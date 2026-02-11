Lotnisko w Katowicach rozpoczęło nowy rok od rekordu. Najbardziej urosły czartery

Aktualizacja: 11.02.2026 15:00 Publikacja: 11.02.2026 13:16
Styczeń 2026 roku byl najlepszym pierwszym miesiącem w historii Katowice Airport
Foto: Piotr Adamczyk
W styczniu 2026 roku katowickie lotnisko obsłużyło 374 314 pasażerów, czyli o 16 591 (4,6 procent) więcej w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej – podaje zarządzające lotniskiem Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze. Był to najlepszy pierwszy miesiąc w historii portu – poprzedni rekord padł w styczniu 2025 roku (357 723 podróżnych).
Z siatki połączeń regularnych skorzystało 210 660 pasażerów, czyli o 2347 (1,1 procent) więcej niż rok wcześniej.
Rejsami czarterowymi, realizowanymi na zlecenie biur podróży, podróżowało 156 935 pasażerów, czyli o 20 781 (15,3 procent) więcej niż w styczniu minionego roku.
Czytaj więcej
Wizz Air zapowiedział umieszczenie w katowickiej bazie ósmego samolotu, uruchomienie nowego połąc...
Odbyło się 3095 startów i lądowań, to jest o 90 (3 procent) więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
– Początek roku przyniósł stabilny wzrost we wszystkich segmentach ruchu pasażerskiego. Szczególnie wyraźną dynamikę odnotowaliśmy w sektorze połączeń czarterowych, co potwierdza, że oferta biur podróży z wylotem z Katowice Airport cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem także w sezonie zimowym – mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, cytowany w komunikacie.
W 2025 roku z siatki połączeń Katowice Airport skorzystało rekordowe 7,3 miliona pasażerów. Prognoza na 2026 rok zakłada obsłużenie około 7,9 miliona podróżnych, co będzie najlepszym wynikiem w historii lotniska.
Czytaj więcej
Rok 2025 na lotnisku Katowice Airport był rekordowy zarówno w ruchu pasażerskim, jak i przewozach...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Wizz Air zapowiedział umieszczenie w katowickiej bazie ósmego samolotu, uruchomienie nowego połączenia do Dubrow...
Polskie Porty Lotnicze zaprezentowały nową strategię rozwoju Lotniska Warszawa-Radom, opartą na modelu hybrydowy...
W minionym roku z gdańskiego lotniska skorzystało prawie 7,39 miliona pasażerów, co oznaczało wzrost o ponad 10...
Z myślą o pasażerach z niepełnosprawnościami Port Lotniczy Gdańsk urządził w czterech punktach terminala tak zwa...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas