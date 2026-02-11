Lotnisko w Katowicach rozpoczęło nowy rok od rekordu. Najbardziej urosły czartery

W styczniu 2026 roku katowickie lotnisko obsłużyło 374 314 pasażerów, czyli o 16 591 (4,6 procent) więcej w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej – podaje zarządzające lotniskiem Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze. Był to najlepszy pierwszy miesiąc w historii portu – poprzedni rekord padł w styczniu 2025 roku (357 723 podróżnych).

Z siatki połączeń regularnych skorzystało 210 660 pasażerów, czyli o 2347 (1,1 procent) więcej niż rok wcześniej.

Rejsami czarterowymi, realizowanymi na zlecenie biur podróży, podróżowało 156 935 pasażerów, czyli o 20 781 (15,3 procent) więcej niż w styczniu minionego roku.

Odbyło się 3095 startów i lądowań, to jest o 90 (3 procent) więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.