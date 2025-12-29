Reklama
Rozwiń
Reklama

Lotnisko Chopina ogłosiło przetarg na rozbudowę. Kiedy skorzystają pierwsi pasażerowie?

Polskie Porty Lotnicze ogłosiły długo zapowiadany przetarg na przebudowę terminala i pirsu południowego Lotniska Chopina. Na oferty czekają do 2 lutego 2026 roku.

Publikacja: 29.12.2025 16:34

Polskie Porty Lotnicze ogłosiły przetarg na przebudowę terminala Lotniska Chopina wraz pirsem połudn

Polskie Porty Lotnicze ogłosiły przetarg na przebudowę terminala Lotniska Chopina wraz pirsem południowym

Foto: PAP, Albert Zawada

Nelly Kamińska

Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą to kwiecień 2027 roku – podaje portal rynek-lotniczy.pl. Jej realizacja ma potrwać najpóźniej do czerwca 2029 roku. Z kolei uruchomienie infrastruktury planowane jest na lipiec 2029 roku.

Zadaniem wykonawcy będzie zmodernizowanie terminala (rozbudowa sortowni i hali odbioru bagażu, zmiana układu gate’ów, stref kontroli dokumentów i bezpieczeństwa oraz lokali komercyjnych), poszerzenie i przedłużenie pirsu południowego, a także budowa nowego układu drogowego do przedłużonego pirsu wraz z rampą zjazdową na poziom -1, rozbiórka parkingów kolidujących z planowanymi inwestycjami, a później ich odtworzenie w nowych lokalizacjach.

Inwestycja ma zwiększyć przepustowość Lotniska Chopina do 30 milionów pasażerów rocznie – według prognoz ruchu lotniczego tyle właśnie obsługiwać będzie warszawski port do końca 2031 roku. Ma to jednocześnie zapewnić rentowność Portowi Polska po przeniesieniu do niego całego ruchu komercyjnego z Lotniska Chopina.

Czytaj więcej

Rekordowy listopad na Lotnisku Chopina. „Zwiastuje dalszy intensywny wzrost w grudniu”
Lotniska
Rekordowy listopad na Lotnisku Chopina. „Zwiastuje dalszy intensywny wzrost w grudniu”

Program inwestycyjny „Modernizacja Lotniska Chopina w Warszawie” obejmuje:

1) Budowę strażnicy satelitarnej LSRG dla lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej, mającej zabezpieczyć część dróg startowych przy progach 33 i 29;

Reklama
Reklama

2) Wyburzenie w rejonie płyty postojowej PPS-5C istniejących obiektów, w szczególności dawnego terminala Etiuda, budynku Cargo Tymczasowe i obiektów administracyjnych;

3) Rozbudowę płyty postojowej PPS-5C wraz z budową bramy wjazdowej nr 14 w nowej lokalizacji, budowę nowych stanowisk postojowych statków powietrznych wzdłuż drogi kołowania E wraz z równoległą drogą do drogi kołowania E;

4) Rekonfigurację płyty postojowej PPS-3 z przebudową drogi kołowania U3;

5) Rozbudowę płyt postojowych PPS-Cargo i PPS-12 – zmianę przebiegu drogi kołowania L w celu odblokowania terenu pod realizację dodatkowych stanowisk postojowych, budowę nowych stanowisk postojowych statków powietrznych na płytach postojowych PPS-Cargo i PPS-12;

6) Przeniesienie strefy VIP Line do Centrum Konferencyjnego na czas rozbudowy pirsu południowego;

Czytaj więcej

Rekordowy rok LOT-u. Najwięcej pasażerów w historii
Linie Lotnicze
Rekordowy rok LOT-u. Najwięcej pasażerów w historii
Reklama
Reklama

7) Przebudowę i rozbudowę terminala i układu drogowego po południowej stronie lotniska – przedłużenie i poszerzenie pirsu południowego, rozbudowę procesora, rozbudowę sortowni i hali odbioru bagażu wraz z wyposażeniem, zmianę istniejącej aranżacji gate’ów, stref kontroli dokumentów i kontroli bezpieczeństwa, lokali komercyjnych i powierzchni wsparcia, budowę nowego układu drogowego do przedłużonego pirsu południowego wraz z rampą zjazdową na poziom -1, na którym będą znajdowały się rampy rozładunkowe dla dostawców, rozbiórkę parkingów będących w kolizji z planowanymi inwestycjami i ich odtworzenie w nowych lokalizacjach;

8) Przebudowę 15 tradycyjnych stanowisk check-in na stanowiska self bag drop;

9) Przebudowę układu drogowego po północnej stronie lotniska – przebudowę nitki A przy istniejącym terminalu A na poziomie przylotów, zwiększenie liczby wjazdów i wyjazdów, budowę dodatkowych miejsc parkingowych i parkingu dla strefy VIP w tymczasowej lokalizacji przy Centrum Konferencyjnym.

Plan przebudowy istniejącego terminala zakłada, że charakterystyczna forma dachu i stalowej konstrukcji – znak rozpoznawalny Lotniska Chopina – pozostaną głównym punktem odniesienia dla dobudowywanych części obiektu. 

W ramach odrębnego zadania inwestycyjnego PPL planują przenieść w inne miejsce dworzec autobusowy.

Czytaj więcej

PPL zarządza między innymi największym portem lotniczym w Polsce – Lotniskiem Chopina. Ma byćteż inw
Lotniska
Polskie Porty Lotnicze: „Inwestujemy, dajemy pracę, rozwijamy polską gospodarkę”

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Turystyka Lotniska Lotnisko Chopina w Warszawie Polskie Porty Lotnicze
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Wszystkie kierunki z Kalendarza Adwentowego LOT teraz w promocji!
Materiał Promocyjny
Wszystkie kierunki z Kalendarza Adwentowego LOT teraz w promocji!
Advertisement
Rekordowy listopad na Lotnisku Chopina. „Zwiastuje dalszy intensywny wzrost w grudniu”
Lotniska
Rekordowy listopad na Lotnisku Chopina. „Zwiastuje dalszy intensywny wzrost w grudniu”
Latanie przez Amsterdam zdrożeje. Holandia drastycznie podnosi podatek lotniczy
Lotniska
Latanie przez Amsterdam zdrożeje. Holandia drastycznie podnosi podatek lotniczy
Wizz Air lata z Krakowa na nowej hiszpańskiej trasie
Lotniska
Wizz Air lata z Krakowa na nowej hiszpańskiej trasie
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Ponad 16 procent więcej pasażerów w Katowicach. Najlepszy listopad w historii
Lotniska
Ponad 16 procent więcej pasażerów w Katowicach. Najlepszy listopad w historii
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama