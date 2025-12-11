Rekordowy listopad na Lotnisku Chopina. „Zwiastuje dalsze intensywne wzrosty w grudniu”

Aktualizacja: 11.12.2025 17:05 Publikacja: 11.12.2025 11:28
Foto: PAP, Albert Zawada
Listopad zakończył się na Lotnisku Chopina kolejnym w tym roku rekordem – odprawiono 1 808 639 podróżnych, czyli o 13 procent więcej niż w tym samym miesiącu 2024 roku – podają Polskie Porty Lotnicze (PPL) w komunikacie.
Łącznie odbyło się 14 977 operacji lotniczych (wzrost o 10 procent). Współczynnik wypełnienia samolotów wyniósł 79,9 procent.
1 164 887 pasażerów podróżowało w ramach strefy Schengen, a 643 752 poza nią. Ponad trzy czwarte ruchu należało do przewoźników tradycyjnych, przy czym tanie linie lotnicze odnotowały wzrost o 28,5 procent, licząc rok do roku.
28 listopada Lotnisko Chopina pierwszy raz w swojej historii przekroczyło próg 22 milionów pasażerów obsłużonych w ciągu jednego roku. To zwiastuje dalsze intensywne wzrosty w grudniu, tradycyjnie pracowitym miesiącu dla stołecznego portu.
– Historyczny rekord 22 milionów obsłużonych pasażerów już w listopadzie to nie tylko imponująca liczba. To przede wszystkim najlepsze potwierdzenie zaufania, jakim darzą nas pasażerowie oraz dowód na stabilną i dynamiczną pozycję Lotniska Chopina jako kluczowego hubu w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi prezes PPL Łukasz Chaberski, cytowany w komunikacie.
– 13-procentowy wzrost ruchu w listopadzie w stosunku do 2024 roku świadczy o skuteczności i ciężkiej pracy wszystkich pracowników z całej Grupy PPL. To osiągnięcie traktujemy jako solidny fundament dla naszych strategicznych projektów rozwojowych – modernizacji Lotniska Chopina i budowy CPK, realizowanych z myślą o przyszłości polskiego lotnictwa, a także bezpieczeństwie i komforcie pasażerów – dodaje.
Listopad okazał się niezwykle udany dla segmentu cargo – przewieziono ponad 12 ton ładunków, o 17,1 procent więcej niż w 2024 roku.
24 listopada odbyła się inauguracja całorocznego połączenia LOT-u do norweskiego Stavanger. Przewoźnik lata tam cztery razy w tygodniu.
Trzy dni później wystartował pierwszy sezonowy lot do fińskiego Rovaniemi. Połączenie realizowane jest dwa razy w tygodniu, do 1 lutego 2026 roku.
