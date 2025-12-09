Wizz Air lata z Krakowa na nowej hiszpańskiej trasie

Na krakowskim lotnisku odbyła się dziś inauguracja nowego połączenia Wizz Aira do Bilbao – informuje Kraków Airport w komunikacie.

Tradycyjnie odbyło się przecięcie wstęgi, a pasażerowie otrzymali słodki poczęstunek.

– Bilbao to niezwykle atrakcyjny kierunek dla mieszkańców Krakowa i Małopolski – mówi, cytowany w nim, prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński.

– To doskonałe uzupełnienie dotychczasowej oferty hiszpańskich połączeń, głównie w rejonie Morza Śródziemnego. W sezonie zimowym dostępnych jest aż 16 hiszpańskich miast. Bilbao, położone w północnej części kraju, łączy bogatą historię regionu Basków z nowoczesną, odważną architekturą – dodaje.

Z kolei mieszkańcy Kraju Basków będą mieli okazję poznać atrakcje Krakowa i Małopolski.