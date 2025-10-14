Reklama

Lotnisko Chopina: Lato zakończyliśmy 10-procentowym wzrostem

Wrzesień to koniec okresu letniego na Lotnisku Chopina. W tym czasie obsłużyło ono ponad 9,3 miliona pasażerów – ogłosiło biuro prasowe właściciela portu, czyli spółki Polskie Porty Lotnicze.

Publikacja: 14.10.2025 23:11

Foto: Filip Frydrykiewicz

Filip Frydrykiewicz

We wrześniu Lotnisko Chopina obsłużyło dokładnie 2,35 miliona pasażerów (w 2024 roku 2,09 miliona). Od czerwca do końca września z lotniska skorzystało łącznie 9,32 miliona podróżnych. W 2024 roku było to 8,44 miliona, wzrost wyniósł więc 10,4 procent.

Na Lotnisku Chopina ruch rośnie od początku roku

Z kolei od początku roku do końca września odprawiono w stołecznym porcie łącznie 18,3 miliona ludzi.

We wrześniu wykonano 17 453 pasażerskie operacje lotnicze (wzrost o 11 procent) i 18 461 wszystkich operacji (wzrost o 9 procent).

Wypełnienie samolotów wyniosło 85,2 procent.

W czasie trzech kwartałów tego roku najwięcej osób podróżowało w ramach strefy Schengen – 12 milionów. Kierunki poza Schengen wybrało 6,32 miliona.

Nieznacznie zmieniła się struktura wybieranych przewoźników. O jeden punkt procentowy spadł odsetek pasażerów linii tradycyjnych i wynosi 59 procent. W czasie trzech kwartałów zwiększył się o dwa punkty procentowe odsetek osób podróżujących liniami niskokosztowymi (26 procent), a o jeden punkt spadł odsetek osób korzystających z czarterów i wynosił 15 procent.

Lotnisko Chopina dba o ruch przesiadkowy

– W sezonie letnim popyt konsekwentnie wyprzedzał naszą przepustowość – komentuje członek zarządu PPL ds. finansowo-handlowych Marcin Danił. – Rosło zainteresowanie korzystaniem z lotniska w Warszawie przewoźników z Bliskiego Wschodu. Qatar Airways, Emirates, Air Arabia i Etihad Airways chcą włączać Warszawę w silniejsze fale przesiadkowe. Ale sięgamy już sufitu, jeśli chodzi o możliwości, dlatego każda nowa para slotów musi pracować na wartość hubową –stawiamy na kierunki o wysokiej wartości, stabilne częstotliwości i większą różnorodność siatki, zamiast na samą liczbę rotacji. Lepsze wyniki finansowe są naturalną konsekwencją takiego podejścia i zwiększają zdolność inwestycyjną przed kolejnymi wyzwaniami naszej Grupy Kapitałowej. Cały system zbudowany wspólnie z liniami lotniczymi i naszymi partnerami przeniesiemy jako PPL na nowe lotnisko w Baranowie (CPK), które będzie gotowe do rośnięcia od pierwszego dnia – dodaje.

W ruchu regularnym w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy pasażerowie najchętniej podróżowali do Londynu, Paryża, Amsterdamu, Brukseli i Kopenhagi. W wypadku czarterów najważiejsze kierunki to Antalya, Marsa Alam, Hurghada, Szarm el-Szejk i Rodos.

Źródło: rp.pl

