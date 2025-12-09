Wizz Air lata z Krakowa na nowej hiszpańskiej trasie

Aktualizacja: 09.12.2025 20:54 Publikacja: 09.12.2025 18:26
Na krakowskim lotnisku odbyła się dziś inauguracja nowego połączenia Wizz Aira do Bilbao – informuje Kraków Airport w komunikacie.
Tradycyjnie odbyło się przecięcie wstęgi, a pasażerowie otrzymali słodki poczęstunek.
– Bilbao to niezwykle atrakcyjny kierunek dla mieszkańców Krakowa i Małopolski – mówi, cytowany w nim, prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński.
– To doskonałe uzupełnienie dotychczasowej oferty hiszpańskich połączeń, głównie w rejonie Morza Śródziemnego. W sezonie zimowym dostępnych jest aż 16 hiszpańskich miast. Bilbao, położone w północnej części kraju, łączy bogatą historię regionu Basków z nowoczesną, odważną architekturą – dodaje.
Z kolei mieszkańcy Kraju Basków będą mieli okazję poznać atrakcje Krakowa i Małopolski.
– Jesteśmy przekonani, że nowe połączenie na stałe wpisze się w coraz bogatszą i bardziej zróżnicowaną siatkę połączeń Kraków Airport – mówi Łukasz Strutyński.
Loty do Bilbao odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i w soboty.
Bilbao to czwarty kierunek, po Wilnie, Tallinie i Weronie, który obsługuje zbazowany niedawno na krakowskim lotnisku szósty airbus Wizz Aira.
