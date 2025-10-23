Lotnisko Chopina: Ponad 130 kierunków w zimowym rozkładzie lotów

Więcej rejsów dalekodystansowych

LOT zwiększył do sześciu tygodniowo względem poprzedniego sezonu zimowego liczbę rotacji do Seulu.

Sukcesem okazało się nowe połączenie Etihad Airways. Od połowy listopada narodowy przewoźnik Zjednoczonych Emiratów Arabskich zagości na Lotnisku Chopina aż pięć razy w tygodniu. Wraz z końcem tego miesiąca na jego pokładach będzie można latać do Abu Zabi codziennie poza wtorkami.

Qatar Airways zmienił typ samolotu obsługującego rejsy z Warszawy do Dohy. Zastąpienie na tej trasie boeingów 787/789 airbusami A332/A333 pozwoli mu zwiększyć liczbę oferowanych miejsc o 1650 miesięcznie.

Wakacyjne szlagiery zostaną na dłużej

W zimowej siatce pozostanie wiele tras uruchomionych w sezonie letnim. Wśród nich znajdą się loty Wizz Aira do Bukaresztu, Londynu-Gatwick i Dortmundu. Eurowings będzie kontynuować obsługę połączenia do Düsseldorfu do stycznia 2026 roku. LOT nadal będzie latał do Salonik i na Maltę, natomiast Ryanair utrzyma loty do Pizy, Tirany i Malagi.