Lotnisko Chopina: Ponad 130 kierunków w zimowym rozkładzie lotów

W nadchodzącym sezonie zimowym Lotnisko Chopina zaoferuje 131 połączeń w ruchu regularnym, o czym informuje w komunikacie.
W siatce znalazły się także nowe trasy, uruchomione przez LOT, Wizz Aira i Ryanaira.
• Marrakesz (LOT, pierwszy rejs 29 października, dwa loty w tygodniu)
• Rovaniemi (nowy kierunek, LOT, pierwszy rejs 27 listopada, dwa loty w tygodniu do 1 lutego włącznie)
• Malaga (LOT, pierwszy rejs 15 stycznia, cztery loty w tygodniu)
• Stavanger (nowy kierunek, LOT, pierwszy rejs 24 listopada, cztery loty w tygodniu)
• Leeds (Ryanair, pierwszy rejs 27 października, dwa loty w tygodniu)
• Porto (Ryanair, pierwszy rejs 26 października, dwa loty w tygodniu)
• Sewilla (Ryanair, pierwszy rejs 29 października, dwa loty w tygodniu)
• Agadir (nowy kierunek, Wizz Air, pierwszy rejs 27 października, dwa loty w tygodniu)
Część rejsów z tej listy będzie obsługiwana przez więcej niż jednego przewoźnika (Marrakesz – LOT i Wizz Air, Malaga – LOT, Ryanair i Wizz Air, Leeds, Porto i Sewilla – Ryanair i Wizz Air).
LOT zwiększył do sześciu tygodniowo względem poprzedniego sezonu zimowego liczbę rotacji do Seulu.
Sukcesem okazało się nowe połączenie Etihad Airways. Od połowy listopada narodowy przewoźnik Zjednoczonych Emiratów Arabskich zagości na Lotnisku Chopina aż pięć razy w tygodniu. Wraz z końcem tego miesiąca na jego pokładach będzie można latać do Abu Zabi codziennie poza wtorkami.
Qatar Airways zmienił typ samolotu obsługującego rejsy z Warszawy do Dohy. Zastąpienie na tej trasie boeingów 787/789 airbusami A332/A333 pozwoli mu zwiększyć liczbę oferowanych miejsc o 1650 miesięcznie.
W zimowej siatce pozostanie wiele tras uruchomionych w sezonie letnim. Wśród nich znajdą się loty Wizz Aira do Bukaresztu, Londynu-Gatwick i Dortmundu. Eurowings będzie kontynuować obsługę połączenia do Düsseldorfu do stycznia 2026 roku. LOT nadal będzie latał do Salonik i na Maltę, natomiast Ryanair utrzyma loty do Pizy, Tirany i Malagi.
Jak co roku, 24 października odbędzie się parada Akcji Zima, czyli przejazd pojazdów zespołu utrzymania nawierzchni. Pokazuje on gotowość służb do stawienia czoła wymagającym warunkom atmosferycznym, które panują na lotnisku zimą.
