Port Lotniczy Olsztyn-Mazury – Itaka zapowiada czartery na lato 2026

Połączenie oferowane przez lidera krajowego rynku turystyki zorganizowanej, biuro podróży Itaka, cieszyło się bardzo dużą popularnością – średnie wypełnienie samolotów sięgało 95 procent.

Teraz, dodaje lotnisko w komunikacie, w sprzedaży są już wczasy z wylotem z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury na lato. Chodzi o popularne kierunki, jak Antalya w Turcji i Tirana w Albanii. Loty do obu miejsc będą realizowane od 18 czerwca 2026 roku, w czwartki.

Henicz: Oferowanie wylotu blisko domu to nasza strategia

– Współpraca z regionalnymi portami lotniczymi to część naszej strategii – komentuje cytowany w komunikacie wiceprezes Itaki Piotr Henicz. –Dzięki wylotom „blisko domu” rośnie komfort podróży, a w rezultacie satysfakcja klientów z całego wyjazdu.

– Dzięki współpracy z Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury nasza oferta staje się jeszcze łatwiej dostępna dla mieszkańców miasta i regionu. Mamy w Olsztynie zarówno nasze salony firmowe, jak i zaufane biura agencyjne, dla których nowe połączenie do Albanii oznacza także wzrost zainteresowania naszym produktem. Byliśmy pierwszym w Albanii polskim touroperatorem organizującym czartery, więc poza doświadczeniem na tym rynku możemy zaproponować klientom ofertę i konkurencyjne ceny – dodaje.