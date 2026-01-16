Rok rekordów na Lotnisku Chopina. „Budujemy silny hub przed otwarciem CPK”

Aktualizacja: 16.01.2026 18:39 Publikacja: 16.01.2026 12:28
Lotnisko Chopina zamknęło 2025 rok rekordowymi wynikami
Foto: PAP, Albert Zawada
Rok 2025 zapisał się jako najlepszy w historii Lotniska Chopina – podają w komunikacie prasowym Polskie Porty Lotnicze (PPL). Z warszawskiego portu skorzystało 24 097 059 pasażerów, czyli o 13 procent więcej niż w rekordowym dotąd roku 2024.
Najwięcej, bo 22 487 344 pasażerów, podróżowało za granicę, z czego 15 750 616 do strefy Schengen, a 8 346 443 – poza nią. Z kolei z połączeń krajowych skorzystało 1 609 715 pasażerów.
Równie wyraźna była przewaga ruchu rozkładowego (20 765 711 pasażerów) nad czarterowym (3 331 348).
Najczęściej wybieranymi kierunkami podróży w 2025 roku były Londyn, Paryż i Amsterdam w ruchu regularnym oraz Antalya, Marsa Alam i Hurghada w ruchu czarterowym.
W 2025 roku z Lotniska Chopina operowało 46 linii lotniczych, które oferowały loty w 203 kierunkach (regularnych i sezonowych).
W pierwszej trójce przewoźników, którzy przewieźli najwięcej pasażerów, znaleźli się LOT, Wizz Air i Enter Air.
Dynamiczny wzrost zanotowały również przewozy towarowe – w całym 2025 roku lotnisko obsłużyło ponad 137 tysięcy ton cargo (o 17 procent więcej niż w poprzednim roku), co jest historycznym rekordem.
Grudzień zakończył się wynikiem 1 792 957 odprawionych pasażerów, co czyni go najlepszym ostatnim miesiącem roku w historii portu.
Rosnący ruch pasażerski przełożył się na intensywność pracy lotniska. W grudniu 2025 roku odbyło się 15 817 operacji lotniczych (wzrost o 8 procent w porównaniu z grudniem 2024), a w całym roku – 200 958 (wzrost o 9 procent).
Oznacza to, że Lotnisko Chopina przez większość roku funkcjonowało blisko granic swojej przepustowości, obsługując rekordową liczbę rejsów przy niezmienionej infrastrukturze.
– Rekordowe wyniki to efekt wytężonej pracy służb lotniskowych i doskonałej współpracy z partnerami – mówi prezes PPL Łukasz Chaberski, cytowany w komunikacie.
– Jednak aby Lotnisko Chopina mogło dalej się rozwijać, konieczna jest modernizacja portu, która już de facto trwa. Podpisaliśmy umowę z projektantem terminalu i na nowe skanery 3D, zakończyliśmy postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla budowy parkingu wielopoziomowego i dworca autobusowego, a w tym roku odbierzemy nową płytę postojową PPS15 – wylicza.
W 2025 roku przychody Lotniska Chopina wyniosły 1,77 miliarda złotych. Stabilna sytuacja finansowa portu pozwala na konsekwentną realizację planów inwestycyjnych i rozwój funkcji przesiadkowej – głosi komunikat.
– Wypracowane na Lotnisku Chopina przychody na poziomie 1,77 miliarda złotych potwierdzają naszą efektywność operacyjną i handlową. Ten solidny wynik finansowy daje nam niezbędną stabilność, by – we współpracy z narodowym przewoźnikiem – budować silny hub przesiadkowy jeszcze przed otwarciem CPK. Dzięki temu nie tylko optymalizujemy obecną siatkę połączeń, ale też zabezpieczamy potencjał pod przyszły centralny port, gwarantując płynne przeniesienie ruchu w momencie jego uruchomienia – wyjaśnia członek zarządu PPL ds. finansowo-handlowych Marcin Danił.
Za sukcesem operacyjnym stoją także zmiany w zarządzaniu całą organizacją – czytamy w komunikacie.
– 2025 rok był przełomowy dla definicji roli Grupy PPL na najbliższą dekadę. Przyjęliśmy strategię zintegrowaną na lata 2025–2035, która wyznacza ambitne cele biznesowe, łącząc je z dbałością o najwyższe standardy obsługi. Budujemy nowoczesną grupę lotniskową, opartą na zrównoważonym rozwoju, zaawansowanych technologiach i cyfrowym bezpieczeństwie. Wszystkie te kompetencje i nasz najcenniejszy zasób, w postaci pracowników PPL, zamierzamy przenieść i wdrożyć w przyszłym Porcie Polska – mówi członek zarządu PPL ds. strategii i marketingu Adam Sanocki.
Rok 2025 przyniósł również zmiany wizerunku portu. Przeprowadzono kompleksowy rebranding Lotniska Chopina, wprowadzając nową identyfikację wizualną w kluczowych punktach terminala.
Lotnisko uczestniczyło również w wydarzeniach specjalnych, takich jak „Star Wars Day” czy XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.
W ramach współpracy z Polską Organizacją Turystyczną uruchomiony został portal łączący Lotnisko Chopina z pawilonem Polski na Expo w Osace.
