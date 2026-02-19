Port Lotniczy Olsztyn-Mazury – Itaka zapowiada czartery na lato 2026

Połączenie oferowane przez lidera krajowego rynku turystyki zorganizowanej, biuro podróży Itaka, cieszyło się bardzo dużą popularnością – średnie wypełnienie samolotów sięgało 95 procent.
Teraz, dodaje lotnisko w komunikacie, w sprzedaży są już wczasy z wylotem z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury na lato. Chodzi o popularne kierunki, jak Antalya w Turcji i Tirana w Albanii. Loty do obu miejsc będą realizowane od 18 czerwca 2026 roku, w czwartki.
Czytaj więcej
Od 23 grudnia biuro podróży Itaka będzie organizować dla swoich klientów bezpośrednie loty z Port...
– Współpraca z regionalnymi portami lotniczymi to część naszej strategii – komentuje cytowany w komunikacie wiceprezes Itaki Piotr Henicz. –Dzięki wylotom „blisko domu” rośnie komfort podróży, a w rezultacie satysfakcja klientów z całego wyjazdu.
– Dzięki współpracy z Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury nasza oferta staje się jeszcze łatwiej dostępna dla mieszkańców miasta i regionu. Mamy w Olsztynie zarówno nasze salony firmowe, jak i zaufane biura agencyjne, dla których nowe połączenie do Albanii oznacza także wzrost zainteresowania naszym produktem. Byliśmy pierwszym w Albanii polskim touroperatorem organizującym czartery, więc poza doświadczeniem na tym rynku możemy zaproponować klientom ofertę i konkurencyjne ceny – dodaje.
– Zainteresowanie zimowym czarterem do Marsa Alam pokazało, że mieszkańcy regionu oczekują szerokiej oferty wakacyjnej z wylotem z naszego lotniska – dodaje prezes lotniska Wiktor Wójcik, również przywołany w komunikacie. – Dla pasażerów ogromne znaczenie ma wygoda podróżowania z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, bez stresu, bez wielogodzinnego dojazdu na duże lotniska i w przyjaznej atmosferze. Bardzo cenimy współpracę z Itaką, która układa się wzorowo i konsekwentnie rozwija ofertę czarterową z Szyman. Równolegle pracujemy nad tym, aby w kolejnych sezonach poszerzać siatkę połączeń czarterowych o nowe, atrakcyjne kierunki – podkreśla.
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zapewnia pasażerom parking w cenie „już od 1 zł dla klientów biur podróży”.
Jest tu też stanowisko check-in dla rodzin z dziećmi, co zwiększa komfort podróżowania najmłodszych pasażerów.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Ponad 217 tysięcy podróżnych skorzystało w styczniu z lotniska w Poznaniu. W statystykach wyraźnie widać rosnącą...
Styczeń 2026 roku był najlepszym pierwszym miesiącem roku w historii Katowice Airport. Z usług lotniska skorzyst...
Wizz Air zapowiedział umieszczenie w katowickiej bazie ósmego samolotu, uruchomienie nowego połączenia do Dubrow...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas