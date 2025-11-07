Rekord za rekordem w Katowice Airport. „Rośniemy zdecydowanie powyżej unijnej średniej”

Aktualizacja: 07.11.2025 13:55 Publikacja: 07.11.2025 12:59
Foto: Piotr Adamczyk
W październiku lotnisko w Katowicach obsłużyło 642,7 tysiąca pasażerów, czyli o 83,1 tysiąca więcej (plus 14,9 procent) niż w tym samym okresie rok wcześniej – podaje w komunikacie spółka zarządzająca portem, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze. Był to najlepszy dziesiąty miesiąc w historii lotniska – pobito poprzedni rekordowy rezultat za ten okres, który pochodził z 2024 roku (559,5 tysiąca pasażerów).
Wizz Air, Ryanair, LOT i Air Dolomiti/Lufthansa przewiozły w ramach katowickiej siatki połączeń rozkładowych 326 tysięcy osób, czyli o 45 tysięcy więcej (plus 16 procent) niż w październiku 2024 roku. Rejsami czarterowymi, oferowanymi przez biura podróży, podróżowało 312,3 tysiąca pasażerów, czyli o 38,3 tysiąca więcej (plus 14 procent) niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
Odbyło się 4896 startów i lądowań statków powietrznych, o 488 więcej (plus 11,1 procent) niż w październiku 2024 roku.
– Po dziesięciu miesiącach 2025 roku wzrost ruchu pasażerskiego w Katowice Airport wyniósł 14 procent, w tym samym czasie średni wzrost w Unii Europejskiej to około 4,5 procent. Rośniemy więc zdecydowanie powyżej unijnej średniej. Kilkunastoprocentowych wzrostów spodziewamy się również w miesiącach zimowych. Cały 2025 rok zamkniemy rekordowym wynikiem około 7,2 miliona obsłużonych podróżnych – mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, cytowany w komunikacie.
Od stycznia do końca października 2025 roku w Pyrzowicach odprawiono 6,5 miliona pasażerów, czyli o 807,1 tysiąca więcej (plus 14,2 procent) niż w tym samym okresie rok wcześniej.
Z lotów regularnych skorzystały niemal 3 miliony pasażerów, o 316,9 tysiąca więcej (plus 11,9 procent) niż w tym samym czasie w 2024 roku, a z połączeń czarterowych – 3,4 miliona podróżnych, o 468,6 tysiąca więcej (plus 15,7 procent).
Między styczniem a końcem października wykonano 47,4 tysiąca startów i lądowań statków powietrznych, o 4712 więcej (plus 11 procent) niż w 2024 roku.
