Rekordowy listopad na Lotnisku Chopina. „Zwiastuje dalsze intensywne wzrosty w grudniu”

Listopad 2025 roku okazał się najlepszym przedostatnim miesiącem w ponad 90-letniej historii Lotniska Chopina - zakończył się wynikiem ponad 1,8 miliona obsłużonych podróżnych. 28 listopada padł historyczny rekord - warszawski port przekroczył próg 22 milionów pasażerów obsłużonych w ciągu jednego roku.

Publikacja: 11.12.2025 11:28

Foto: PAP, Albert Zawada

Nelly Kamińska

Listopad zakończył się na Lotnisku Chopina kolejnym w tym roku rekordem – odprawiono 1 808 639 podróżnych, czyli o 13 procent więcej niż w tym samym miesiącu 2024 roku – podają Polskie Porty Lotnicze (PPL) w komunikacie.

Łącznie odbyło się 14 977 operacji lotniczych (wzrost o 10 procent). Współczynnik wypełnienia samolotów wyniósł 79,9 procent.

1 164 887 pasażerów podróżowało w ramach strefy Schengen, a 643 752 poza nią. Ponad trzy czwarte ruchu należało do przewoźników tradycyjnych, przy czym tanie linie lotnicze odnotowały wzrost o 28,5 procent, licząc rok do roku.

Historyczny rekord na Lotnisku Chopina

28 listopada Lotnisko Chopina pierwszy raz w swojej historii przekroczyło próg 22 milionów pasażerów obsłużonych w ciągu jednego roku. To zwiastuje dalsze intensywne wzrosty w grudniu, tradycyjnie pracowitym miesiącu dla stołecznego portu.

– Historyczny rekord 22 milionów obsłużonych pasażerów już w listopadzie to nie tylko imponująca liczba. To przede wszystkim najlepsze potwierdzenie zaufania, jakim darzą nas pasażerowie oraz dowód na stabilną i dynamiczną pozycję Lotniska Chopina jako kluczowego hubu w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi prezes PPL Łukasz Chaberski, cytowany w komunikacie.

– 13-procentowy wzrost ruchu w listopadzie w stosunku do 2024 roku świadczy o skuteczności i ciężkiej pracy wszystkich pracowników z całej Grupy PPL. To osiągnięcie traktujemy jako solidny fundament dla naszych strategicznych projektów rozwojowych – modernizacji Lotniska Chopina i budowy CPK, realizowanych z myślą o przyszłości polskiego lotnictwa, a także bezpieczeństwie i komforcie pasażerów – dodaje.

Listopad okazał się niezwykle udany dla segmentu cargo – przewieziono ponad 12 ton ładunków, o 17,1 procent więcej niż w 2024 roku.

Listopad – miesiąc nowości na Lotnisku Chopina

24 listopada odbyła się inauguracja całorocznego połączenia LOT-u do norweskiego Stavanger. Przewoźnik lata tam cztery razy w tygodniu.

Trzy dni później wystartował pierwszy sezonowy lot do fińskiego Rovaniemi. Połączenie realizowane jest dwa razy w tygodniu, do 1 lutego 2026 roku.

Źródło: rp.pl

Firmy PLL LOT Turystyka Lotniska Lotnisko Chopina w Warszawie Polskie Porty Lotnicze
