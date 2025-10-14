Lotnisko Chopina: Lato zakończyliśmy 10-procentowym wzrostem

We wrześniu Lotnisko Chopina obsłużyło dokładnie 2,35 miliona pasażerów (w 2024 roku 2,09 miliona). Od czerwca do końca września z lotniska skorzystało łącznie 9,32 miliona podróżnych. W 2024 roku było to 8,44 miliona, wzrost wyniósł więc 10,4 procent.

Na Lotnisku Chopina ruch rośnie od początku roku

Z kolei od początku roku do końca września odprawiono w stołecznym porcie łącznie 18,3 miliona ludzi.

We wrześniu wykonano 17 453 pasażerskie operacje lotnicze (wzrost o 11 procent) i 18 461 wszystkich operacji (wzrost o 9 procent).

Wypełnienie samolotów wyniosło 85,2 procent.

W czasie trzech kwartałów tego roku najwięcej osób podróżowało w ramach strefy Schengen – 12 milionów. Kierunki poza Schengen wybrało 6,32 miliona.