocznie – według prognoz ruchu lotniczego tyle właśnie obsługiwać będzie warszawski port do końca 2031 roku. Ma to jednocześnie zapewnić rentowność Portowi Polska po przeniesieniu do niego całego ruchu komercyjnego z Lotniska Chopina.
1) Budowę strażnicy satelitarnej LSRG dla lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej, mającej zabezpieczyć część dróg startowych przy progach 33 i 29;
2) Wyburzenie w rejonie płyty postojowej PPS-5C istniejących obiektów, w szczególności dawnego terminala Etiuda, budynku Cargo Tymczasowe i obiektów administracyjnych;
3) Rozbudowę płyty postojowej PPS-5C wraz z budową bramy wjazdowej nr 14 w nowej lokalizacji, budowę nowych stanowisk postojowych statków powietrznych wzdłuż drogi kołowania E wraz z równoległą drogą do drogi kołowania E;
4) Rekonfigurację płyty postojowej PPS-3 z przebudową drogi kołowania U3;
5) Rozbudowę płyt postojowych PPS-Cargo i PPS-12 – zmianę przebiegu drogi kołowania L w celu odblokowania terenu pod realizację dodatkowych stanowisk postojowych, budowę nowych stanowisk postojowych statków powietrznych na płytach postojowych PPS-Cargo i PPS-12;
6) Przeniesienie strefy VIP Line do Centrum Konferencyjnego na czas rozbudowy pirsu południowego;
7) Przebudowę i rozbudowę terminala i układu drogowego po południowej stronie lotniska – przedłużenie i poszerzenie pirsu południowego, rozbudowę procesora, rozbudowę sortowni i hali odbioru bagażu wraz z wyposażeniem, zmianę istniejącej aranżacji gate’ów, stref kontroli dokumentów i kontroli bezpieczeństwa, lokali komercyjnych i powierzchni wsparcia, budowę nowego układu drogowego do przedłużonego pirsu południowego wraz z rampą zjazdową na poziom -1, na którym będą znajdowały się rampy rozładunkowe dla dostawców, rozbiórkę parkingów będących w kolizji z planowanymi inwestycjami i ich odtworzenie w nowych lokalizacjach;
8) Przebudowę 15 tradycyjnych stanowisk check-in na stanowiska self bag drop;
9) Przebudowę układu drogowego po północnej stronie lotniska – przebudowę nitki A przy istniejącym terminalu A na poziomie przylotów, zwiększenie liczby wjazdów i wyjazdów, budowę dodatkowych miejsc parkingowych i parkingu dla strefy VIP w tymczasowej lokalizacji przy Centrum Konferencyjnym.
Plan przebudowy istniejącego terminala zakłada, że charakterystyczna forma dachu i stalowej konstrukcji – znak rozpoznawalny Lotniska Chopina – pozostaną głównym punktem odniesienia dla dobudowywanych części obiektu.
W ramach odrębnego zadania inwestycyjnego PPL planują przenieść w inne miejsce dworzec autobusowy.
Źródło: rp.pl
