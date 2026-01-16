Rekordowy rok Katowice Airport. „Pierwszy raz przekroczyliśmy barierę 7 milionów pasażerów”

Aktualizacja: 16.01.2026 17:57 Publikacja: 16.01.2026 13:22
2025 był najlepszym rokiem w historii Katowice Airport
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (GTL), spółka zarządzająca lotniskiem w Katowicach, podsumowało statystyki ruchu pasażerskiego za grudzień i 12 miesięcy 2025 roku.
Grudzień 2025 roku był najlepszym ostatnim miesiącem roku w historii Katowice Airport. Lotnisko obsłużyło w tym czasie 411 595 podróżnych, czyli o 48 991 więcej (plus 14,3 procent) niż w grudniu 2024 roku, kiedy ustanowiony został poprzedni rekordowy rezultat (362 604 pasażerów).
Z siatki połączeń regularnych skorzystało 239 067 osób – o 16 395 więcej (plus 7,4 procent) niż rok wcześniej. Z kolei lotami czarterowymi, realizowanymi na zlecenie touroperatorów, w podróż wybrało się 138 721 pasażerów, o 20 812 więcej (plus 17,6 procent) w porównaniu z grudniem 2024 roku.
Odbyło się 3 317 startów i lądowań, czyli o 362 więcej (plus 12,2 procent) niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
Miniony rok był najlepszym w dotychczasowej historii katowickiego lotniska. Od początku stycznia do końca grudnia z siatki połączeń regularnych i czarterowych skorzystało łącznie 7 299 085 pasażerów, czyli o 912 940 więcej (plus 14,3 procent) niż w całym 2024 roku.
Pierwszy raz w historii portu przekroczona została bariera 7 milionów obsłużonych podróżnych w trakcie jednego roku kalendarzowego – rekord ten padł 9 grudnia.
W ubiegłym roku padł również absolutny rekord miesięczny – w sierpniu obsłużono w sumie 978 903 podróżnych.
Linie lotnicze Wizz Air, Ryanair, LOT i Air Dolomiti (realizująca rejsy dla Lufthansy) obsłużyły w 2025 roku w rejsach rozkładowych łącznie 3 469 941 podróżnych, czyli o 357 481 więcej (plus 11,5 procent) niż rok wcześniej.
Największą popularnością cieszyły się połączenia regularne do Dortmundu (357 639 pasażerów), Londynu-Luton (244 541), Londynu-Stansted (190 416), Mediolanu-Bergamo (136 109) i Eindhoven (132 395).
W zestawieniu państw pasażerowie najczęściej wybierali Włochy (675 577 podróżnych), Wielką Brytanię (532 077), Niemcy (486 812), Hiszpanię (425 354) i Maltę (147 211).
W 2025 roku z siatki połączeń czarterowych skorzystało 3 738 604 osób, czyli o 520 307 więcej (plus 16,2 procent) niż w roku poprzednim.
Pasażerowie najchętniej latali do Antalyi (692 381 osób), Marsa Alam (413 484), Hurghady (403 944), Szarm el-Szejk (161 389) i na Dżerbę (139 021).
Pod względem popularności państw prym wiodły Egipt (1 001 606 podróżnych), Turcja (901 756), Grecja (578 766), Hiszpania (293 226) i Tunezja (279 120).
Warto zauważyć, że Egipt został pierwszym państwem w historii obsługi ruchu pasażerskiego na katowickim lotnisku, które w odlotach i przylotach zanotowało ponad milion podróżnych.
W całym 2025 roku odbyło się łącznie 53 918 startów i lądowań, a to o 5 413 (plus 11,2 procent) więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.
– Rok 2025 był dla Katowice Airport czasem historycznych osiągnięć – pierwszy raz przekroczyliśmy barierę 7 milionów pasażerów, co potwierdza naszą silną pozycję w pierwszej trójce największych polskich portów regionalnych – mówi prezes GTL S.A. Artur Tomasik, cytowany w komunikacie.
– Dynamiczny wzrost we wszystkich segmentach ruchu pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Nasze ambicje nie maleją – w 2026 roku planujemy pobić kolejny rekord i obsłużyć prawie 7,9 miliona podróżnych – dodaje.
W 2025 roku terminal towarowy Katowice Airport obsłużył 46 448 ton cargo, czyli o 9 186 ton więcej (plus 24,6 procent) w porównaniu z rokiem ubiegłym. To najlepszy rezultat w historii katowickiego lotniska. Dotychczasowy rekordowy wynik, odnotowany w 2022 roku, wynosił 40 646 ton frachtu.
Miniony rok przyniósł dwa ważne dla rozwoju cargo wydarzenia. W kwietniu 2025 roku Lufthansa Cargo rozpoczęła regularne loty towarowe pomiędzy katowickim lotniskiem a swoim hubem we Frankfurcie. Tym samym Katowice Airport stało się jedynym polskim portem lotniczym, z którego niemiecki przewoźnik uruchomił regularne połączenia cargo. Kierunek ten obsługiwany jest dwa razy w tygodniu przy pomocy towarowego Airbusa A321F.
Z kolei w październiku chińska linia lotnicza Central Airlines uruchomiła czarterowe połączenie z Chengdu do Katowice Airport. Trasa ta, obsługiwana na zlecenie chińskich platform handlu internetowego, realizowana jest szerokokadłubowym Boeingiem 777F z częstotliwością od trzech do pięciu rejsów tygodniowo.
– Konsekwentnie rozwijamy jeden z filarów Katowice Airport, jakim jest obsługa frachtu lotniczego. W najbliższych latach chcemy zwiększyć przepustowość infrastruktury cargo. W tym roku planujemy wybrać wykonawcę drugiego terminalu towarowego. Chcemy także przedstawić nasze założenia dotyczące trzeciego obiektu tego typu – zapowiada Artur Tomasik.
Miniony rok w Katowice Airport stał pod znakiem rozbudowy infrastruktury w ramach programu inwestycyjnego zaplanowanego do 2032 roku, o łącznej wartości 1,8 miliarda złotych.
W 2025 roku zakończono budowę nowego parkingu terenowego P5 i nowej bazy służb utrzymania lotniska. Ponadto kontynuowano budowę multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw (projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej), hangaru H4 oraz drugi etap budowy parkingu P4. Wszystkie wymienione inwestycje zostaną zakończone w bieżącym roku.
W połowie 2026 roku GTL zamierza zakończyć przetarg, prowadzony w formule dialogu konkurencyjnego, na wybór firmy, która przygotuje dokumentację projektową głównego terminalu pasażerskiego, oraz podpisać umowę z wyłonionym podmiotem. Planuje również wybrać wykonawcę nowej strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej, drugiego terminalu cargo i płyty do odladzania dla pasa 08.
– Realizacja programu inwestycyjnego Katowice Airport przebiega zgodnie z harmonogramem. W 2025 roku nasze nakłady inwestycyjne wyniosły 169 milionów złotych. Prognozuję, że w bieżącym roku na inwestycje wydamy około 189 milionów złotych – podsumowuje Artur Tomasik.
