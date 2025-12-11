Rekordowy listopad na Lotnisku Chopina. „Zwiastuje dalsze intensywne wzrosty w grudniu”

Listopad zakończył się na Lotnisku Chopina kolejnym w tym roku rekordem – odprawiono 1 808 639 podróżnych, czyli o 13 procent więcej niż w tym samym miesiącu 2024 roku – podają Polskie Porty Lotnicze (PPL) w komunikacie.

Reklama Reklama

Łącznie odbyło się 14 977 operacji lotniczych (wzrost o 10 procent). Współczynnik wypełnienia samolotów wyniósł 79,9 procent.

1 164 887 pasażerów podróżowało w ramach strefy Schengen, a 643 752 poza nią. Ponad trzy czwarte ruchu należało do przewoźników tradycyjnych, przy czym tanie linie lotnicze odnotowały wzrost o 28,5 procent, licząc rok do roku.

Historyczny rekord na Lotnisku Chopina

28 listopada Lotnisko Chopina pierwszy raz w swojej historii przekroczyło próg 22 milionów pasażerów obsłużonych w ciągu jednego roku. To zwiastuje dalsze intensywne wzrosty w grudniu, tradycyjnie pracowitym miesiącu dla stołecznego portu.