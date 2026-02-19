Reklama

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury – Itaka zapowiada czartery na lato 2026

Zimowy sezon czarterowy w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury dobiega końca. W nadchodzący wtorek, 24 lutego, do Szyman wrócą z egipskiego Marsa Alam ostatni pasażerowie – informuje biuro prasowe lotniska.

Publikacja: 19.02.2026 10:28

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury – Itaka zapowiada czartery na lato 2026

Foto: PAP, Tomasz Waszczuk

Filip Frydrykiewicz

Połączenie oferowane przez lidera krajowego rynku turystyki zorganizowanej, biuro podróży Itaka, cieszyło się bardzo dużą popularnością – średnie wypełnienie samolotów sięgało 95 procent.

Teraz, dodaje lotnisko w komunikacie, w sprzedaży są już wczasy z wylotem z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury na lato. Chodzi o popularne kierunki, jak Antalya w Turcji i Tirana w Albanii. Loty do obu miejsc będą realizowane od 18 czerwca 2026 roku, w czwartki.

Czytaj więcej

Z lotniska Olsztyn-Mazury można odlecieć nie czekając w kolejkach na odprawę - zachwala biuro prasow
Biura Podróży
Itaka zapowiada powrót bezpośrednich lotów znad polskich jezior do egipskiego kurortu

Henicz: Oferowanie wylotu blisko domu to nasza strategia

– Współpraca z regionalnymi portami lotniczymi to część naszej strategii – komentuje cytowany w komunikacie wiceprezes Itaki Piotr Henicz. –Dzięki wylotom „blisko domu” rośnie komfort podróży, a w rezultacie satysfakcja klientów z całego wyjazdu.

– Dzięki współpracy z Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury nasza oferta staje się jeszcze łatwiej dostępna dla mieszkańców miasta i regionu. Mamy w Olsztynie zarówno nasze salony firmowe, jak i zaufane biura agencyjne, dla których nowe połączenie do Albanii oznacza także wzrost zainteresowania naszym produktem. Byliśmy pierwszym w Albanii polskim touroperatorem organizującym czartery, więc poza doświadczeniem na tym rynku możemy zaproponować klientom ofertę i konkurencyjne ceny – dodaje.

Reklama
Reklama

Lotnisko w Olsztynie – wygodne i z tanim parkingiem

– Zainteresowanie zimowym czarterem do Marsa Alam pokazało, że mieszkańcy regionu oczekują szerokiej oferty wakacyjnej z wylotem z naszego lotniska – dodaje prezes lotniska Wiktor Wójcik, również przywołany w komunikacie. – Dla pasażerów ogromne znaczenie ma wygoda podróżowania z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, bez stresu, bez wielogodzinnego dojazdu na duże lotniska i w przyjaznej atmosferze. Bardzo cenimy współpracę z Itaką, która układa się wzorowo i konsekwentnie rozwija ofertę czarterową z Szyman. Równolegle pracujemy nad tym, aby w kolejnych sezonach poszerzać siatkę połączeń czarterowych o nowe, atrakcyjne kierunki – podkreśla.

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zapewnia pasażerom parking w cenie „już od 1 zł dla klientów biur podróży”.

Jest tu też stanowisko check-in dla rodzin z dziećmi, co zwiększa komfort podróżowania najmłodszych pasażerów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Albania Tirana Turcja Itaka Antalya Marsa Alam Port Lotniczy Olsztyn-Mazury
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Większy ruch na lotnisku w Poznaniu. "Wielkopolanie chcą latać daleko"
Lotniska
Większy ruch na lotnisku w Poznaniu. "Wielkopolanie chcą latać daleko"
Styczeń 2026 roku byl najlepszym pierwszym miesiącem w historii Katowice Airport
Lotniska
Lotnisko w Katowicach rozpoczęło nowy rok od rekordu. Najbardziej urosły czartery
Wizz Air zapowiada największy w historii letni rozkład lotów z Katowic
Lotniska
Wizz Air rozwija się w Katowicach. Nowa trasa do Chorwacji i ósmy samolot w bazie
ROP na zakręcie. Bez kompromisu się nie uda
Materiał Promocyjny
ROP na zakręcie. Bez kompromisu się nie uda
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama