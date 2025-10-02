Lotnisko w Barcelonie powiększy terminal. "Będą utrudnienia"

Aktualizacja: 02.10.2025 08:44 Publikacja: 02.10.2025 08:09
Foto: PAP/EPA, Quique García
Projekt zakłada przesunięcie o 38 metrów frontowej fasady T1, co pozwoli uzyskać dodatkowe 70 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej – wyjaśnia portal branży turystycznej Hosteltur. Dzięki temu główny terminal El Prat, obecnie liczący około 450 tysięcy metrów kwadratowych powiększy się o 15 procent.
W nowej przestrzeni znajdzie się miejsce m.in. na dodatkowe stanowiska odprawy bagażowej i nowoczesne punkty kontroli bezpieczeństwa.
Zmiany wiążą się jednak z koniecznością wyburzenia starej wieży kontroli lotów, wyłączonej z użytku w 2005 roku. Przesunięcie fasady terminala będzie wymagało również zajęcia części drogi.
Prace mają zakończyć się w latach 2031–2032. Władze lotniska nie ukrywają, że inwestycja spowoduje utrudnienia dla pasażerów. – Przesunięcie fasady wywoła niedogodności, ale te działania są konieczne, aby zwiększyć przepustowość portu – podkreśliła dyrektorka portu Eva Valenzuela, .
Rozbudowa T1 to kluczowy element podniesienia konkurencyjności El Prat jako jednego z głównych hubów lotniczych w Europie. Projekt uwzględnia także kompensację środowiskową, która ma towarzyszyć inwestycji.
