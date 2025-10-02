Reklama

Lotnisko w Barcelonie powiększy terminal. "Będą utrudnienia"

Lotnisko El Prat w Barcelonie przygotowuje się do największej modernizacji ostatnich lat. Przebudowa terminalu T1 rozpocznie się w 2028 roku i pochłoną 700 milionów euro i będą częścią szerokiego planu rozbudowy lotniska o wartości 3,2 miliarda euro.

Publikacja: 02.10.2025 08:09

Lotnisko w Barcelonie powiększy terminal. "Będą utrudnienia"

Foto: PAP/EPA, Quique García

Marzena Buczkowska-German

Projekt zakłada przesunięcie o 38 metrów frontowej fasady T1, co pozwoli uzyskać dodatkowe 70 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej – wyjaśnia portal branży turystycznej Hosteltur. Dzięki temu główny terminal El Prat, obecnie liczący około 450 tysięcy metrów kwadratowych powiększy się o 15 procent.

W nowej przestrzeni znajdzie się miejsce m.in. na dodatkowe stanowiska odprawy bagażowej i nowoczesne punkty kontroli bezpieczeństwa.

Turyści nadal licznie odwiedzają Barceloną, ale zostawiają w niej mniej pieniędzy
Barcelona czuje koniec „efektu szampana", teraz musi zadowolić się „szklanką wody"

Zmiany wiążą się jednak z koniecznością wyburzenia starej wieży kontroli lotów, wyłączonej z użytku w 2005 roku. Przesunięcie fasady terminala będzie wymagało również zajęcia części drogi.

Prace mają zakończyć się w latach 2031–2032. Władze lotniska nie ukrywają, że inwestycja spowoduje utrudnienia dla pasażerów. – Przesunięcie fasady wywoła niedogodności, ale te działania są konieczne, aby zwiększyć przepustowość portu – podkreśliła dyrektorka portu Eva Valenzuela, .

Rozbudowa T1 to kluczowy element podniesienia konkurencyjności El Prat jako jednego z głównych hubów lotniczych w Europie. Projekt uwzględnia także kompensację środowiskową, która ma towarzyszyć inwestycji.

Źródło: rp.pl

