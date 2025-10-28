Planuje dwa loty w tygodniu na tej trasie - w poniedziałki i piątki.

– Ryanair systematycznie rozwija ofertę z Katowice Airport, dodając do siatki połączeń nowe, atrakcyjne kierunki – mówi cytowany w komunikacie lotniska jego prezes Artur Tomasik. – Takim jest z pewnością słoneczna Malaga, jedno z najpiękniejszych miast hiszpańskiej Andaluzji. Jestem przekonany, że ta trasa będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem – dodaje.

W niedzielę, 26 października, na lotniskach rozpoczął się sezon zimowy, który potrwa do ostatniej soboty marca przyszłego roku. Ryanair w ramach swojej katowickiej siatki połączeń oferuje w tym czasie 15 kierunków. Są to: Alicante, Ateny, Bruksela-Charleroi, Budapeszt, Dublin, Pafos, Katania, Londyn-Stansted, Malta, Manchester, Mediolan-Bergamo, Oslo-Gardermoen, Reggio-Calabria, Rzym-Fiumicino i Trapani.

Trzy kierunki, Bruksela, Budapeszt i Trapani, będą pierwszy raz dostępne zimą.

Ryanair zadebiutował w Katowice Airport na początku 2007 r., kiedy obsłużył pierwszy rejs z Pyrzowic do Dublina. Pod koniec października 2019 r. irlandzki przewoźnik zainaugurował z kolei działalność swojej bazy operacyjnej w Katowice Airport – w trakcie sezonu „zima 2025/2026” tworzą ją trzy boeingi 737-800, którymi obsługiwane są loty regularne tego przewoźnika.