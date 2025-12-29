Lotnisko Chopina ogłosiło przetarg na rozbudowę. Kiedy skorzystają pierwsi pasażerowie?

Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą to kwiecień 2027 roku – podaje portal rynek-lotniczy.pl. Jej realizacja ma potrwać najpóźniej do czerwca 2029 roku. Z kolei uruchomienie infrastruktury planowane jest na lipiec 2029 roku.

Zadaniem wykonawcy będzie zmodernizowanie terminala (rozbudowa sortowni i hali odbioru bagażu, zmiana układu gate’ów, stref kontroli dokumentów i bezpieczeństwa oraz lokali komercyjnych), poszerzenie i przedłużenie pirsu południowego, a także budowa nowego układu drogowego do przedłużonego pirsu wraz z rampą zjazdową na poziom -1, rozbiórka parkingów kolidujących z planowanymi inwestycjami, a później ich odtworzenie w nowych lokalizacjach.

Inwestycja ma zwiększyć przepustowość Lotniska Chopina do 30 milionów pasażerów rocznie – według prognoz ruchu lotniczego tyle właśnie obsługiwać będzie warszawski port do końca 2031 roku. Ma to jednocześnie zapewnić rentowność Portowi Polska po przeniesieniu do niego całego ruchu komercyjnego z Lotniska Chopina.

Program inwestycyjny „Modernizacja Lotniska Chopina w Warszawie” obejmuje:

1) Budowę strażnicy satelitarnej LSRG dla lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej, mającej zabezpieczyć część dróg startowych przy progach 33 i 29;